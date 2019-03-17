戴姆勒希望增加与北汽合资公司股份

据内部知情人士透露，德国戴姆勒汽车公司寻求高盛银行帮助其增持在其合作伙伴北京汽车股份有限公司（BAIC）的股份，谈判尚处于早期阶段。
（德国之声中文网）据两位知情人士向路透社表示，两家公司的谈判尚处于早期阶段，该计划也有可能会失败。
在香港上市的北汽股份中，戴姆勒持有30.4%，由此拥有该中国汽车制造商股份总数的9.55%。中国国家和北京首钢分别拥有北京汽车股份有限公司42.6%和12.8%的股份。北京汽车股份有限公司香港分公司的市场资本总额约合49亿美元。
戴姆勒和高盛银行均没有对上述消息进行表态。北京汽车股份有限公司也未对此发表评论。北汽在4年前曾打算收购戴姆勒公司的部分股份，但是无果而终。自从北汽的竞争对手吉利出人意料地参股戴姆勒之后，位于斯图加特的戴姆勒公司多次强调，其合作伙伴北汽对戴姆勒来说是多么的重要。
据另外两位业内人士说，戴姆勒公司希望能够进一步扩大在其合资公司的股份，使其持股率超过目前的49% 。去年双方曾就此举行谈判，之后这个问题便被束之高阁。据彭博通讯社去年12月援引未透露姓名的消息人士的话说，戴姆勒希望持有65%的股份。
2022年, 中国将取消对外国投资商在汽车制造企业持股不得超过50%的限制。宝马汽车抓紧时机，在德国汽车制造商中率先与中方合作伙伴华晨达成协议，届时将其合资股份从迄今的25%提高到75%。
李京慧 / 叶宣（路透社）