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梅西热潮席卷全球 国际粉丝为阿根廷助威 13.12.2022 | 02:00 分钟。

阿根廷球迷涌入多哈街头，在众多为阿根廷球星梅西呐喊助威的球迷中也有不少外国人。一名巴西球迷说：“梅西是足球之神，神是不分国界的。”

德国国籍法改革打算改什么？ 13.12.2022 | 03:19 分钟。

德国政府计划让入籍德国变得更容易更快速，并且放松双重国籍限制。但这项计划引起激烈辩论。

探月飞船顺利返回地球 美国开始畅想火星 12.12.2022 | 01:41 分钟。

整整五十年前，美国的阿波罗17号结束了载人登月任务。如今，美国再次开启登月新篇章，猎户座飞船完成了绕月飞行返回了地球。尽管此次测试飞行只搭载了假人，但是NASA已经开始畅想载人登陆更遥远的火星。
Kroatische Flagge und EU-Flagge

申根区新成员克罗地亚 12.12.2022

12月8日，欧盟理事会同意克罗地亚明年1月1日成为申根区第27个成员国。此前，欧盟理事会已批准该国明年1月1日加入欧元区。这个曾经经历战乱的小国位于地中海海滨，风光秀丽，还有丰富的历史文化遗产。

变废为宝 塑料垃圾为印尼渔民提供燃料 12.12.2022 | 01:20 分钟。

塑料垃圾太多怎么办？一种全新的裂解技术，能够将其转化为燃料。目前，印尼的一座小岛正在试用这种变废为宝的新技术。

「我知道我是一名芭蕾舞者」 11.12.2022 | 04:22 分钟。

帕万·库马尔生活在印度的一个小村庄，他的梦想是成为一名专业的芭蕾舞者。他不顾家乡亲人的反对和怀疑，自学苦练，终于得到了在一家知名舞蹈工作室面试的机会，他会成功吗？
星星的孩子——一个不一样的乐队

星星的孩子——一个不一样的乐队 11.12.2022

在北京，音乐老师陈慎思为自闭症患者办了一个音乐课程，还成立了一支乐队，名叫 "星星的孩子 "。在老师、家长、学生们的努力下，乐队已经登台演出了。
102岁乌克兰老妪: 这是我经历过最可怕的战争

102岁乌克兰老妪: 这是我经历过最可怕的战争 10.12.2022 | 02:48 分钟。

她从二战和乌克兰大饥荒中幸存下来，如今却要再度经历一场残酷的战争。百岁老人雅洛什天天都在盼着乌克兰取得胜利，希望自己在前线作战的孙子们能够安全回家。

今年的世界杯广告有什么不同？ 10.12.2022 | 02:27 分钟。

世界杯是各大品牌争相做广告的大好时机，今年也不例外，但仔细看来，今年的广告同以往有所不同。

肖尔茨担任德国总理的第一年：他改变了什么？

肖尔茨担任德国总理的第一年：他改变了什么？ 09.12.2022 | 02:49 分钟。

一年前，肖尔茨领导的「交通灯」联合政府宣誓就职。这位德国总理在任期的一开始就遭遇困局——乌克兰战争对德国的能源政策以及坚持多年的政治原则带来了挑战。而德国在这一年中经历的改变，不仅仅是由于乌克兰战争。

对俄原油制裁后将产生怎样影响？ 09.12.2022 | 01:10 分钟。

本周七国集团对俄罗斯的原油禁运开始生效。该举措对全球将产生的影响目前尚无人知晓。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 08.12.2022

面对经济滑坡加剧以及各地爆发的反政府抗议，中国官方终于放弃了习近平亲自决定、“亲自指挥”、“亲自部署”的“动态清零”政策。在大部分国家进入新冠大流行末期之际，中国开始向“群体免疫”迈出步伐。

小病人增加、床位已满：德国儿科频频告急 08.12.2022 | 02:17 分钟。

随着新冠防空措施的放松，儿童呼吸道病例激增。一些儿童医院床位已满，无法接收新病人。

瑞士为什么没有恶性通货膨胀？ 07.12.2022 | 02:34 分钟。

通货膨胀的大潮中，瑞士法郎可谓一枝独秀。人们带着羡慕的眼光问道，这个山地小国货币坚挺的秘诀是什么？
1952年 雾都伦敦万人死于雾霾

1952年 雾都伦敦万人死于雾霾 07.12.2022

七十年前的冬天，一场持续多日的雾霾夺走了伦敦1.2万人的生命，住院人数更是突破10万。这也成为英国乃至欧洲面对环境污染问题的转折点。

美国同中国对决 胜负取决于德国 06.12.2022 | 02:29 分钟。

德国拨专款1000亿欧元旨在提升自身以及盟友的国防实力。如果德国的政策失败，将影响到美国同中国的对决。
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