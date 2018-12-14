农民工要“翻身” 不再沦为“二等公民”？

也被称为“农民工”的外来务工人员生活在窘境之中。有些人即使经过多年打拼身兼高职，也很难摆脱“二等公民”的地位。眼下，中国当局希望改变这一境况，但问题是怎样改变？