房企"白名单"？分析：银行仍不愿贷款

（德国之声中文网）据彭博社11月20日引述知情人士报道，中国监管部门正在拟定50家房地产开发商的"白名单"，其中包括万科、新城控股、龙湖集团。名单上的其它房企不能确定。

知情人士称，名单中既包括国有也包括民营开发商。该名单的目的是引导金融机构发放贷款。

彭博社报道刊出后，11月21日，中国房地产股上涨。

监管部门：满足"不同所有制"房企"合理"融资需求

就在上周五（11月17日），中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开座谈会，强调各金融机构要一视同仁满足"不同所有制"房地产企业"合理"融资需求。

知情人士称，在此会议上，监管部门还要求银行按照工业平均增长水平向民营房地产商发放贷款。

前10个月房企到位资金下降13.8%

彭博社评述说，中国采取了零星的措施应对房地产资金与销售困境。措施包括减轻购房者的贷款负担，降低首付比例，推出2000亿元"保交楼"专项借款等。然而，这些措施未能扭转房地产下跌的趋势。

据中国国家统计局数字，今年前10个月，房地产开发企业到位资金同比下降13.8%。彭博社报道称，今年第三季度，中国房地产业萎缩2.7%。报道引述专家分析认为，迄今为止，措施主要针对促进需求，而忽略了开发商的融资需求。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



分析："白名单"仅建议性质

路透社分析认为，过去也曾推出过类似的非正式的"白名单"，但收效不大。去年底，北京采取过类似的努力，随后，据中国媒体引述市场调查公司克而瑞数据，截至12月初，超过20家银行向70多家房企和当地民企提供意向性授信，总额度超过3.2万亿元。然而，这并未能避免今年碧桂园等房地产巨头面临债务重组。

路透社同时分析认为，监管部门呼吁"以工业平均增长水平"向民营房地产开发商发放贷款，这样模糊的措辞可能意味着，银行会更多采取观望态度，以避免陷入"坏账"危机。

彭博社也指出，这样一份"白名单"并不是指令性质。报道引述专家分析认为，尽管这有助于加强购房者和银行的信心，但毕竟仅仅是建议性质，如果非国有房地产销售显著恶化，多数银行恐怕将不愿伸出援手。

碧桂园将出现海外债务违约？

（彭博社、路透社等）

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