房产抵债 恒大启动实物兑付

（德国之声中文网）恒大财富周六（9月18日）在微信上发布消息称，实物资产兑付已经开始。投资者若有实物资产兑付需求，可以联系投资顾问或到各地接待地点咨询办理。

一周前，有数百人在恒大位于深圳的总部外抗议，要求恒大财富兑付逾期的理财产品。抗议者中有购房者丶散户与恒大集团的员工。恒大集团在多个区域的分公司也出现了投资人上门抗议，要求兌付。由于投资者拒绝当时恒大方面提出的解决方案，后者又对兑付方案作了改动。

据《财新》报道，恒大财富有达400亿元人民币（约合53亿美元）的理财产品已经到期。购买理财产品的多为个人投资者。而购买恒大财富的理财产品的客户超过7万，其中包括许多恒大集团员工。

恒大客户服务部门负责人周日表示，支付方式将取决于所在地的规定条件。根据此前公布的兑付方案，恒大财富将提供现金分期兑付、实物资产兑付、冲抵购房尾款兑付三种方案。投资者可以在三种方案中选择其一，或者组合任意两种及三种方案兑付。现金分期兌付只针对合約到期的理财产品，实物兌付范围包括到期产品及投资人要求提前兌付的产品。

根据恒大财富执行董事兼总经理杜亮的说法，恒大各地区公司要把所有已取证未售的住宅公寓和商铺等资产拿出来。住宅、公寓、商铺和车位分别按照当期售价基础打7.2折、5.4折和4.8折。

此前，恒大证实了集团高管提前赎回恒大投资产品的消息。恒大方面于周六凌晨发布公告，称已要求该6名管理人员提前赎回的所有款项必须限期返回，并给予严厉惩处。

恒大集团是中国第二大房地产开发商，目前负债大约3000亿美元，其中包括银行贷款、债券、信托产品以及拖欠承包商和供应商的款项等。从今年年初至今，恒大集团的股票价格已经缩水了大约四分之三。

另据路透社援引银行业人士报道，和恒大集团进行业务往来的主要银行已经计提部分贷款损失准备，以应对恒大可能破产倒闭的风险。该报道提到了中国农业银行、民生银行和中信银行，都是恒大的主要贷款银行。

（综合报道）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。