 戴口罩 装APP 德国国家科学院提逐步解封方略 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

戴口罩 装APP 德国国家科学院提逐步解封方略

德国疫情的增长速度连日来不断放缓，社会各界不断有声音呼吁早日降低管控力度。周一，德国利奥波第国家科学院出台了评估报告，指出了各项管控措施逐步解除的方案以及必须满足的前提。这份报告将为德国政界的决策提供重要参考。

BG Deutschland steht still | Bahnhof München (Imago Images/R. Peters)

(德国之声中文网) 和政界高官的表态类似，德国利奥波第那国家科学院（Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina）在这份题为"新冠病毒大流行 - 可持续地战胜危机"的报告中也反复强调"逐步"，即当前的防疫管控措施不可能一下子解除。

文件花费了相当大的篇幅来阐述全国的学校应当如何逐步复课。撰写者指出，学校停课、幼托机构关闭急剧激化了社会不平等，因此教育机构应当"尽快恢复开放"。国家科学院建议，首先应当对小学四年级进行复课，因为四年级事关升入中学(即五年级)事宜，随后小学及初中阶段的其他年级逐步跟进，校方应当推行小班化教学，每个教室内学生人数不宜超过15人，并且首要关注德语、数学等核心课程的教学进度。

报告撰写者认为，高年级学生的自学能力、自觉性更强，因此对网络教学的适应性更好，高中阶段的复课事宜可以相对更晚一些。

而大学的2020夏季学期(4到9月)则宜全面使用网络教学，避免学生集聚。

由于幼童很难真正领会"互相保持距离"，国家科学院因此建议幼儿园、托儿所"仅极其有限地开放"。具体而言，在今年暑假前，各幼儿园仍将只对医护人员、警察、超市职员等"关键职业"人员的子女开放。

BG Deutschland steht still | Leeres Klassenzimmer Düsseldof (Imago Images/N. Schmidt)

为防止疫情扩散，德国全境学校停课

三大前提

防控力度减轻、推动复课复产，必然会带来公共交通客流量的上升。有鉴于此，国家科学院建议强制所有公共交通乘客佩戴口罩。国家科学院院长豪格(Gerald Haug)还在接受《明镜周刊》采访时进一步指出，所有民众今后都最好在出门时随身准备一副口罩，一旦发现某些场合人群密集、难以保持足够距离，就应立刻佩戴。豪格举例说，这些场合可以是超市，也可以是办公室等工作场所。

报告还指出，文化活动、体育活动也应在考虑场所空间大小、人群接触强度的前提下"逐步重获许可"。

延伸阅读：多数德国人支持公共场合戴口罩

总体而言，国家科学院为社会逐步解除管控、回复正轨设立了三大前提：每日新增病例数稳定在较低水平、医疗机构具备足够的储备床位且能保证其他疾病患者的正常收治、既有防疫措施能够有效执行(包括勤洗手、戴口罩、保持距离、快速追踪感染者)。

建议修改欧盟隐私保护法规

报告还认为，手机APP能够在追踪密切接触者、高效发现感染者的工作中发挥重要作用。与罗伯特·科赫研究所正在牵头研发的基于蓝牙的APP不同，德国国家科学院建议应当效仿韩国，允许手机APP记录用户的卫星定位移动数据。对于由此带来的隐私数据受侵犯之隐忧，撰写者甚至建议，必要时应当推动欧盟隐私保护法规修订，以便今后在疫情危机中可以适度调用隐私敏感数据。不过，报告同时也强调，这一切都必须基于用户自愿原则。

延伸阅读：隐私与防疫如何两全？德国探寻中间路线

在经济方面，国家科学院则呼吁必须坚持市场经济原则。报告指出，虽然在当前疫情危机时刻，德国政府大幅提高了负债，但是在危机过后，负债率必须重新减低。目前出台的一系列经济应急措施，应当尽快取消或进行调整，从而过渡到自由市场框架下的可持续经济秩序。

国家科学院还强调，气候保护、生物多样性保护等议题不应在疫情后被忽视，政界必须在国家层面以及国际层面上坚持可持续发展原则，疫后经济重建方案应当与欧盟的"绿色目标"相一致。

利奥波第那科学院成立于1652年，以神圣罗马帝国皇帝利奥波德一世命名，是当今世界上最古老的学术机构和科学院。德国一直未有全国性的科学院，直至2007年11月，利奥波第那科学院升格为德国国家科学院。

Logo Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina

利奥波第那科学院是当今世界上最古老的学术机构和科学院

为政界提供重要参考

本周三(4月15日)，德国总理默克尔将与16名州长召开视讯会议，商讨全国的下阶段防疫措施，其中就包括如何逐步降低防控力度。默克尔此前已经多次表示，国家科学院今天发布的评估报告将会是政治决策的重要参考依据。而多名州长最近都公开表示，"可以想象"在不久后逐步降低防控力度。

也有不少学者强烈反对过早解封。基尔大学传染病医学院院长菲肯舍尔(Helmut Fickenscher)对德新社表示，如果现在解除管控，"不久之后我们的医院就会人满为患，届时连普通的交通事故伤员也无法得到适当救治。"他呼吁，当前的"制动措施"必须维持，现阶段疫情增速放缓正是靠严格防控措施才得以实现。

观看视频 01:25

“数据保护狂”德国为“新冠App”热身

相关内容

China - Suifenhe

黑龙江省成中国疫情新焦点 12.04.2020

疫情初发的湖北省，近日的局势逐渐平静，但是几千公里外的黑龙江省，防疫形势却骤然紧张。许多境外中国公民都试图通过陆路从俄罗斯进入黑龙江。边境小城绥芬河已经实施“封城式”管控，省会哈尔滨也全面升级了防疫力度。

Deutschland Coronavirus Frachtflugzeug bringt acht Millionen Schutzmasken aus China

情报机关：北京试图拉拢德国为中国抗疫点赞 12.04.2020

据德国《世界报》报道，中国外交官正在努力游说德国政府官员，怂恿后者夸赞中国的抗疫措施。据悉，德国外交部、联邦宪法保卫局都已经向本国官员警告了来自北京的这一风险。

BG Wuhan, Epizentrum des chinesischen Coronavirus-Ausbruchs

武汉疫情最早期的几个关键时间点 09.04.2020

中国当局在疫情早期是否曾经试图隐瞒消息？新华社所称"卫生部门12月底才监测到疫情"，又是否属实？德国之声中文网尝试通过检索已经公开的消息，梳理出一条脉络。

广告

媒体看中国

China Peking | Xi Jinping trifft WHO Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus (picture-alliance/Photoshot/J. Peng)

德语媒体：北京正渗透国际社会

德语媒体认为，中国获入联合国人权理事会协商小组既滑稽又令人失望，没有人会真心相信中国能在人权事务上使世界更美好。《星期日世界报》则指出，听命于中国的世卫组织使全球人民的福祉受到威胁。  