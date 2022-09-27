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户籍，又称户口，一种主要以户为单位的人口管理方法。
中华人民共和国的户籍制度将公民分为农业户口与非农业户口，升学、就业、社会保障、居住等都与户口挂钩，并有区别对待。
一份“十户长”征集令引起人们关注。时评作家长平认为，今天的政治并非退回到秦朝，而是秦政治的更新版本。
德国有多少人口？不同的地区是否拥有足够的住宅和学校？人口普查的目的是为了搜集更多的数据，以便政府进行合理规划。
中国人权律师王全璋五年前在709大抓捕后被逮补入狱。而他周日在被关押将近五年后，终于获释。但他并未返回北京与妻小团聚，而是被政府带到户籍地济南的住处隔离。各界担忧，王全璋在被释放后，仍会遭受中国政府长期的监控，无法真正获得自由。
在德国， 未来在出生登记时，表格上除了“男”、“女”之外，还将为“双性者”（intersexuell）提供第三种选项“其他”。联邦议院表决通过相关法案为这一做法开放绿灯。
上海市公安局日前公布了一份户口管理新规定，其中提到出国定居者可能被强制注销户口。这一新规经社交媒体广为转载，引发了不少持外国永久居住许可的中国人之担心。不过，新规具体应如何操作，目前还有许多疑点。
《法兰克福汇报》关注外来务工人员在北京的生存困境，即使政府推出了新的落户政策，他们也难以成为真正的北京居民。《南德意志报》则关注中国为了防治沙漠化而建起的防护林。
日前北京市等地报道，“流动人口”符合一定条件，也可在非户籍地参加人大代表的选举。德国之声就此采访北京理工大学教授胡星斗。
北京市政府周五正式出台积分落户政策，将北京人口落户指标化。社会学家周孝正称，该版本比之前有所进步，但博士加分等强调学历、年龄的做法属于歧视，违背宪法，也违背人类常识。
国务院发布政策文件，要求家庭和政府承担在保护留守儿童方面的责任。民间活动人士对政策的执行实践持怀疑态度。
有越来越多在外打工的中国人现在愿意回到家乡。德国之声专栏作者泽林认为，中国经济放缓不是其中的唯一原因，也包括他们对生活质量要求的提高。
月入6000的农民工如何买得起数百万元的住房？中国政府试图将户籍改革与住房消费挂钩，但外界认为此举颇有难度。
中国政府周六公布新条例，自2016年起推行居住证制度。有媒体表示，这将方便农民工流动。然而也有声音质疑，新规没有并解决放宽城乡两元化分割户籍制度的根本问题。
周五，《明镜日报》在线发表文章，关注了中国富豪郭广昌失联事件。《法兰克福汇报》则报道，中国已经取代日本成为亚洲最大的高技术产品供应商。而中国经济发展放缓，将使那些过于依赖中国的亚洲国家经济受到影响。
中国将解决1300万“黑户”人口的户口登记问题。这意味着这些此前无户籍人员终于可以享受教育和健康医疗等社会福利。
也被称为“农民工”的外来务工人员生活在窘境之中。有些人即使经过多年打拼身兼高职，也很难摆脱“二等公民”的地位。眼下，中国当局希望改变这一境况，但问题是怎样改变？
中国计划进一步推进户籍制度的改革，取消暂住证制度，实施居住证制度。但在大城市漂泊的打工一族仍然无法立刻摆脱“二等公民”身份。
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