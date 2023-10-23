房租飞涨 德国大学生找房难

在住宅紧缺与能源危机的双重夹击下，在德国租房这件事变得越来越难，不仅很难找到合适的房源，房租与水电费也上涨不少。对于很少有收入的大学生来说，这更是难上加难，而物美价廉的学生宿舍远远不够分配给所有学生。
（德国之声中文网）来自法兰克福歌德大学教育系第三学期的大学生伊达表示：“自从2022年夏天被大学录取后，我就申请了学生宿舍，并一直等待着学生宿舍的分配。然而等待了整整半年都没有得到任何答复，所以我不得不转头寻找相对昂贵的私人出租房。”
对于找房的大学生来说，性价比最高的便是大学生服务中心（Studentenwerk）提供的学生宿舍。那里的房租便宜，一般距离学校不远，还能认识不少校友拓展社交。然而，学生宿舍的申请者却需要很大的运气和耐心才能获得一个入住名额。
近年来，由于学生宿舍的供应不求，导致大量的大学生为找房费尽心神。根据德国大学生服务中心的数据，截至今年冬季学期开始为止，11个著名的大学城仍有多于3.2万名大学生在等待学生宿舍。全德有1700所学生宿舍并仅能提供20万个位置，而今年却大约有290万名在大学登记的大学生。
如此一来，许多大学生不得不放弃等待学生宿舍，转而考虑私人出租房，虽然这也并不是什么轻松的事情。
由于房源紧俏，房价房租也一路高涨。据Empirica研究中心的统计，法兰克福2016年平均每平方米13.27欧的租金今年涨到了16.86欧，房价更是从平均4117欧每平方米涨到7983欧。
涨价浪潮也波及学生宿舍。根据贷款中介公司MLP和德国经济研究所（IW）对38个有高等学校的城市租房市场的联合分析，学生公寓的租金平均上涨了6.2%。其中知名大学城海德堡涨幅最大，达到8%，而位于德国东部萨克森州的开姆尼茨（Chemnitz）的涨幅最小，仅有1%。
不仅如此，由于能源危机的影响，住房供暖费用也大幅提高。自2022年以来，能源费用等提高了43%。截至2023年5月份为止，全德租房平均每立方米要交大约1.75欧的供暖费，这相比于2018年来言提高了将近0.6欧，涨幅超过50%。
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在房租昂贵的情况下，与别人一起合租私人出租房成为了不少大学生解决问题的方法。然而如果与室友相处不愉快，那么就会与室友发生冲突与摩擦，导致生活上的不便，甚至身心俱疲。比如，一位来自海德堡的24岁中国留学生在发觉自己室友的暴力倾向后，不得不离开自己的合租宿舍，转而寻找另一个住所。表示，许多人在临近开学的时候着急找房，所以并没有事先接触要一同生活的合租室友，而一旦两人的矛盾不能解决，则要陷入开学后找房的尴尬局面。“那可比提前找房困难多了” 。
与之相反，来自亚琛工大电气工程第七学期的大学生段俊驰就表示自己与室友相处的十分融洽。他称，除了类似“抢厕所”这种小事以外，二人几乎没有冲突。“不过在合租之前，我们就是很好的朋友，合租只是让我们增加了更多一起相处的时间。我们会一起散步，一起吃烤肉，还会一起讨论学业问题。”
由此看来，合租虽然可以与室友分担房租，但对于在新城市没有朋友的大学生来说，寻找一个处得来的室友便是一个很看运气的事情。而对于孤身来到异国他乡的留学生来说，这更是一件困难的事情，因为他们不仅没有朋友，还需要克服文化冲击。
在诸多找房学生中，伊达还算是幸运的。在提高预算后，她终于在法兰克福找到了一所私人学生公寓。虽然房租将近900欧，但是环境优美，拥有很多设施，比如健身房、自习室以及娱乐室等。她表示：“其实不管租到什么样的房子都可以，我已经不想每天坐火车从美因茨上课了。”
毕竟，美因茨距离法兰克福有40多公里，而德国人2021年的平均通勤距离为16.9公里。
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