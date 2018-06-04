房地产泡沫若隐若现 德国经济面临风险

（德国之声中文网）根据国际货币基金组织所作的一项评估，德国仍为经济稳定之楷模，但面临风险。

该机构预期，2019年，德国经济力将增长2.1％；失业率将再降0.1％，至3.5％；通胀率1.7%，保持稳定；2018年，国家主权债务降至国内生产总值的60％，2019年甚至降至56.1％。如此，德国将从2002年以来首次重新满足马斯特里赫特标准。

对出口构成威胁

但世界货币基金组织警示有可能出现降温：硬性"英国退盟"的后果、以美国为首的经济保护主义浪潮不断高涨以及欧元区负担分配之新规定，在在可能破坏投资环境、压抑出口。

大城市出现中心地区房地产泡沫迹象也使专家们头疼。世界货币基金组织在报告中强调指出，需密切观察德国最有活力城市房产价格的上涨情况。

不动产过于昂贵？

报告称，目前还缺乏足够数据，以展开仔细调查，但有可能已出现某些融资上的不正常现象。

过去数年、数月以来，慕尼黑、汉堡或法兰克福等大城市的房地产价格大幅攀升，低息推动了对房地产的需求，而因受新建住宅比例限制，造成住房市场供不应求。

联邦银行估计，德国金融体系最多可承受房地产价格回落30％，为此，即使失业率同时上升至８％，各银行亦有足够资金配备。联邦银行认为，尤其在城市地区，有15%至30％的住宅估价过高。

增加教育经费

国际货币基金组织敦促联邦政府，将财政盈余首先用于教育和劳工。今、明两年，德国联邦财政盈余将从1％分别增至1.2％和1.4％。报告指出，必须鼓励私人投资、通过国家措施向经济界提供具有资质的劳动力。

国际货币基金组织在报告中指出，对这些领域的投资在远景上也将有助于减少德国这个出口大国的外贸盈余。德国的贸易盈余不仅受到美国总统特朗普的尖锐抨击，它也超越了欧盟规定的上限。依据欧盟标准，外贸盈余超过国内生产总值的6％即属危及经济稳定。

国际货币基金组织指出，2016年，德国外贸盈余占国内生产总值的8.5％；去年为8.0％。该机构预期，2018年，德国外贸盈余率将是8.3％，来年为8.1％。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 首日 达克斯指数于1988年7月1日在法兰克福证券交易所正式上市。之前，商业银行、《 股市报》或者《法兰克福汇报》等均登出自己的“综指”反映证券市场的涨落。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯发明者 他叫梅拉（Frank Mella）。还在《股市报》当记者时，他已为该报发明了一套“指数”。报社委托他为全德国金融市场的股票创建一套综合指数。这便是达克斯诞生的时刻。虽然达克斯正式诞生的日子是1988年7月1日，但从计算角度看，它启动的时间应该是1987年12月30日，起点为1000整点。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 德国最重要的股票综指 直到今天，进入达克斯指数里的是德国企业的前30强：规模最大，经营额最高。达克斯是德国最重要的股票指数，代表了德国上市公司80%的市场资本。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯与道琼斯不同 每天，从上午9点整到下午17点，电子股票贸易系统Xetray以秒为单位计算着达克斯的市值。可见达克斯也是一种“表现指数”，跟美国的道琼斯不同。道琼斯不计算股票本身的比重，一张股票的分量取决于在它在整个资本化中的比例。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯家族的“兄弟姐妹” 1994年春季所谓的达克斯100综指诞生。这一综合指数集中了股市100家流动状况最佳的企业，反映它们股值的涨落。1996年代表中型企业的M达克斯问世，内有70家企业；同年H达克斯取代了达克斯100。今天，在达克斯系列里有生态达克斯、Tec达克斯等多种产品。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 1989年10月16日 - 那个黑色星期二 做好长期投资的准备，总会有丰厚的回报， 人们总会听到这样的鼓励。不过过去30年里，股市的涨落波动并不鲜见。1989年10月16日被称为“黑色星期二”，那天，因华尔街股市暴跌，德国市场跟进跳水，仅一天达克斯便猛跌了约13%。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ “小人物”也开始玩股票 1996年11月18日德国电信上市写下德国股市的历史。股民对德国电信股票的需求量是当年首发量的5倍。从此“小人物”也希望用股票发家致富。电信上市后的3年零3个月里，电信股值涨了近3倍。图为当年德国电信总裁索默尔（Ron Sommer）为上市作广告。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 新市场暂短的繁荣 1997年3月，股市牛气冲天，“新市场”诞生了，企业上市成了“时尚”。1999年132家企业上市。作为比较，2017年只有12家。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 告别股市好风光 2000年3月，达克斯冲高至8136,16。不久后发生了9.11事件（2001年），达克斯迅速下跌了9个百分点，之后大多数股票一蹶不振。2002年一年里，达克斯下跌了44%，成为下降幅度最大的年份。暂时告别股市好风光。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 新市场寿终正寝 “新市场”丑闻不断，损失巨大。2003年初，技术股票全线崩溃。当年3月21日，新市场静悄悄地关闭了。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 2007年冲刺顶峰失败 2003年3月，达克斯落到2200点以下，几乎是1995年11月时的市值。此后，世界经济开始复苏，人们又开始对企业建立信心，2007年夏天，达克斯几乎赶上2000年的8000多点。但此次向顶峰的冲刺失败，跌得很惨。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 9个月里达克斯损失56% 2008年9月15日美国雷曼兄弟投资银行破产引发世界金融危机。不到一个月，达克斯开始保卫战，同接连不断的“黑日”展开搏斗。到了2009年3月9日，同2007年7月13日的8000点高峰相比，达克斯损失了56%。此后不久，美联储开始货币宽松政府，大印钞票，再后，世界经济逐渐恢复起来。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 迄今的纪录: 13.596点 欧洲央行开始廉价货币政策后，2014年6月5日达克斯首次越过10000点大关。2015年1月22日欧洲央行宣布购买问题国家的债券，当天达克斯涨至10400点。而迄今为止达克斯的最佳表现是在2018年1月23日，那天它创下的新高为13596。 作者: Insa Wrede



凝炼／石涛（德新社）