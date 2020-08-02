户外也要戴口罩 违者重罚!

（德国之声中文网）在欧洲，尤其是法国和西班牙的城市现在也规定户外也必须戴口罩。在法国西南部城市图卢兹的繁华市区，户外戴口罩的规定于本周三（8月4日）开始生效。巴黎市政府也宣布，在首都所有游客密集的地方，例如塞纳河沿岸，都要戴上口罩。

戴着口罩在法国比亚里茨海滩散步的游客

自上周以来，法国各城市可规定在公共场所必须戴口罩。到目前为止，已经有大约250个城市颁布了这一规定。特别是不列塔尼海岸的城镇，以及地中海沿岸的蒙彼利埃和尼斯，戴口罩规定写在市场甚至所有街道上。在法国北部的里尔，也规定户外必须戴口罩，以防止发生第二波新冠疫情。

西班牙首都马德里也广泛实施戴口罩规定

西班牙的大部分地区、荷兰阿姆斯特丹红灯区和港口城市鹿特丹的商业区也都规定了戴口罩的义务。

德国：不戴口罩者罚款

在德国，户外戴口罩现在尚未形成一种强制履行的义务。但是与此同时，有很多人建议对乘坐公共交通者的戴口罩情况进行更严格的监督，对违规者立即惩处，无需事先警告。根据北威州的计划，在公共汽车和火车上拒戴口罩者，将可立即受到150欧元的罚款惩处。

北威州交通部长亨德里克·维斯特（Hendrik Wüst）在《莱茵邮报》上宣布了这一计划。他指出："谁不戴口罩上车，谁就必须缴纳罚款后在下一站下车。"到目前为止，只有在乘客被要求戴口罩而表示拒绝时，才会被罚款。维斯特说："拒戴口罩者不再有长时间争辩的机会。"下萨克森州打算在目前20欧元的基础上大幅提高罚款数额，石勒苏益格-荷尔斯泰因州正在计划对拒戴口罩者处以罚款。巴伐利亚已经确定150欧元的罚款数额。该州内政部长赫尔曼（Joachim Herrmann）说："任何给别人带来危险的人都必须受到重罚。"

各联邦州对学校的规定不同

在暑假结束学校重新开学之际，越来越多的学校规定，学生、教师和学校员工在校必须戴口罩。8月3日，梅克伦堡-前波莫瑞州成为率先实施这一规定的联邦州。今天，勃兰登堡州也宣布在学校的走廊过道、楼梯和校园内以及在餐厅排队时都要戴口罩。

其它联邦州，包括北莱茵-威斯特法伦州、巴伐利亚州以及汉堡和柏林等联邦州在内，也将在新学期里规定在校必须戴口罩。至于开始履行这一义务的时间和区域，以及学生的适用年龄，不同的联邦州将有不同的具体规定。

新冠病毒在全球导致的死亡人数已增至70多万，感染病毒者人数超过1850万，其中1090万人治愈。

李京慧/凝炼 (法新社、德新社、路透社)

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