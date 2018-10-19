戴姆勒公司利润日益缩水

（德国之声中文网）戴姆勒集团下调了对2018年的利润预期，并列举了几个原因。然而，"主要"的问题是"当下不同地区的政府对梅赛德斯 - 奔驰柴油车采取的监管措施导致的预期费用增加。"

特别是梅赛德斯 - 奔驰的小轿车领域遇受挫。巴士汽车和轻型商务车的需求和交付期也存在问题。在发出利润下降的预警之后，公司股票一度下跌近7％。

据戴姆勒公司在斯图加特公布的消息说，目前企业品牌梅赛德斯 - 奔驰的税前利润预计将"明显低于去年的水平"。而且整个公司集团的盈利也将"明显"低于2017年的水平。去年，戴姆勒汽车的销售量创有史以来最高纪录，利润增长24％，高达109亿欧元，税前利润加利息则高达147亿欧元。

精选德国汽车博物馆 奔驰博物馆 1886年1月29日，汽车之父卡尔·本茨（Carl Benz)为他所制造的第一台以汽油为动力的汽车申请专利。位于斯图加特的奔驰博物馆（Mercedes Benz Museum）在面积达1.65万平方米的展区中，呈现125年的汽车发展史，展出约160件物品。除了历史发展外，奔驰博物馆还向参观者介绍奔驰集团的未来远景。

精选德国汽车博物馆 德意志博物馆交通中心 斯图加特的博物馆并没有展出奔驰在1886年为第一辆汽车所取得的专利证书，它的展出地点位于慕尼黑南部的德意志博物馆交通中心（Verkehrszentrum des Deutschen Museums）。1．2万平方米的展厅中摆放了各式各样的车辆。除机动车外，馆内还展出火车头和自行车。

精选德国汽车博物馆 德国汽车历史博物馆 对于那些不想局限于特定汽车品牌、而是对于汽车整体历史感兴趣的人来说，阿莫朗德国汽车历史博物馆（EFA）会让他满意。博物馆带领参观者一窥汽车工业的发展史。6000平方米的展览厅内陈设超过220件展品，呈现出当代氛围。

精选德国汽车博物馆 辛斯海姆汽车和技术博物馆 辛斯海姆汽车和技术博物馆（Auto- und Technikmuseum Sinsheim）的展出内容同样不局限于单一品牌。它是欧洲最大的私人博物馆，占地逾5万平方米。除了老爷车、一级方程式赛车、商用车辆和跑车外，还有无数的摩托车和飞机可供参观。博物馆中展出约260辆汽车，堪称德国最完整的汽车收藏。

精选德国汽车博物馆 保时捷博物馆 跑车的爱好者们请再把目光转回斯图加特。快速、轻盈、智慧、强劲、激烈和坚毅，—保时捷公司如此定位其车辆。保时捷博物馆（Porsche Museum）也是依照上述特质所建造。参观者能一览这间全球知名跑车及赛车生产商的80年制造史。

精选德国汽车博物馆 大众汽车博物馆 大众汽车博物馆（Volkswagen-Automuseum）将触动所有甲壳虫、高尔夫和面包车爱好者的心。当然，博物馆里展出的车种不只限于上述三款汽车。除了少见的特殊款汽车外，馆内还详尽介绍各种大众车型的历史。大众汽车博物馆就设立在沃尔夫斯堡的大众汽车生产厂旁，5000平方米的展示厅内陈列约130辆汽车。

精选德国汽车博物馆 宝马博物馆 慕尼黑的宝马博物馆（BMW Museum）占地约5000平方米，展示着宝马公司的企业、品牌和产品历史。里头约有120辆汽车、摩托车和其它宝马生产的机动车。宝马博物馆与宝马工厂（BMW Werk)和宝马世界（BMW Welt)相互连接，向参观者展示宝马集团的前景。

精选德国汽车博物馆 奥古斯特·霍希博物馆 位于茨维考得奥古斯特·霍希博物馆（August Horch Museum）依照年代发展顺序，回顾将近100年的汽车演进史。馆内历史最悠久的展出品是一辆出产于1911年的绿色霍希汽车。博物馆展示了由霍希(Horch）、奥迪（Audi)、漫游者(Wanderer)和小奇迹（DKW)所组成的“汽车联盟”中的各款汽车。参观者不应错过的是东德时期最著名的“特拉班特”（Trabant, 昵称Trabi）小汽车。

精选德国汽车博物馆 爱森纳赫汽车博物馆 爱森纳赫也是传统的汽车生产地。自1898年开始，当地便生产和组装汽车。爱森纳赫汽车博物馆（Automobile Welt Eisenach）的展出内容包括爱森纳赫汽车工厂（Fahrzeugfabrik Eisenach AG）及迪克斯（DIXI-Werke）等时期的历史。

精选德国汽车博物馆 奥迪汽车博物馆 在位于因戈尔施塔特的奥迪汽车博物馆（Museum Mobile）中，奥迪集团的历史展览品与现代车款并列展出。这里不仅是科技博物馆，它还展示了汽车工业的经济和社会面貌。





空调制冷剂的麻烦

此外，导致戴姆勒汽车公司利润下降的另一个因素是公司的巴士和面包车交期延迟导致销售额下降。由于该车型使用的仍然是欧盟禁止使用的R134a型制冷剂，很可能被要求进行改换，因此也导致对该种车型的需求下降。

欧洲法院十月初裁定德国政府对戴姆勒公司违反欧盟有关空调制冷剂规定的反应过于迟缓。在爆出柴油门丑闻之后，联邦政府已正式下令召回几款型号的柴油车。这些没有达到环保标准的柴油车在全德国共有23万8000辆，全欧洲范围内甚至多达77万4千辆。戴姆勒宣布将配合政府的工作。



李京慧/任琛(法新社、路透社、德新社)