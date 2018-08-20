房租太高 德国继续猛踩“租金刹车”

（德国之声中文网）鉴于住宅市场局面持续吃紧，德国联邦议院延长并进一步收紧了租金上涨规定。根据议会周五（2月14日）在柏林通过的一项法案，至2025年底，在住房尤其吃紧的地区，新签租房合同时，租金不得超过指导价10%以上。由此，现有规定的有效期将延长5年。此外，租客未来将更易索回签约以来多交的租金。

社民党议会党团副主席赫格尔（Eva Högl）指出，数年来，房租限涨规定显示了效果，"我们现在要继续这么做"。基社盟议员弗赖（Thorsten Frei）表示，相关规定是一种手段，以赢得时间，重要的是，要利用它促进住宅建设。左翼党要求对租金上涨做更强有力限制。

"租金刹车"规定只涉及现有住宅，而不适用于新建住宅。根据这一规定，在房源紧张地区，重新出租现有住宅时，租金水平最多不能高于当地指导价10%。指导价基于俗称的"租金指数"（Mietspiegel）。住宅市场是否吃紧由各联邦州自行确定。若交费过多，租客可在30个月内声索退回。

延伸阅读：德国人不怕新冠病毒 更怕房租上涨

社民党议员赫格尔以柏林为例指出，该市租房合约的平米租价平均为7欧元，而眼下新签约公寓的平米租金，却高达10欧元。

在限制租金上涨方面，柏林州政府走得更远，出台了比联邦议院的规定更严厉的措施。该联邦州经由一项州法，实行"房租封顶"，冻结租金5年，涉及约140万套住宅。根据该法，一旦租金超过了州政府所公布的最高上限20%，租客便有权要求降租。不过，该法是否合宪，预期将经由一场司法裁决决定。

房主联合会提醒说，租金刹车不能成为一种长期手段。该组织强调，联邦、州、地方三级政府多年来未能及时通过增建新住宅而缓解租房市场紧张状况，私人出租者和求租人是受害者。

看看德国人都怎么住？ 大家一起来租房 在很长一段时间里，柏林的老式住宅人满为患。常常是一大家子人住在一间、两间房里。那些老式住宅往往状况很差，就像（图中）上世纪80年代柏林普伦茨劳贝格的这些专门用于出租的旧楼一样。不过如今，经过整修、翻新的老式公寓则非常受欢迎。

看看德国人都怎么住？ 社会主义“板楼” 在前东德，政府为了解决住房紧张的问题，在全国上下盖起图中的这种板楼。这些板楼的所有者通常是国有企业、住房协会。在当年，这种单元楼很受欢迎。对比旧时住宅，它们房子新，房租低，而且水、电、暖一应俱全。

看看德国人都怎么住？ 阳台很重要 根据数据统计网站“Statista”2015年调查，48%的德国人租房住，52%的人则选择买房——买房者的比例比两年前增加了不少。大部分租户选择住在公寓楼，最好有阳台，毕竟在夏日，自家阳台就像是一片小绿洲。

看看德国人都怎么住？ 庭院闲聊 柏林老式住宅的另一个特色是：里院通常有一栋或者几栋楼，以前其中还常有商家。作为房客，在院子里很容易与过往的邻居攀谈起来。

看看德国人都怎么住？ 公寓门铃 在传统的居民楼门铃上，通常只写着住户的姓，不会标明楼层。因此，如果有客人来拜访的话，要记得告诉访客自己所住的楼层！

看看德国人都怎么住？ 合租生活 很多大学生、艺术青年都喜欢相对实惠的合租，这一点在大城市尤为明显。有时候，客厅也被作为卧室租出去，以便进一步摊低房租。今天该谁买卫生纸？该谁打扫卫生？当然，合租生活需要一点纪律性，也需要做些妥协。

看看德国人都怎么住？ 租房也要管装修？ 对于刷墙这样的房屋装修，不同的租房合同规定也有所不同。比较常见的是，租客在入住或者搬走时重新刷墙。比如，你在入住时把墙或者门刷成彩色的了，房东可以要求你重新刷成原来的颜色。

看看德国人都怎么住？ 厨房，这个可以有 很多初到德国的人在租房时都很惊讶：租来的房子居然不带厨房？！ 确实如此，在德国，用于出租的公寓不一定自带厨房。有时候，新租客可以幸运地从上一位租客那里，把旧的厨用电器、橱柜“继承”（买）下来。

看看德国人都怎么住？ 迷你卫生间 老房子的卫生间通常很小。很多旧式公寓起初没有自己的浴室、卫生间，后来额外添上去的，因此修在某个角落里，或者像图中一样发挥想象力：在该柏林公寓中，淋浴被装在了厨房里。

看看德国人都怎么住？ “3ZKDB”是什么意思？ 在德国找房，很容易遇到一些缩写，比如“3ZKDB”，它的意思是三间房（3Zimmer）、带厨房（Küche）、带门厅（Diele）、带浴室（Bad）。此外，房屋信息中通常还会包括平米数。在德国，租金最高的城市是慕尼黑，其平均租金达到了每平米16.55欧元，其次是法兰克福和斯图加特。 作者: Elizabeth Grenier, Stuart Braun



凝炼/叶宣（德新社、法新社）