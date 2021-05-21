戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰

热衷慈善与公益

与此同时，戴妃逐渐发现了自己的新角色，开始更多致力于公益和慈善。1987年，她与艾滋病人握手的图片传播全球，改变了很多人对这一被污名化病症的看法，也展现了她的爱心和共情能力。也是从那时起，她慢慢从“威尔士王妃”转变为“人民的王妃”。