房地產連環爆雷 中國央行下調利率

（德國之聲中文網） 中國央行週一（8月21日）下調了關鍵利率，來應對新冠疫情後的經濟增長放緩，但法新社報導，股市似乎對此反應不以為然，香港股市下跌1.4%，上海股市下跌 0.60%。

為了鼓勵商業銀行以更優惠的利率發放更多貸款，中國人民銀行在一份聲明中表示，作為企業貸款基準的1年期貸款市場報價利率（最優惠利率，LPR）由3.55%下調至3.45%，預期為3.40%。而用於企業貸款的5年期以上不變，抵押貸款價格維持在4.2%。

為了重振經濟，中國央行8月15日降低了向金融機構提供的中期借貸便利（MLF）利率，此外，據中國人民銀行公告，金融監管機構18日表示「金融支持實體經濟」，同時避免「風險隱患」。

中國經濟前景低迷

中國央行在房地產巨頭碧桂園面臨危機之際做出這個決定，該公司長期以來被認為財務狀況良好，但現在負債累累，一旦破產可能給中國國內金融體繫帶來可怕的後果。

另一房地產巨頭恆大宣布在紐約申請破產保護，現在除了碧桂園，根據《上觀新聞》，SOHO中國子公司「北京望京搜候房地產」也傳出拖欠土地增值稅連帶相關滯納金19.8億元人民幣，導致集團部分借款可能出現交叉違約。

除了房地產問題外，勞動力市場不確定性和全球經濟放緩導致消費低迷也阻礙了經濟增長，這些負面事態發展正在影響對中國商品的需求，導致數千家工廠的活動放緩。

官方數據顯示，在6月份青年失業率創下21.3%的歷史新高後，中國宣布8月起暫停公布每月詳細的青年失業率數據。在中國，失業率僅針對城市地區進行計算，因此只能反映部分情況。

（法新社等）

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