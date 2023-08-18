 房地产行业忧虑加剧 券商纷纷下调中国增长预期 | 经济纵横 | DW | 18.08.2023

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经济纵横

房地产行业忧虑加剧 券商纷纷下调中国增长预期

伴随着对中国房地产开放商债务“爆雷”担忧的日渐增多，五大券商下调了对中国今年的经济增长预期。

中国最大的房地产集团之一的碧桂园也陷入债务危机

中国最大的房地产集团之一的碧桂园也陷入债务危机

（德国之声中文网）路透社周五（8月18日）对比了五大券商此前以及最新针对中国2023年GDP增长的预期，五大券商分别是摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券。

其中摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。

报道指出，主要券商下调对中国经济增长预期，发生在外界对中国大型私营房企碧桂园的债务偿还问题愈加担忧的背景下。目前，中国经济增长前景进一步恶化，零售、工业产出和投资增速均低于预期。消费需求疲软已使中国陷入通缩，而中国政府为支持经济而采取更多刺激措施的压力也在上升。

（路透社）

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