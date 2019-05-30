戴相龙：东京“特习会”难以结束贸易战

（德国之声中文网）本月，特朗普指责中国违背此前作出的结构性改革的承诺，此后，华盛顿与北京之间的贸易紧张关系加剧。华盛顿对2000亿美元的中国产品征收25%的关税。北京作出回应，对约600亿美元的美国进口追加关税，周六生效。
曾于1995-2002年执掌中国央行的戴相龙目前仍是一个有影响力的人物。据路透社报道，周五，戴相龙在北京的一个论坛上表示，中美贸易摩擦将是长期的。
戴相龙说，中国本着平等、合作的原则对待贸易谈判，美国的态度则是"霸凌和美国第一"。他说，这两者难以调和。戴相龙表示，他与其下月两国首脑在日本的峰会将难以取得很大进展。
戴相龙2012年参加天津达沃斯世界经济论坛
戴相龙还表示，不排除中国采取更强烈报复措施的可能。
特朗普已经表示计划在G20期间与习近平会面。中方尚未确认这一会面。G20定于6月28-29日在大阪举行。
路透社报道说，最新一轮的美国关税令北京措手不及，此后，中国国家媒体展开攻势。党报《人民日报》本周警告，中国有反制措施可以采取，文章指"美国生产的消费性电子产品、军事装备和其他许多产品，都高度依赖中国稀土资源"。
周五在北京的这一论坛上，中国前商务部副部长魏建国表示，发动与中国的贸易战可能是美国自二战、甚至自建国以来所犯下的最大的战略错误。
魏建国说，贸易战可能加剧地缘政治紧张，要为此做好准备，这包括在南中国海。他还说，贸易冲突或许会持续30年、甚至半个世纪。
苗子/洪沙（路透社）
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Who is Who? 美中贸易战的面孔
莱特希泽（Robert Lighthizer）
1947年出生，法学出身，1970年代在华盛顿当律师，先在律师事务所，后在美国参议院为共和党人作法律顾问。1983年起在里根政府任美国贸易副代表。之后30年当经济律师，为美国海外企业提供税务与贸易咨询。莱特希泽对世贸组织和多边协议持批评态度，并多年抨击中国政府的经济路线。特朗普就职后，莱特希泽任美国贸易代表。
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库德洛（Larry Kudlow）
71岁，此前在纽约的联邦储备银行任职，在里根政府任白宫经济顾问。库德洛对特朗普中国政策的影响力估计并非决定性的。库德洛被认为是自由贸易的捍卫者，并且显然难以与强硬派莱特希泽和纳瓦罗抗衡。
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纳瓦罗（Peter Navaro）
1949年出生，经济学者，哈佛大学博士，曾在加州大学任教。特朗普任下，纳瓦罗出任新成立的白宫国家贸易委员会主席。被认为是对中国的尖锐批评者，曾撰写《致命中国》（Death by China）以及《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）。支持对中国进口产品征收惩罚性关税，并以此作为对华强势政策的中心部分。
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白邦瑞（Michael Pillsbury）
被特朗普称之为中国问题权威专家。任华盛顿保守派智库胡德森研究所中国战略中心负责人。自尼克松任下担任多个政府职务，与中国打交道。里根和老布什任下，为五角大楼担任顾问。
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姆努钦（Steven Mnuchin）
美国财长，被称为“全球化支持者”和“华尔街派”，被认为不再拥有决定性的影响力。曾任职高盛投资银行，支持自由贸易。
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刘鹤
中方代表团最为人所知的面孔，被认为是习近平最信任的经济政策顾问。1952年出生，经济学者，曾在北京的人民大学及美国的哈佛大学就读。自1980年年代，其重点是宏观经济和工业领域的发展。曾在国家计划委员会负责产业政策。1990年代初起参与制订五年计划。多年在中共中央委员会财经小组任职。2017年起任中央政治局委员。2018年被任命为国务院副总理。
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易纲
1958年出生，任中国央行行长。曾在北京大学就读，在美国伊利诺伊大学获博士学位。2018年3月出任央行行长前，负责中国外汇储备的管理等。
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宁吉喆
1965年出生，2015年出任国家发改委副主任，2016年起兼任中国国家统计局局长。
作者: Thomas Kohlmann