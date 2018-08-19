房峰辉被移交司法机关

（德国之声中文网）中国官媒周二（10月16日）报道，原中共中央军委联合参谋长房峰辉因严重违反党的政治纪律和政治规矩，经中央军委决定给予开除党籍处分。军事检察机关对房峰辉案侦查结束，移送军事法院审查起诉。

此前，中央军委已决定开除房峰辉的军籍，取消其上将军衔。

房峰辉被指明的罪行还包括："涉嫌行贿、受贿、巨额财产来源不明犯罪，情节极为严重，数额特别巨大，影响极其恶劣。"此外，"房峰辉对党不忠诚不老实，搞两面派做两面人，政治上蜕变、经济上贪婪，严重损害党的事业和军队形象。"

今年1月，房峰辉已因腐败罪名而被隔离调查。而就在"出事"前的2017年8月，他还同美国参谋长联席会议主席邓福德（Joseph Dunford）上将在北京举行了会晤。

房峰辉的老搭档 -- 中央军委委员、前政治部主任、上将张阳于去年11月调查期间自缢死亡。房和张当时几乎是在同一时间从公众的视野里消失。周二，中国官媒也报道了张阳死后被开除军籍与党籍的决定，他的罪名也是"严重违反党的政治纪律和政治规矩"，以及"涉嫌行贿、受贿、巨额财产来源不明犯罪，情节极为严重，影响极其恶劣。"

张阳此前已被开除军籍，并被取消了上将军衔。

中共中央主席习近平2012年上任之后开始反腐运动以来，已有超过130万名党政干部受到处罚。据德新社的消息，军事调查机关追踪房峰辉同之前落网的郭伯雄以及徐才厚之间的关系。前中央军委副主席郭伯雄已于2016年7月因收受贿赂被判处终身监禁，同样官拜中央军委副主席的徐才厚也因腐败受到调查，但未能起诉，因为徐已于2015年3月患肝癌去世。

中共18大以来落马的军中“老虎” 国庆六十年大阅兵总指挥房峰辉 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

中共18大以来落马的军中“老虎” 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人，落马的副军级以上“老虎”就超过五十人。



李鱼/达扬（德新社、美联社、中新社等）