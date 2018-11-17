戴耀廷面临被革除教席 港大团体抗议

本周三，香港大学三个师生校友团体在爱丁堡广场举行集会，抗议校方在法律系副教授戴耀廷完成上诉前就审理他的终身制教席去留事宜。
（德国之声中文网）2019年4月24日，被称为"占中三子"的2014年"占中"运动发起人戴耀廷、陈健民、朱耀明因串谋公众妨扰罪被判刑16个月，其中戴耀廷、陈健民立即入狱。服刑4个月后，戴耀庭同年8月15日获保释等候上诉。上诉审讯时间定于2月底进行。
身为香港大学法律系副教授的戴耀庭拥有港大终身制教席，获保释后继续在港大任教。然而，多个建制派团体却给港大写信，要求革除戴耀庭的教席。
据香港媒体报道，港大校方去年成立的"探讨充分解雇理由委员会"准备近日召开会议，审理戴耀廷的终身制教席去留事宜。
就校方的这一做法，港大校友关注组、港大学生会及教职员工会日前召开记者会，强调戴耀廷仍在进行上诉，批评校方在戴耀庭完成上诉聆讯前率先启动校内审理程序，审议戴耀庭的终身制教席问题违反程序公义。港大学生会评议会大学事务委员会署理主席梁浩朗表示，委员会在审理戴耀廷个案时，应考虑到他发起"占中"的目的是彰显公民抗命的精神。
本周三（1月15日）中午，以上三个港大团体在爱丁堡广场举行"全民力拒制度暴力 你我坚守程序公义"抗议集会。据香港立场新闻报道，集会有近500人参加。报道说，大律师，前立法会议员吴霭仪指，戴耀廷当时推动和平静坐示威，是一种公民抗命。纵然违反法律，但校方不应在未有上诉结果前，就立刻将戴耀廷赶绝，港大不应因害怕政权制裁大学，而首先制裁自己的教师。港大学生会表示将在开学后收集联署，声援戴耀庭。
戴耀庭本人在接受德国之声询问时表示，“就此事，因有保密协议，故不便谈”。
据报道，港大发言人1月14日表示，根据香港大学条例及相关规条，「探讨充分解雇理由委员会」需要调查有关指控和拟定报告，但不会就是否应中止雇用教师作出任何建议，最终决定由校务委员会作出。
港府态度强硬
去年12月20日， 香港教育局局长杨润雄表示，近期有80教师或教学助理被捕，1名公立学校教师因涉嫌使用不当教材被停职。1月10日，香港公务员事务局局长罗智光称，截至去年年底，共有41名公务员因涉非法公众活动被捕，其中31名已被停职。1月12日，香港特首林郑月娥特别在社交媒体上发文称，支持以上两位局长"以坚定立场履行官员全力协助止暴制乱的责任"。她还称，对教师和公务员中的"害群之马"不会手软，必须拨乱反正。
香港亲中媒体称戴耀庭是"香港暴乱的始作俑者"。戴耀廷本人曾强调，他提出"占领中环"，终极目标只是令中央政府兑现让港人普选行政长官和立法会的承诺，落实真普选，无意挑战一国两制和北京的管治权威。
香港“占中”运动发起人之一戴耀庭近日因为提及中国实现民主后，香港可考虑成为“独立国家”或组成“联邦政府”的言论，遭到北京以及港府的围攻。他在接受德国之声专访时指出，相关言论系学术讨论，自己现阶段并不支持港独。同时他也认为香港的政治环境进入“寒冬”。 (03.04.2018)
2014年香港历时79日的 “占领中环”，或稱“雨伞革命”，去年开审，经过18天审讯，12月审结。香港一家法院宣判“占中三子”戴耀廷、陈健民及朱耀明等9人全部罪成，其中戴耀廷、陈健民及退休牧师朱耀明被判入狱16个月。 (09.04.2019)