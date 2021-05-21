戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰

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英国王妃戴安娜是英国王储、威尔士亲王查尔斯的前妻，威廉王子和哈里王子的母亲。她是20世纪最受关注的一位女性——无论她的感情生活、她的时尚品味，还是她的乐善好施、她的香消玉损，时至今日，这些往事仍然为人们津津乐道。
这是2021年7月1日的图片。这天是戴安娜王妃（简称“戴妃”）60岁冥诞，她的两个儿子英国剑桥公爵威廉王子与萨塞克斯公爵哈里王子为亡母的这座塑像揭幕，他们说，“每天，我们都希望她仍然和我们在一起”。此时距离戴安娜车祸去世已经过去近24年了。
两位王子为戴妃雕像揭幕的图片，让人回想起1997年9月6日戴妃葬礼上的这一幕。图中是当时15岁的威廉王子和12岁的哈里王子。多年后威廉回忆说，与母亲最后一次通话时，兄弟俩正在女王苏格兰的度假城堡与堂兄弟姊妹玩耍，没有同远在巴黎的戴安娜多聊。而数小时后，母亲就遭遇车祸，这件事"或许我一辈子都会后悔"，哈里王子说。
1961年7月1日，戴安娜出生于英格兰东部一个英国贵族家庭，是家中的第四个孩子。她父亲1975年继承了斯潘塞伯爵的爵位，戴安娜因此成为戴安娜·斯潘塞女爵（Lady Diana Spencer）。少女时代的戴安娜美丽动人，擅长跳舞、音乐和多项运动。
1977年的一场派对上，戴安娜与查尔斯相识。作为英国主要贵族家庭之一，斯宾塞家族的女孩被看作是王妃的理想选择。1980年7月，戴安娜和查尔斯开始交往。1980年9月，英国小报《太阳报》开始用“Lady Di”称呼她。1981年2月，查尔斯在温莎城堡向戴安娜求婚。这篇照片是在两人订婚后的1981年5月。
1981年7月29日，32岁的查尔斯与年仅20岁的戴安娜举行了婚礼。这场世纪婚礼在伦敦圣保罗教堂举行。身着象牙白婚纱、略带羞涩的戴安娜成为全世界的焦点，据称全球超过7.5亿人收看了这场童话般的婚礼。当天也被英国宣布为国家假日，成千上万的民众挤满了伦敦街道欢呼。
1982年6月21日，戴安娜生下了第一个儿子威廉王子。两年后的1984年9月15日，生下了哈里王子。多年后，威廉和哈里曾回忆儿时往事，谈起童年和母亲相处的时光。哈里说，戴安娜是一个风趣幽默的人，童心未泯，和她在一起总是充满快乐。“她的一个座右铭是你尽可以顽皮，但不要被抓到。”威廉也说，母亲不拘泥王室礼节，热爱生活。
不过，随着时间推移，戴安娜与查尔斯的婚姻开始出现裂痕。戴妃是媒体、小报的关注焦点和收视保障，围绕着她甚至形成了一个依靠抢拍、捕捉其私生活秘闻而生存的产业。同时也不断传出她与王室不和等消息。
与此同时，戴妃逐渐发现了自己的新角色，开始更多致力于公益和慈善。1987年，她与艾滋病人握手的图片传播全球，改变了很多人对这一被污名化病症的看法，也展现了她的爱心和共情能力。也是从那时起，她慢慢从“威尔士王妃”转变为“人民的王妃”。
戴妃在1995年11月接受了BBC电视节目《广角镜》（Panorama）的采访，语出惊人地表示，“这段婚姻中有三个人，所以太拥挤”。这是戴妃首次公开谈论自己的婚姻触礁，坦诚与丈夫查尔斯王子之间存在第三者。这段发言重创英国王室形象，也导致她与查尔斯的关系彻底破裂。1996年8月，两人正式离婚。
离婚后，戴安娜被获准保留“威尔士王妃”头衔，但移除殿下的尊称。1997年，她与埃及男友多迪·法耶兹的关系曝光，得到了舆论极大关注。1997年8月30日夜间，她与男友乘车出行时，遭遇狗仔队追拍，导致轿车失控撞向隧道的石墙，戴安娜和多迪均在车祸中身亡。
尽管去世多年，但戴安娜并没有被遗忘，在世界不少地方，她虔诚的粉丝和崇拜者们仍然会定期为她举办纪念活动。图中是2021年7月1日戴安娜60岁冥诞时的伦敦肯辛顿宫前。1999年，时代杂志将戴安娜列入二十世纪100位最重要的人物；2002年，戴安娜在BBC的调查中名列“最伟大的100名英国人”第三位，高于所有其他英国王室成员。
英国一份独立调查指出，BBC记者曾以“欺瞒手段”取得专访戴安娜王妃的机会。当时戴妃在访谈中说出婚姻中存在第三者，重创英国王室形象。威廉王子称，这段访谈是导致父母婚姻触礁的主要原因，也使母亲在生前最后几年陷入“恐惧、偏执和孤立”。
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