戴琪揭对华贸易政策 左手喊对话右手续施压

戴琪说，愿意与中国沟通，并预告未来几天会与中方代表刘鹤对话，但为了让北京全面履行美中「第一阶段贸易协议」，会持续对北京施压。
（德国之声中文网）美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）周一(10月4日)对中美贸易发表政策演说，指中国未履行去年签署的「第一阶段协议」内容，且称长期以来，中国不遵守全球贸易规范的做法削弱了美国人和世界各地其他人的经济繁荣。
戴琪在华府智库「战略与国际研究中心」（CSIS）就拜登对华贸易政策发表演说时指出，未来几天将与中国国务院副总理刘鹤举行会议，以「坦诚对话」讨论中国未能信守美中第一阶段贸易协议问题。
戴琪透露，与刘鹤的谈话侧重於第一阶段的贸易协议，包括对美国产品的采购承诺等。她指出，将继续对中国以「国家为中心和非市场的贸易做法表示严重关切」，这些做法在第一阶段协议中并未获得解决。
她说：「在我们努力执行第一阶段的条款时，我们将向中国政府提出这些更广泛的政策关切。 并强调，「最重要的是必须全力捍卫我们的经济利益，这意味着必须采取必要措施，保护我们免受多年来通过不公平竞争造成的一波又一波的损害。
戴琪一方面强调对话沟通的目标「不是要激化与中国的贸易紧张关系」，另一方面也坚持，「美国会准备好部署所有工具并探索开发新的方式，包括与其他经济体和国家的合作」。并指出，美国政府决定维持对中国商品的进口关税，促使北京履行美中第一阶段贸易协议的采购承诺。
根据皮特森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)贸易专家鲍恩(Chad Bown)对美中贸易数据的追踪，到目前为止中国今年对美国的采购目标仅完成了62%。
特朗普时代的贸易协议有助于化解对两国价值数千亿美元的商品征收关税的贸易战，该协议还要求中国改善对一些美国知识产权的保护，以及允许美国生物技术和金融服务公司准入。
与此同时，戴琪还表示，要发动「具针对性的关税排除程序」，以免除特朗普政府对中国价值3700亿美元的产品施加的关税，这项惩罚性关税是为了报复中国被视为不公平的贸易做法，但受到许多公司的批评。
戴琪指出，这能为美国工业提供一定程度的救济，未来也可能会有更多的免征程序，「这些关税并未有任何战略利益，还增加美方成本」。
戴琪的谈话受到了美国贸易团体的支持，并称这为美国公司扩大贸易机会，但他们也批评有关结束对美国商品征收的关税缺乏明确方向，因为这些关税已重击美国公司和消费者。
美中贸易全国委员会（U.S.-China Business Council）发言人巴里（Doug Barry）说：「我们担心的是这些关税将永久存在，它将对美国经济产生负面影响。该委员会代表200家在中国做生意的公司发言。
在寻求与中国展开新的对话同时，戴琪也指出，从加入世界贸易组织到第一阶段的协议，中国在过去20年里都未能履行其贸易和改革承诺，并越来越清楚的显现出中国政府没有计划解决美国所关切的问题。
拜登政府的一位高级官员周日(3日)向路透社说：「我们意识到，中国可能根本不会改变，我们必须有一个应对中国现状的战略，而不是我们可能希望的那样。」
当被问及与中国「脱钩」问题时，戴琪说世界上最大的两个经济体停止彼此之间的贸易是不现实的。她指出，美国将努力在不同的基础上与中国「重新连接」，而不是「脱钩」。
(综合报导)
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