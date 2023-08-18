房地产行业忧虑加剧 券商纷纷下调中国增长预期

伴随着对中国房地产开放商债务“爆雷”担忧的日渐增多，五大券商下调了对中国今年的经济增长预期。
（德国之声中文网）路透社周五（8月18日）对比了五大券商此前以及最新针对中国2023年GDP增长的预期，五大券商分别是摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券。
其中摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。
报道指出，主要券商下调对中国经济增长预期，发生在外界对中国大型私营房企碧桂园的债务偿还问题愈加担忧的背景下。目前，中国经济增长前景进一步恶化，零售、工业产出和投资增速均低于预期。消费需求疲软已使中国陷入通缩，而中国政府为支持经济而采取更多刺激措施的压力也在上升。
（路透社）
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本周二，中国国家统计局公布了7月经济数据。同一日央行宣布再度降低政策利率。离岸人民币跌破1美元兑人民币7.31元。经济分析人士认为中国正在经历痛苦的转型期，今年的GDP增长可能会低于中国政府指定的5%的目标。
7 月份，中国新增银行贷款大幅下降，其他主要信贷指标也出现疲软。尽管此前央行降低了利率，政府也承诺为复苏乏力的经济提供更多支持，分析人士认为，政策小步走已难以扭转经济颓势。