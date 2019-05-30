戴相龙：东京“特习会”难以结束贸易战

（德国之声中文网）本月，特朗普指责中国违背此前作出的结构性改革的承诺，此后，华盛顿与北京之间的贸易紧张关系加剧。华盛顿对2000亿美元的中国产品征收25%的关税。北京作出回应，对约600亿美元的美国进口追加关税，周六生效。

曾于1995-2002年执掌中国央行的戴相龙目前仍是一个有影响力的人物。据路透社报道，周五，戴相龙在北京的一个论坛上表示，中美贸易摩擦将是长期的。

戴相龙说，中国本着平等、合作的原则对待贸易谈判，美国的态度则是"霸凌和美国第一"。他说，这两者难以调和。戴相龙表示，他与其下月两国首脑在日本的峰会将难以取得很大进展。

戴相龙2012年参加天津达沃斯世界经济论坛

戴相龙还表示，不排除中国采取更强烈报复措施的可能。

特朗普已经表示计划在G20期间与习近平会面。中方尚未确认这一会面。G20定于6月28-29日在大阪举行。

路透社报道说，最新一轮的美国关税令北京措手不及，此后，中国国家媒体展开攻势。党报《人民日报》本周警告，中国有反制措施可以采取，文章指"美国生产的消费性电子产品、军事装备和其他许多产品，都高度依赖中国稀土资源"。

周五在北京的这一论坛上，中国前商务部副部长魏建国表示，发动与中国的贸易战可能是美国自二战、甚至自建国以来所犯下的最大的战略错误。

魏建国说，贸易战可能加剧地缘政治紧张，要为此做好准备，这包括在南中国海。他还说，贸易冲突或许会持续30年、甚至半个世纪。

苗子/洪沙（路透社）