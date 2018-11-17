戴耀廷面临被革除教席 港大团体抗议

（德国之声中文网）2019年4月24日，被称为"占中三子"的2014年"占中"运动发起人戴耀廷、陈健民、朱耀明因串谋公众妨扰罪被判刑16个月，其中戴耀廷、陈健民立即入狱。服刑4个月后，戴耀庭同年8月15日获保释等候上诉。上诉审讯时间定于2月底进行。

身为香港大学法律系副教授的戴耀庭拥有港大终身制教席，获保释后继续在港大任教。然而，多个建制派团体却给港大写信，要求革除戴耀庭的教席。

据香港媒体报道，港大校方去年成立的"探讨充分解雇理由委员会"准备近日召开会议，审理戴耀廷的终身制教席去留事宜。

就校方的这一做法，港大校友关注组、港大学生会及教职员工会日前召开记者会，强调戴耀廷仍在进行上诉，批评校方在戴耀庭完成上诉聆讯前率先启动校内审理程序，审议戴耀庭的终身制教席问题违反程序公义。港大学生会评议会大学事务委员会署理主席梁浩朗表示，委员会在审理戴耀廷个案时，应考虑到他发起"占中"的目的是彰显公民抗命的精神。

本周三（1月15日）中午，以上三个港大团体在爱丁堡广场举行"全民力拒制度暴力 你我坚守程序公义"抗议集会。据香港立场新闻报道，集会有近500人参加。报道说，大律师，前立法会议员吴霭仪指，戴耀廷当时推动和平静坐示威，是一种公民抗命。纵然违反法律，但校方不应在未有上诉结果前，就立刻将戴耀廷赶绝，港大不应因害怕政权制裁大学，而首先制裁自己的教师。港大学生会表示将在开学后收集联署，声援戴耀庭。

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戴耀庭本人在接受德国之声询问时表示，“就此事，因有保密协议，故不便谈”。

据报道，港大发言人1月14日表示，根据香港大学条例及相关规条，「探讨充分解雇理由委员会」需要调查有关指控和拟定报告，但不会就是否应中止雇用教师作出任何建议，最终决定由校务委员会作出。

港府态度强硬

去年12月20日， 香港教育局局长杨润雄表示，近期有80教师或教学助理被捕，1名公立学校教师因涉嫌使用不当教材被停职。1月10日，香港公务员事务局局长罗智光称，截至去年年底，共有41名公务员因涉非法公众活动被捕，其中31名已被停职。1月12日，香港特首林郑月娥特别在社交媒体上发文称，支持以上两位局长"以坚定立场履行官员全力协助止暴制乱的责任"。她还称，对教师和公务员中的"害群之马"不会手软，必须拨乱反正。

香港亲中媒体称戴耀庭是"香港暴乱的始作俑者"。戴耀廷本人曾强调，他提出"占领中环"，终极目标只是令中央政府兑现让港人普选行政长官和立法会的承诺，落实真普选，无意挑战一国两制和北京的管治权威。