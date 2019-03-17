戴姆勒希望增加与北汽合资公司股份

（德国之声中文网）据两位知情人士向路透社表示，两家公司的谈判尚处于早期阶段，该计划也有可能会失败。

在香港上市的北汽股份中，戴姆勒持有30.4%，由此拥有该中国汽车制造商股份总数的9.55%。中国国家和北京首钢分别拥有北京汽车股份有限公司42.6%和12.8%的股份。北京汽车股份有限公司香港分公司的市场资本总额约合49亿美元。

戴姆勒和高盛银行均没有对上述消息进行表态。北京汽车股份有限公司也未对此发表评论。北汽在4年前曾打算收购戴姆勒公司的部分股份，但是无果而终。自从北汽的竞争对手吉利出人意料地参股戴姆勒之后，位于斯图加特的戴姆勒公司多次强调，其合作伙伴北汽对戴姆勒来说是多么的重要。

据另外两位业内人士说，戴姆勒公司希望能够进一步扩大在其合资公司的股份，使其持股率超过目前的49% 。去年双方曾就此举行谈判，之后这个问题便被束之高阁。据彭博通讯社去年12月援引未透露姓名的消息人士的话说，戴姆勒希望持有65%的股份。

2022年, 中国将取消对外国投资商在汽车制造企业持股不得超过50%的限制。宝马汽车抓紧时机，在德国汽车制造商中率先与中方合作伙伴华晨达成协议，届时将其合资股份从迄今的25%提高到75%。

李京慧 / 叶宣（路透社）