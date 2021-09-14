 房产抵债 恒大启动实物兑付 | 经济纵横 | DW | 19.09.2021

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经济纵横

房产抵债 恒大启动实物兑付

深陷债务危机的中国房地产巨头恒大集团旗下的恒大财富宣布，启动“实物对付”，用房产物业等向投资理财产品到期的客户抵偿。

China I Evergrande Schuldenkrise

（德国之声中文网）恒大财富周六（9月18日）在微信上发布消息称，实物资产兑付已经开始。投资者若有实物资产兑付需求，可以联系投资顾问或到各地接待地点咨询办理。

一周前，有数百人在恒大位于深圳的总部外抗议，要求恒大财富兑付逾期的理财产品。抗议者中有购房者丶散户与恒大集团的员工。恒大集团在多个区域的分公司也出现了投资人上门抗议，要求兌付。由于投资者拒绝当时恒大方面提出的解决方案，后者又对兑付方案作了改动。

据《财新》报道，恒大财富有达400亿元人民币（约合53亿美元）的理财产品已经到期。购买理财产品的多为个人投资者。而购买恒大财富的理财产品的客户超过7万，其中包括许多恒大集团员工。

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恒大危机 投资者上门讨债

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中国房地产商恒大集团的债务危机受到全球关注。而有关该集团6名高管提前赎回本集团财富投资产品的消息，更是给人一种“山雨欲来风满楼”的感觉。恒大集团就此发出公告，要求相关高管限期返还。

在中国的恒大14日表明不能保证可履行其财务义务後，各界都在分析恒大债务危机可能带来的影响。专家认为，虽然恒大的问题主要来自中国，但对外部投资者仍可能造成影响。

13日，上百名投资者在中国最大房地产开发商恒大集团的总部外抗议，要求该集团立即兑付逾期的金融产品。虽然集团总经理13日现身解释，但现场群众却不接受该集团提出的兑付方式。

恒大客户服务部门负责人周日表示，支付方式将取决于所在地的规定条件。根据此前公布的兑付方案，恒大财富将提供现金分期兑付、实物资产兑付、冲抵购房尾款兑付三种方案。投资者可以在三种方案中选择其一，或者组合任意两种及三种方案兑付。现金分期兌付只针对合約到期的理财产品，实物兌付范围包括到期产品及投资人要求提前兌付的产品。

根据恒大财富执行董事兼总经理杜亮的说法，恒大各地区公司要把所有已取证未售的住宅公寓和商铺等资产拿出来。住宅、公寓、商铺和车位分别按照当期售价基础打7.2折、5.4折和4.8折。

此前，恒大证实了集团高管提前赎回恒大投资产品的消息。恒大方面于周六凌晨发布公告，称已要求该6名管理人员提前赎回的所有款项必须限期返回，并给予严厉惩处。

恒大集团是中国第二大房地产开发商，目前负债大约3000亿美元，其中包括银行贷款、债券、信托产品以及拖欠承包商和供应商的款项等。从今年年初至今，恒大集团的股票价格已经缩水了大约四分之三。

另据路透社援引银行业人士报道，和恒大集团进行业务往来的主要银行已经计提部分贷款损失准备，以应对恒大可能破产倒闭的风险。该报道提到了中国农业银行、民生银行和中信银行，都是恒大的主要贷款银行。

 

（综合报道）

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