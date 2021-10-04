 戴琪揭对华贸易政策 左手喊对话右手续施压 | 经济纵横 | DW | 05.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

戴琪揭对华贸易政策 左手喊对话右手续施压

戴琪说，愿意与中国沟通，并预告未来几天会与中方代表刘鹤对话，但为了让北京全面履行美中「第一阶段贸易协议」，会持续对北京施压。

USA Willmington 2020 | Katherine Tai, designierte US-Handelsbeauftragte

DW.COM

随着中国日益成为科技强国，欧盟和美国希望跟上脚步。但新结成的“贸易和技术委员会”却可能面对分歧，而且之前的类似努力也并没有带来完全令人满意的效果。

美中两国军方举行了第16次美中防务政策协调对话会。美联社分析认为，这看起来像是美中两国在关系持续恶化的背景下取得的一个小小进展。

美国商会与普华永道9月23日公布的最新年度调查显示，美国企业对中国业务的乐观程度已经恢复到疫情前水平，达到3年来的最高点。不过，美企依然对中国严苛的防疫措施持保留态度，也对北京近期加大经济监管力度感到不安。

（德国之声中文网）美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）周一(10月4日)对中美贸易发表政策演说，指中国未履行去年签署的「第一阶段协议」内容，且称长期以来，中国不遵守全球贸易规范的做法削弱了美国人和世界各地其他人的经济繁荣。

戴琪在华府智库「战略与国际研究中心」（CSIS）就拜登对华贸易政策发表演说时指出，未来几天将与中国国务院副总理刘鹤举行会议，以「坦诚对话」讨论中国未能信守美中第一阶段贸易协议问题。

戴琪透露，与刘鹤的谈话侧重於第一阶段的贸易协议，包括对美国产品的采购承诺等。她指出，将继续对中国以「国家为中心和非市场的贸易做法表示严重关切」，这些做法在第一阶段协议中并未获得解决。 

她说：「在我们努力执行第一阶段的条款时，我们将向中国政府提出这些更广泛的政策关切。 并强调，「最重要的是必须全力捍卫我们的经济利益，这意味着必须采取必要措施，保护我们免受多年来通过不公平竞争造成的一波又一波的损害。

戴琪一方面强调对话沟通的目标「不是要激化与中国的贸易紧张关系」，另一方面也坚持，「美国会准备好部署所有工具并探索开发新的方式，包括与其他经济体和国家的合作」。并指出，美国政府决定维持对中国商品的进口关税，促使北京履行美中第一阶段贸易协议的采购承诺。

根据皮特森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)贸易专家鲍恩(Chad Bown)对美中贸易数据的追踪，到目前为止中国今年对美国的采购目标仅完成了62%。

特朗普时代的贸易协议有助于化解对两国价值数千亿美元的商品征收关税的贸易战，该协议还要求中国改善对一些美国知识产权的保护，以及允许美国生物技术和金融服务公司准入。

与此同时，戴琪还表示，要发动「具针对性的关税排除程序」，以免除特朗普政府对中国价值3700亿美元的产品施加的关税，这项惩罚性关税是为了报复中国被视为不公平的贸易做法，但受到许多公司的批评。

戴琪指出，这能为美国工业提供一定程度的救济，未来也可能会有更多的免征程序，「这些关税并未有任何战略利益，还增加美方成本」。

  • China Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses

    中美关系中的摩擦点

    香港民主自由进一步遭挤压

    中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。

  • Hongkong & Sicherheitsgesetz China | Chinesische Flagge

    中美关系中的摩擦点

    制裁中港高官

    2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

  • US-Außenminister Pompeo zu Besuch in Israel

    中美关系中的摩擦点

    指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝”

    美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

  • Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    中美关系中的摩擦点

    美国制裁涉疆中国高官

    2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

  • Baumwollanbau in China - Ernte

    中美关系中的摩擦点

    涉疆企业被制裁

    2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

  • US Navy Flugzeugträger

    中美关系中的摩擦点

    南海、东海

    3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

  • Taiwan Taichung Demonstration Anti China Annäherung

    中美关系中的摩擦点

    台海安全

    2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

  • Huawei in Brasilien Logo in Sao Paulo

    中美关系中的摩擦点

    华为与科技战

    2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

  • USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg

    中美关系中的摩擦点

    贸易、人员交流

    中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。


戴琪的谈话受到了美国贸易团体的支持，并称这为美国公司扩大贸易机会，但他们也批评有关结束对美国商品征收的关税缺乏明确方向，因为这些关税已重击美国公司和消费者。

美中贸易全国委员会（U.S.-China Business Council）发言人巴里（Doug Barry）说：「我们担心的是这些关税将永久存在，它将对美国经济产生负面影响。该委员会代表200家在中国做生意的公司发言。

「中国可能根本不会改变」

在寻求与中国展开新的对话同时，戴琪也指出，从加入世界贸易组织到第一阶段的协议，中国在过去20年里都未能履行其贸易和改革承诺，并越来越清楚的显现出中国政府没有计划解决美国所关切的问题。

拜登政府的一位高级官员周日(3日)向路透社说：「我们意识到，中国可能根本不会改变，我们必须有一个应对中国现状的战略，而不是我们可能希望的那样。」

当被问及与中国「脱钩」问题时，戴琪说世界上最大的两个经济体停止彼此之间的贸易是不现实的。她指出，美国将努力在不同的基础上与中国「重新连接」，而不是「脱钩」。

(综合报导)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Symbolbild Deutschland und chinesisch-amerikanische Rivalität

德语媒体: 美中争斗 欧洲靠边站? 04.10.2021

《世界报》呼吁，德国不能再一味地“闷声大发财”，而是必须在地缘战略方面做出更多贡献，否则必然会越发依赖中国。《新苏黎世报》则叹息，欧洲只能在这场地缘战略争霸中充当配角。

FILE - In this Aug. 8, 2016 file photo, a Chinese military band plays as the guided missile destroyer USS Benfold arrives in port in Qingdao in eastern China's Shandong Province in the first visit by an American warship to the country since Beijing responded angrily to an arbitration panel's ruling that its expansive South China Sea maritime claims had no basis in law. A senior Chinese diplomat made clear Monday, Aug. 15, that Beijing wants next month's meeting of leaders of the Group of 20 major economies to avoid political issues such as its territorial disputes with its neighbors in the South China Sea. (AP Photo/Borg Wong, File) |

紧张关系下的美中两国举行军事高层对话 30.09.2021

美中两国军方举行了第16次美中防务政策协调对话会。美联社分析认为，这看起来像是美中两国在关系持续恶化的背景下取得的一个小小进展。

US vs China Copyright: xkentohx Panthermedia27253964

德语媒体: 中美争霸 欧洲是否应中立? 25.09.2021

奥地利《维也纳报》刊评认为，欧洲应当尽量在美中争霸中保持中立，并且积极斡旋从而保护世界和平。瑞士《圣加仑日报》则反对欧洲在这场体制竞争中保持中立，坚信美国能够凭借价值观优势捍卫其世界主宰者的地位。

广告
Störung | WhatsApp, Facebook und Instagram

脸书应用程式大当机 股票暴跌5%

脸书、Instagram和Whatsapp在4日晚间无预警中断服务，影响了全球千万人，这不是脸书第一次出问题，但这次的原因是什么？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  