房地产连环爆雷 中国却未如期下调五年期LPR

（德國之聲中文網）為了鼓勵商業銀行以更優惠的利率發放更多貸款，中國人民銀行在一份聲明中表示，作為企業貸款基準的1年期貸款市場報價利率（最優惠利率，LPR）由3.55%下調至3.45%。而用於企業貸款的5年期以上不變，抵押貸款價格維持在4.2%。

為了重振經濟，中國央行8月15日降低了向金融機構提供的中期借貸便利（MLF）利率，此外，據中國人民銀行公告，金融監管機構18日表示「金融支持實體經濟」，同時避免「風險隱患」。

市场对调整幅度和范围感到意外和失望

根据中国官方报道，“贷款市场报价利率”（LPR）是贷款利率定价的主要参考基准。它是由18家具有代表性的报价行，根据对最优质客户的贷款利率以公开市场操作利率加点形成的方式报价，分1年期和5年期以上2个品种。

德新社报道称，在中国央行上周下调主要利率后，LPR利率的变动已经在意料之中。但分析师们对这次的下调幅度和范围感到失望。报道指出，五年期LPR没有下调，而五年期LPR对房地产贷款水平尤为重要。

路透社也报道说，中国央行不对称地下调LPR利率令分析师们感到意外，他们原本预计五年期也会下调，而且下调幅度会更大。

中国央行推出最新的利率举措后，中国股市暴跌。上证指数在周一（8月21日）跌破3100点，日内跌超1%。

为何没有下调五年期LPR？

东京三井住友资产管理公司的首席宏观策略师吉川雅之（Masayuki Kichikawa）对路透社说：“中国限制降息的规模和范围，很可能是因为对人民币贬值压力感到担忧。”

据中国媒体“21财经”报道，五年期LPR未如期下调引起市场热议。报道援引专家表示， “五年期LPR不需要非常频繁地降低，要结合当前降低房贷利率的政策，先要积极消化既有的‘降息’政策”。报道还称，另外即便此次五年期LPR不变，按照以往惯例，各地房贷利率或仍整体下调20个基点。整体来看，LPR下调对刺激房地产的效果微乎其微，专家认为更重要的是居民对收入和就业前景的预期对房地产市场影响更大。”

盘古智库高级研究员江瀚告诉“21财经”记者，一般情况下，五年期LPR代表着中长期的信贷支持，这类政策“按兵不动”，很有可能说明未来会有一揽子的刺激政策或方案出炉。

中國經濟前景低迷

中國央行在房地產巨頭碧桂園面臨危機之際做出這個決定，該公司長期以來被認為財務狀況良好，但現在負債累累，一旦破產可能給中國國內金融體繫帶來可怕的後果。

另一房地產巨頭恆大宣布在紐約申請破產保護，現在除了碧桂園，根據《上觀新聞》，SOHO中國子公司「北京望京搜候房地產」也傳出拖欠土地增值稅連帶相關滯納金19.8億元人民幣，導致集團部分借款可能出現交叉違約。

除了房地產問題外，勞動力市場不確定性和全球經濟放緩導致消費低迷也阻礙了經濟增長，這些負面事態發展正在影響對中國商品的需求，導致數千家工廠的活動放緩。

官方數據顯示，在6月份青年失業率創下21.3%的歷史新高後，中國宣布8月起暫停公布每月詳細的青年失業率數據。在中國，失業率僅針對城市地區進行計算，因此只能反映部分情況。

（法新社等）

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