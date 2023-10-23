房租飞涨 德国大学生找房难

（德国之声中文网）来自法兰克福歌德大学教育系第三学期的大学生伊达表示：“自从2022年夏天被大学录取后，我就申请了学生宿舍，并一直等待着学生宿舍的分配。然而等待了整整半年都没有得到任何答复，所以我不得不转头寻找相对昂贵的私人出租房。”

对于找房的大学生来说，性价比最高的便是大学生服务中心（Studentenwerk）提供的学生宿舍。那里的房租便宜，一般距离学校不远，还能认识不少校友拓展社交。然而，学生宿舍的申请者却需要很大的运气和耐心才能获得一个入住名额。

近年来，由于学生宿舍的供应不求，导致大量的大学生为找房费尽心神。根据德国大学生服务中心的数据，截至今年冬季学期开始为止，11个著名的大学城仍有多于3.2万名大学生在等待学生宿舍。全德有1700所学生宿舍并仅能提供20万个位置，而今年却大约有290万名在大学登记的大学生。

如此一来，许多大学生不得不放弃等待学生宿舍，转而考虑私人出租房，虽然这也并不是什么轻松的事情。

德国的许多城市都号召房东把房屋出租给大学生 比如弗莱堡市的这个广告

房租越来越贵

由于房源紧俏，房价房租也一路高涨。据Empirica研究中心的统计，法兰克福2016年平均每平方米13.27欧的租金今年涨到了16.86欧，房价更是从平均4117欧每平方米涨到7983欧。

涨价浪潮也波及学生宿舍。根据贷款中介公司MLP和德国经济研究所（IW）对38个有高等学校的城市租房市场的联合分析，学生公寓的租金平均上涨了6.2%。其中知名大学城海德堡涨幅最大，达到8%，而位于德国东部萨克森州的开姆尼茨（Chemnitz）的涨幅最小，仅有1%。

不仅如此，由于能源危机的影响，住房供暖费用也大幅提高。自2022年以来，能源费用等提高了43%。截至2023年5月份为止，全德租房平均每立方米要交大约1.75欧的供暖费，这相比于2018年来言提高了将近0.6欧，涨幅超过50%。

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合租分担房租

在房租昂贵的情况下，与别人一起合租私人出租房成为了不少大学生解决问题的方法。然而如果与室友相处不愉快，那么就会与室友发生冲突与摩擦，导致生活上的不便，甚至身心俱疲。比如，一位来自海德堡的24岁中国留学生在发觉自己室友的暴力倾向后，不得不离开自己的合租宿舍，转而寻找另一个住所。表示，许多人在临近开学的时候着急找房，所以并没有事先接触要一同生活的合租室友，而一旦两人的矛盾不能解决，则要陷入开学后找房的尴尬局面。“那可比提前找房困难多了” 。

德国大学生找房难 愿意租屋给大学生吗？ 学生服务中心在大学城中张贴了这样的大海报。因为多数的公立宿舍都已额满，学生们只能转而寻找私人住房。

德国大学生找房难 新年新希望 德国大学中，80%-90%的课程是在冬季开始，所以找房的旺季是冬季学期开始前。如果从年初就开始寻找，找到合适住房的机会便能大幅提升，因为只有10%的学程是在此时展开，不过这也代表搬出宿舍的人不多。

德国大学生找房难 急中生智 如果住房太过稀少，德铁的老旧车厢、房车或在露营区大帐篷也是一种选择。若想要宣泄心中的不满，也可以直接在大学校园中扎营。

德国大学生找房难 找房需面试 一间小公寓要价约320至400欧元。若与其他人合租，约能省下三分之一的价格。但合伙租房（WG）也经常是一位难求。找房者若无法给其他房客留下良好印象，便只能空手而返。

德国大学生找房难 寻找纯素主义者 对新房客的要求总是不尽相同。找房者只表现出亲切和善还不足够。视合伙租房的要求而定，新房客必须能打扫卫生或善于烹调。有些WG甚至希望寻找非吸烟者或是纯素主义者。

德国大学生找房难 家是最安全的避风港 对原本就住在大学附近的学生而言，与父母同住是最经济实惠的选择。而父母住得远又找不到房子的学生，只能每天开车或搭火车上下学，继续住在“妈妈旅馆”中。

德国大学生找房难 住房兼打工 近几年来，学生们也能在住宿的同时赚点外快。例如在老人院担任助手，看守营房或工厂区，或者在私人家中当保姆。作为回报，雇主会提供他们免费或价格优惠的住宿。

德国大学生找房难 改建奥运选手村 大学服务中心不只负责改建老旧出租房屋，有时也会将奥运选手村改建成住房，慕尼黑便是一例。能在这里找到栖身之所的学生都非常幸运，因为在慕尼黑租屋，平均每平方米要价17.4欧，价格居全德国之冠。

德国大学生找房难 集装箱住宅 在德国共有23万套补助住房，未来可再增加近2.5万套。而一名私人投资者找到了暂时解决柏林住房不足问题的方法：学生们住在集装箱中，而且生活过得还挺惬意的……

德国大学生找房难 可灵活调动的房子 这些可移动式居住单位的内部看起来就像设计师打造的套房。项目发展之初，四名学生在此免费居住。但自本学期开始，学生们必须为一间12平方米的房间支付200欧元。



与之相反，来自亚琛工大电气工程第七学期的大学生段俊驰就表示自己与室友相处的十分融洽。他称，除了类似“抢厕所”这种小事以外，二人几乎没有冲突。“不过在合租之前，我们就是很好的朋友，合租只是让我们增加了更多一起相处的时间。我们会一起散步，一起吃烤肉，还会一起讨论学业问题。”

由此看来，合租虽然可以与室友分担房租，但对于在新城市没有朋友的大学生来说，寻找一个处得来的室友便是一个很看运气的事情。而对于孤身来到异国他乡的留学生来说，这更是一件困难的事情，因为他们不仅没有朋友，还需要克服文化冲击。

在诸多找房学生中，伊达还算是幸运的。在提高预算后，她终于在法兰克福找到了一所私人学生公寓。虽然房租将近900欧，但是环境优美，拥有很多设施，比如健身房、自习室以及娱乐室等。她表示：“其实不管租到什么样的房子都可以，我已经不想每天坐火车从美因茨上课了。”

毕竟，美因茨距离法兰克福有40多公里，而德国人2021年的平均通勤距离为16.9公里。

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