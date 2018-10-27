房价陡然下跌  业主日日心惊

（德国之声中文网）在过去的二十年里，中国的房地产投机一直是只赚不赔的投资。就拿57岁的上海商人泰培（音）为例，多年以来中国房地产的强劲增长下，他也想从中分到一杯羹。泰先生在市中心地带购置了三套公寓，他卖了其中两套就赚了将近1000万人民币。

不过这个月初，因为对房产需求的下降，他第三处公寓委托的房产开发商突然将价格下调了三分之一。突如其来的变化让许多业主在销售办公室外举行抗议，要求开发商补偿差价。

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楼市降温

泰培向德国之声表示："开发商显然有意提高价钱骗人，他们原本就有降价的计划。" 他说，开发商提出愿意给业主补偿汽车或现金，但后者认为这种息事宁人的方式很可笑，对此表示拒绝。

不仅在上海，厦门也发生了业主的抗议活动。一栋豪华别墅一年前以500多万的价格出售后，现在楼市降价至200万元，这引发了一些业主的愤怒情绪。

中国最大的房地产公司之一万科地产 ，因为下调房价不得不向约100名现有业主支付了100万元的赔偿金。

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雄安尚是概念 房价业已疯狂 地处北京、天津、保定腹地 新设立的河北雄安新区距离北京约100公里，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地。这三县环绕河北省最大的湖泊白洋淀。

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雄安尚是概念 房价业已疯狂 告别北方小农村 荷花淀派代表人物孙犁笔下的白洋淀也许将成为人们记忆中的往事。 作者: 洪沙



上饶、厦门、贵阳和杭州都出现了类似的抗议活动，业主们要求开发商返差价，他们担心损失可能会远大于2014年出现的低迷期。

在中国，房地产抗议活动变得越来越频繁，社交媒体上出现了一个新名词--"房闹"。

官方数据虽然显示中国房地产市场在过去12个月内上涨了7％，仅在9月就增长了1％。但其他数据显示，新房产的需求最近下降了近三分之一。

许多分析师预测，由于中国政府采取措施为市场降温，未来12个月房地产价格将缓慢下降。然而大批开发商给楼市大幅降价，有时折扣力度能超过25%的做法却表明了另一番事实。

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财经专家谭浩俊最近在社交媒体上指出，房闹会越来越频繁地出现，一旦成为规律，事情将失去控制，并可能导致社会动荡。

他认为许多中国大型房地产开发商业已负债累累，并指出，如果这些公司收入快速缩水，可能会导致一些公司破产。

谭浩俊指出，中国政府进一步干预，以确保房价逐步转到正轨，他发出警告： "如果房地产价格下跌一半，肯定会爆发一场银行危机。"

荷兰国际集团（ING）大中华区经济学家艾瑞斯·庞（Iris Pang）预计未来12个月内，房价将稍有恢复。她仍然认为中国大城市的房地产需求强劲。接受德国之声采访时她说："在中国，人们的工作岗位并没有受到威胁，我们不认为业主会因为无力偿还按揭贷款而出售房产和其他资产。"

上海同策房产咨询股份有限公司研究部负责人张宏伟（音）预计，北京明年会严格控制贷款："政府在处理宏观经济环境上已有经验，调整政策将根据各地不同需求出现变化。"

不过似乎开发商已失去了信心。据路透社报道，万科董事长郁亮上个月告诉员工，"活下去"是开发商明年的最终目标，并补充说房地产市场的"转折点实实在在到来了"。

业主们并不一定会得到公众的支持。有网友在微博上写，涨价了，你们高兴，降价了，你们闹事儿 。

也有人指责房产投机者为那些想买第一套房的普通民众造成了巨大的负担。有网友写道："正是这些人造成了房地产泡沫。"

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新浪财经的一名编辑指出，多年的房地产泡沫让许多人富起来之后，那些投机者应该意识到，房价只涨不跌的时代已经结束了。

泰培告诉德国之声："经济不太好。我认为，股票和房地产都很萧条，两块市场都达到了极限。"

作者：Nik Martin / 何塞