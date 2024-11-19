戴耀廷：颠覆罪被判重刑的法律学者

香港法律学者戴耀廷周二因串谋颠覆国家政权罪名被判处10年监禁。他被判定为这一香港国安法最大案件的“大脑及主要推手”。

（德国之声中文网）2001年，戴耀廷曾因推动有关基本法的公民教育而获得港府的荣誉勋章。二十年后，北京在香港实施国安法，戴耀庭成为香港民主派“47人案”中成为获刑最长的一人。

周二（11月19日），身着深色西装，头发转为花白，戴耀廷看上去精神状态良好，微笑坐在辩方席上。

法官周二称，60岁的戴耀廷是2020年民主派初选的“大脑”及“主要推手”。

2019年，有时出现暴力的香港大规模抗议被镇压后，戴耀庭制定出一项战略，以团结香港各民主团体，寻求获得立法会多数。

控方称，民主派有意在立法会获得多数后，通过否决预算案，最终迫使特首下台。

戴耀廷则曾表示，当时的举动是在基本法框架内。基本法将普选作为目标。

2022年，港府撤销了他的荣誉勋章。

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占中雨伞运动

出生于1964年的戴耀廷在港大学习法律，正值英国和中国进入关于香港政权移交谈判的最后阶段。

戴耀廷的论文检视了北京“一国两制”的政治框架，该框架允许香港保持资本主义制度、普通法系和特定的公民自由。

大学毕业后，戴耀廷协助香港民主党创始人李柱铭起草基本法。后来，他前往伦敦就读研究生。

回到香港20多年后，他成为一位受欢迎的法律教授、一位备受尊敬的学者，是政府公民教育委员会委员。

2014年，戴耀廷发起占中运动，数十万港人参与了为期79天的静坐活动，要求真普选。他们面对的是催泪弹，有关当局拒绝了他们的诉求。

2019年，戴耀廷因占中运动被判“煽惑他人犯公众妨扰罪”。他当时向法庭表示：“我永远不会放弃，一定会继续追求香港民主。”

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“爱与和平”

2019年8月戴耀廷获保释后不久，民主抗议者在香港理工大学被警察包围，而香港区议会选举中，民主派大胜。

戴耀廷看到民主运动在立法会获得多数的可能。

他在《爱与和平——未完的抗争之旅》一书中写道：选举……不能改变政治体制的不民主本质，但能减缓香港落入完全的威权统治。

活动人士黄浩铭（Raphel Wong）表示，戴耀庭想要“吸收、协调和融合民主派政治光谱的多种观点”。

如今，许多活动人士已或被捕、或离开这座城市。

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（法新社）

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