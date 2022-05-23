戴琪：今夏展開IPEF談判 與台灣另有磋商

（德國之聲中文網）《日本經濟新聞》週日（5月29日）刊登與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）的專訪報導。戴琪表示，印太經濟框架（IPEF）預計將在今年夏季中期以前展開正式協商。她說，華盛頓正在尋求執行印太經濟框架規則的方法，並將該框架描述為「非傳統的貿易協定」。

根據《日經新聞》報導，傳統貿易協定設有解決爭端機制，但由於印太經濟框架有別於傳統的貿易協定，為了落實該框架的實效性，美國正在尋求「超越傳統的爭端解決方案」。

在被問到印太經濟框架談判是否將在仲夏開始時，戴琪表示「我認為計畫上是這樣的」。她補充稱，已經制定了未來幾週的計畫，以供成員國之間詳細協商。

戴琪也表示，不會以今年11月的亞太經濟合作會議（APEC）峰會作為完成協商的期限。

證實與台展開新磋商

日前，台灣當局對於未被美國納入印太經濟框架表示遺憾。《日經新聞》專訪中，戴琪也證實，美國正與台灣展開新的經貿協商。

在被問到「美國是否有計劃在貿易和投資框架協議（TIFA）之外，與台灣展開新的雙邊磋商，包括就供應鏈問題進行談判​​」時，戴琪正面回應表示：「我們正在就如何深化、擴大進行對話。」

她說：「顯然我們確實有TIFA，我們一直與台灣通過TIFA合作，但那（展開新的協商）絕對是我們現在正在做的事情，除了既有關係，我們也在探索可以深化和擴展（雙邊關係）的所有方式——即便我們正面臨諸多挑戰。」

美國總統拜登在訪問日本首都東京期間，於5月23日正式宣佈啟動印太經濟框架。13個國家為創始成員國，它們是：美國、澳大利亞、紐西蘭、印度、日本、韓國、印度尼西亞、汶萊、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南。台灣未獲納入首輪成員國名單。

此前，美國CNN報導，台灣政府兩名高階官員透露，台灣和美國可能在「數週內」展開談判，強化雙邊貿易和經濟關係。

另外，在被問到若印太經濟框架成功，會否創造一個重返「跨太平洋夥伴關係貿易協定」（TPP）的環境時，戴琪保守回應稱「印太經濟框架本身就很有價值」，並表示「我認為我們現在將TPP擱置的部分原因是要再次回到現實。我們今天所處的全球經濟形勢與5、7年前已經截然不同。」

戴琪：改變對中國的遊戲規則

印太經濟框架被認為是美國為抗衡中國在印太地區影響力所提出的框架。日經新聞專訪中，記者問道：「您是否認為印太經濟框架有能力對中國施壓，以改變其行為並使其競爭更加公平？」

戴琪表示，面對中國時的態度是，「我們需要改變舊的遊戲規則。」她說：「中國方面，我們與中國有直接的雙邊接觸。我真的想為我們在印太的其他夥伴帶來的計劃，加強這一點。首先，印太經濟框架是關於我們與這些經濟體的關係。」

她表示，這些關係本身就很重要，只要有「共同的願景、共同的利益和共同的挑戰」，IPEF將是一個解決挑戰、互相合作的平台。

除了迂迴回應對中態度之外，戴琪也未正面回答對中國貨品加徵關稅的措施，未來變動如何。

針對印太經濟框架，中國官媒新華社上週末採訪巴基斯坦伊斯蘭堡和平與外交研究所主任努爾的報導稱，「印太經濟框架實為美國在亞太地區制造分裂對抗、維護經濟霸權的工具。」

新華社引述努爾說法表示，美方稱「致力於建立開放包容的區域」不過是「謊言」，實際上是想在現行區域合作架構外炮制出一個平行機制，以便於其操縱全球供應鏈，並批評該框架「將中國這一亞太區域發展主要貢獻者排除在外，其包容性無從談起」，表示此為「典型的冷戰思維和霸權邏輯」。

（日經新聞、CNN、中央社等）

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