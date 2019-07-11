所罗门外交轉向? 台湾强调互动正常

中美洲的萨尔瓦多、西非的布基纳法索，和加勒比的多米尼加共和国，在去年相继与台湾断交。现在台湾又传出了新的外交危机，而且最快本周就會有消息。
(德国之声中文网) 根据中央社引述台湾外交部回应报导，台湾与所罗门群岛近期互动正常，所国政府的相关决策也必须与内阁及国会商议。
外交部发言人欧江安表示:「评估小组的报告并非唯一、也非最终的决策参考依据。」他也强调，所谓断交评估其实是该国政府对整体外交关系的检视。要维持与台湾建交现状或外交转向与北京建交是其中一案。
他说:「两国近期互动正常。」报导内容提到，所罗门群岛国会议长8月初才率议员团到台湾参加「亚太国会议员联合会」（APPU）。该国总理苏嘉瓦瑞（Sogavare）8月中也与台湾外交部长吴钊燮在「太平洋岛国论坛」（PlF）会晤，两国外长并签署互免签证协定。
路透:所罗门群岛最快本周宣布与北京建交
根据路透社9月2日报导，台湾与所罗门群岛的外交关系可能生变。报导内容引述国会委员会主席表示，所罗门群岛已经成立了一个部长级团队，准备与北京进行对话，甚至本周就宣布与北京建交。
过去太平洋岛国一直是台湾的外交据点，在目前17个邦交国中就有6个在这个区域。而所罗门群岛自1983年以来一直承认与台湾的外交关系，不过近来一直传出所罗门群岛有与北京建交的计划。
外交关系议会委员会主席，反对派议员肯尼雷亚 (Peter Kenilorea)告诉路透社:「现在的政府和行政团队确实有转变(外交关系)的想法......政府在这方面所花费的金额说明了一切。」
关键的工作小组
新闻中提到，8月中旬，有8位所罗门群岛部长和总理的私人秘书访问北京。在那之前，还有一个负责评估台湾关系的工作小组前往与中国建交的太平洋国家视察。
肯尼雷亚说:「不难想象这个工作小组会做出什么建议。」他所属的相关专家小组将审核这些建议。
所罗门群岛新总理索加瓦尔(Manasseh Sogavare)在4月大选后就成立了这个工作组。根据议会的时程，最早会在本周提出建议。
一位匿名的议员表示，工作小组和部长小组都明显倾向和北京建交，但不排除会有出人意料的进展。
路透社表示，除了工作小组的审查和批准，大众也可以提出意见。许多学生反对这个提案，首都霍尼亚拉南太平洋大学的学生艾托利雅 (Ishmael Aitorea)说:「台湾一直忠实地向我们提供援助。我们很多人不信任中国。」
所罗门群岛相关单位和台湾驻所罗门群岛大使馆目前没有回应。
中国在所罗门群岛的代表，所罗门群岛中国友好协会表示，虽然对于相关的政治讨论并不知情，但所国政府似乎在这个问题上意见分歧。协会在email中说:「目前尚不清楚所罗门群岛政府是否同意转向中国或保持现状。」
金钱外交?
路透社引用预算文件显示，台湾承诺在2019到2020年向所罗门群岛提供850万美元。这笔资金被用于一项备受争议的健康发展基金。
所罗门群岛反贪机构「透明所罗门」(Transparency Solomon Islands)表示，这笔基金与买票有关。但有关议员表示，该基金是被用于推广医疗服务。政府网站还列出了这些卫生和健康项目的成功案例。
至于中国方面，过去10年来，北京已成为太平洋地区最大的双向融资金主，积极推动与其邦交国的合作。不过美国却指责北京使用「掠夺式经济」行为拓展外交。
夏立民/罗法 (路透社)
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