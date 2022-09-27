王全璋出狱即被"隔离" 妻忧一家人难团聚

中国人权律师王全璋五年前在709大抓捕后被逮补入狱。而他周日在被关押将近五年后，终于获释。但他并未返回北京与妻小团聚，而是被政府带到户籍地济南的住处隔离。各界担忧，王全璋在被释放后，仍会遭受中国政府长期的监控，无法真正获得自由。