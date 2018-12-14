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户口

户籍，又称户口，一种主要以户为单位的人口管理方法。

中华人民共和国的户籍制度将公民分为农业户口与非农业户口，升学、就业、社会保障、居住等都与户口挂钩，并有区别对待。

closeup of a young Caucasian man in the street showing a piece of paper with a transgender symbol drawn in it

德国户籍登记将认可“第三性” 14.12.2018

在德国， 未来在出生登记时，表格上除了“男”、“女”之外，还将为“双性者”（intersexuell）提供第三种选项“其他”。联邦议院表决通过相关法案为这一做法开放绿灯。
--FILE--A local Chinese resident holds up a household register, also known as hukou, in front of high-rise residential apartment buildings in Shanghai, China, 11 August 2014. China will give household registration permits to its unregistered citizens and make medical insurance coverage more equal, the government said on Wednesday (9 December 2015), as it looks to overhaul systems often under fire for failing those people most in need. The move on household registration or hukou will open access to basic rights such as schooling and healthcare for about 13 million people. Hukou are needed if a person wishes to marry, open a bank account, take out medical insurance and get access to basic education. |

绿卡或户口：从此不能“两头吃福利”？ 22.03.2018

上海市公安局日前公布了一份户口管理新规定，其中提到出国定居者可能被强制注销户口。这一新规经社交媒体广为转载，引发了不少持外国永久居住许可的中国人之担心。不过，新规具体应如何操作，目前还有许多疑点。
--FILE--A migrant worker welds a steel product at a factory in Rizhao city, east Chinas Shandong province, 26 October 2013. The average monthly wage for Chinas 166 million migrant workers rose 13.9 percent last year, said the Ministry of Human Resources and Social Security on Thursday (20 February 2014). Migrant workers, defined as those who have worked away from home for more than six months, earned an average of 2,609 yuan (429.2 U.S. dollars) per month, said the ministry. China had a total of 269 million farmers working in non-agricultural sectors by the end of 2013, up 2.4 percent year on year, according to the ministry.

德语媒体：永远的“二等公民” 23.12.2016

《法兰克福汇报》关注外来务工人员在北京的生存困境，即使政府推出了新的落户政策，他们也难以成为真正的北京居民。《南德意志报》则关注中国为了防治沙漠化而建起的防护林。
A migrant worker nears the train station in Guangzhou, southern China's Guangdong province, Thursday, Jan. 8, 2009. Some 188 million Chinese are expected to squeeze onto China's train network in the coming weeks to return home for the Chinese Lunar New Year. (ddp images/AP Photo/William Foreman)

“又不是考大学，积什么分？”积分落户遭质疑 12.08.2016

北京市政府周五正式出台积分落户政策，将北京人口落户指标化。社会学家周孝正称，该版本比之前有所进步，但博士加分等强调学历、年龄的做法属于歧视，违背宪法，也违背人类常识。
©ChinaFotoPress/MAXPPP - NAYONG, CHINA - MARCH 09: (CHINA OUT) Children walk home after school at Jiayan Village on March 9, 2012 in Nayong County, Guizhou Province of China. Every day, they have to leave home very early in the morning and climb over hills for hours to go to school, which has 21 students and one teacher. (Photo by ChinaFotoPress)***_***426254244

北京出台文件保护留守儿童权益 16.02.2016

国务院发布政策文件，要求家庭和政府承担在保护留守儿童方面的责任。民间活动人士对政策的执行实践持怀疑态度。
2.2.2016 *** A tourist wearing a monkey mask poses among red lanterns for the upcoming Chinese Lunar New Year, also known as Spring Festival, in Wuxi city, east China's Jiangsu province, 2 February 2016. Copyright: picture-alliance/dpa/P. Xiaoming

泽林视点：猴年大“移” 04.02.2016

有越来越多在外打工的中国人现在愿意回到家乡。德国之声专栏作者泽林认为，中国经济放缓不是其中的唯一原因，也包括他们对生活质量要求的提高。
--FILE--A migrant worker welds a steel product at a factory in Rizhao city, east Chinas Shandong province, 26 October 2013. The average monthly wage for Chinas 166 million migrant workers rose 13.9 percent last year, said the Ministry of Human Resources and Social Security on Thursday (20 February 2014). Migrant workers, defined as those who have worked away from home for more than six months, earned an average of 2,609 yuan (429.2 U.S. dollars) per month, said the ministry. China had a total of 269 million farmers working in non-agricultural sectors by the end of 2013, up 2.4 percent year on year, according to the ministry.

农民工消化库存房？梦难圆 03.01.2016

月入6000的农民工如何买得起数百万元的住房？中国政府试图将户籍改革与住房消费挂钩，但外界认为此举颇有难度。
Migrant workers take a rest at the Tianfu Square in Chengdu in southwest China's Sichuan province on Sunday, March 21, 2010.(Photo By Evens Lee/Color China Photo/ddp images/AP Images)

居住证制度——农民工的“第二十二条军规”？ 12.12.2015

中国政府周六公布新条例，自2016年起推行居住证制度。有媒体表示，这将方便农民工流动。然而也有声音质疑，新规没有并解决放宽城乡两元化分割户籍制度的根本问题。
--FILE--Guo Guangchang, chairman of Fosun Group, delivers a speech at a press conference for Fosun International in Hong Kong, China, 26 March 2015. Founders of China's two biggest Internet companies are taking part in Fosun International Ltd.'s $1.2 billion share sale, people with knowledge of the matter said. Funds backed by Alibaba Group Holding Ltd. founder Jack Ma and Tencent Holdings Ltd. chairman Ma Huateng are buying shares in the private placement, the people said Tuesday (12 May 2015), asking not to be identified as the information is private. Fosun's parent is selling 465 million shares at HK$20 each, the company said in a statement to the Hong Kong stock exchange. Fosun, backed by Chinese billionaire Guo Guangchang, is selling stock to take advantage of a rally that has driven Hong Kong°Øs benchmark index to a seven-year high. The two tech tycoons took part in China Taiping Insurance Holdings Co.'s $1.7 billion private share sale last week, making the Fosun investment the second such deal this month. Shares of Fosun International fell 1.7 percent to HK$20.60 at 10:42 a.m. in Hong Kong. Fosun declined to comment. Canny Lo, a spokeswoman for Tencent in Shenzhen, and Melanie Lee, a spokeswoman for Alibaba in Hong Kong, couldn't immediately comment. Fosun Group has been on an acquisition spree ranging from Australian energy companies to New York city office buildings. Fosun International said last week it is planning a $1.84 billion merger with Bermuda-based insurer Ironshore Inc. after buying the shares it doesn't already own.

德语媒体：为什么富豪生活在中国有危险 11.12.2015

周五，《明镜日报》在线发表文章，关注了中国富豪郭广昌失联事件。《法兰克福汇报》则报道，中国已经取代日本成为亚洲最大的高技术产品供应商。而中国经济发展放缓，将使那些过于依赖中国的亚洲国家经济受到影响。
©ChinaFotoPress/MAXPPP - NAYONG, CHINA - MARCH 09: (CHINA OUT) Children walk home after school at Jiayan Village on March 9, 2012 in Nayong County, Guizhou Province of China. Every day, they have to leave home very early in the morning and climb over hills for hours to go to school, which has 21 students and one teacher. (Photo by ChinaFotoPress)***_***426254244

中国1300万“黑户”将得到户籍 10.12.2015

中国将解决1300万“黑户”人口的户口登记问题。这意味着这些此前无户籍人员终于可以享受教育和健康医疗等社会福利。
ARCHIV - Ein Wanderarbeiter ruht sich auf Stahlstreben auf einer Baustelle in Jinan aus (Archivfoto vom 30.08.2009). Die chinesische Wirtschaft ist im ersten Quartal mit 8,1 Prozent deutlich langsamer als erwartet gewachsen. Es ist der geringste Anstieg in der zweitgrößten Volkswirtschaft seit fast drei Jahren, wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Die obersten Wirtschaftslenker hatten vor zwei Wochen noch mit 8,4 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gerechnet. Foto: EPA/WU HONG +++(c) dpa - Bildfunk+++

农民工要“翻身” 不再沦为“二等公民”？ 18.04.2015

也被称为“农民工”的外来务工人员生活在窘境之中。有些人即使经过多年打拼身兼高职，也很难摆脱“二等公民”的地位。眼下，中国当局希望改变这一境况，但问题是怎样改变？
JIAXING, CHINA - JULY 29: (CHINA OUT) T Three migrant workers have a rest on their electronic bikes under Jiaxing bridge at noon on July 29, 2011 in Jiaxing, Zhejiang Province of China. ChinaFotoPress/Li Jianming/MAXPP

走了暂住证，来了居住证 16.02.2015

中国计划进一步推进户籍制度的改革，取消暂住证制度，实施居住证制度。但在大城市漂泊的打工一族仍然无法立刻摆脱“二等公民”身份。
An elderly woman (R) looks on with her baggage as she prepares to take a train at a railway station in Beijing on January 23, 2014. The world's largest annual migration began on January 16 in China with tens of thousands in the capital boarding trains to journey home for Lunar New Year celebrations. AFP PHOTO / WANG ZHAO (Photo credit should read WANG ZHAO/AFP/Getty Images)

长平观察：春运是谁的难题？ 04.02.2015

今天（2月4日）开始的2015年春运，再创历年人次记录。时评人长平认为，缺乏底层代表的中国决策层，没有动力解决春运难题。
Young Chinese children attend a kindergarten set up for migrant workers, which is marked for demolition, in Beijing on April 26, 2012. Under China's complex residency laws, most migrant workers remain registered in their native towns and villages and do not qualify for the all-important hukou, or household registration permit, in the city where they live, and without this document, their children do not qualify for places in public schools, making the unregistered fee-paying migrant schools their only option. CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/GettyImages)

外来务工子女上学为何愈来愈难？ 19.07.2014

外来务工人员是推动中国几十年来经济蓬勃发展的主力军。他们的队伍日益壮大，其子女的入学门槛却在不断提高。为此他们或奋起抗议、或被迫离婚、或离开居住已久的“新家园”。
©Zhu Lan/CHINAFOTOPRESS/MAXPPP - Just a couple of years ago, the vegetable patches of Anting, a hamlet west of Shanghai, yielded some of the sweetest spinach this side of the Yangtze River. Now, out of farmers\' fields, an entire German-style town has sprouted, its brightly hued gingerbread homes modeled on those of Weimar in Germany. The new town, which will soon house some 30,000 distinctly un-German people, was designed by Albert Speer, son of AdolfHitler\'s favorite architect. Forty kilometers away in Songjiang, barefoot migrant workers are building another massive satellite city, this time a vision of ye olde England with tidy Tudor cottages, cobbled paths, a giant castle and a garden maze. In Pujiang, another Shanghai suburb, 100,000 citizens will soon occupy an Italian dreamscape complete with languid canals. In all, at least 500,000 people are expected to live in Shanghai\'s seven new satellite towns, each designed in the style of a different Western nation. Zhou Jin, an executive currently residing in Shanghai, will soon move into a $67,000 apartment in Anting, where a Volkswagen factory reinforces the German motif. \Life in such an exotic atmosphere will be fun,\ says Zhou. --By Hannah BeechSHANGHAI, CHINA - JUNE 01: (CHINA OUT) A key project of Shanghai\'s ¡°10th Five Year Plan¡±, Thames Town, an area of 1 square kilometre in Songjiang New City, is Located between the residential districts in the west and the central business district of the New City on June 01, 2006 in Songjiang new City of Shanghai, China.

世行：中国城镇化需以市场为基础 29.03.2014

世界银行及中国国务院发展研究中心3月25日联合发表报告，建议中国城镇化发展该以市场为基础，以带来稳定的经济发展及让经济转型为以消费者主导。
Pedestrians walk past the skyline of the city's financial district in Shanghai on October 8, 2010. China is expected to overtake Japan as the second wealthiest country in the world by 2015 on the back of rapid economic growth and strong domestic consumption, a report said on October 8. AFP PHOTO/Philippe Lopez (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images)

户籍制度僵化使城镇化窒碍难行 18.12.2013

中国城镇化工作会议的结果引起德语媒体的关注。《新苏黎世报》认为，中国欲彻底实践城镇化，必须先改革僵化的户籍制度。此外，德国汽车制造商在中国市场面临的风险也是当天德语媒体关注的重点。
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