戴口罩 装APP 德国国家科学院提逐步解封方略

(德国之声中文网) 和政界高官的表态类似，德国利奥波第那国家科学院（Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina）在这份题为"新冠病毒大流行 - 可持续地战胜危机"的报告中也反复强调"逐步"，即当前的防疫管控措施不可能一下子解除。

文件花费了相当大的篇幅来阐述全国的学校应当如何逐步复课。撰写者指出，学校停课、幼托机构关闭急剧激化了社会不平等，因此教育机构应当"尽快恢复开放"。国家科学院建议，首先应当对小学四年级进行复课，因为四年级事关升入中学(即五年级)事宜，随后小学及初中阶段的其他年级逐步跟进，校方应当推行小班化教学，每个教室内学生人数不宜超过15人，并且首要关注德语、数学等核心课程的教学进度。

报告撰写者认为，高年级学生的自学能力、自觉性更强，因此对网络教学的适应性更好，高中阶段的复课事宜可以相对更晚一些。

而大学的2020夏季学期(4到9月)则宜全面使用网络教学，避免学生集聚。

由于幼童很难真正领会"互相保持距离"，国家科学院因此建议幼儿园、托儿所"仅极其有限地开放"。具体而言，在今年暑假前，各幼儿园仍将只对医护人员、警察、超市职员等"关键职业"人员的子女开放。

三大前提

防控力度减轻、推动复课复产，必然会带来公共交通客流量的上升。有鉴于此，国家科学院建议强制所有公共交通乘客佩戴口罩。国家科学院院长豪格(Gerald Haug)还在接受《明镜周刊》采访时进一步指出，所有民众今后都最好在出门时随身准备一副口罩，一旦发现某些场合人群密集、难以保持足够距离，就应立刻佩戴。豪格举例说，这些场合可以是超市，也可以是办公室等工作场所。

报告还指出，文化活动、体育活动也应在考虑场所空间大小、人群接触强度的前提下"逐步重获许可"。

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总体而言，国家科学院为社会逐步解除管控、回复正轨设立了三大前提：每日新增病例数稳定在较低水平、医疗机构具备足够的储备床位且能保证其他疾病患者的正常收治、既有防疫措施能够有效执行(包括勤洗手、戴口罩、保持距离、快速追踪感染者)。

建议修改欧盟隐私保护法规

报告还认为，手机APP能够在追踪密切接触者、高效发现感染者的工作中发挥重要作用。与罗伯特·科赫研究所正在牵头研发的基于蓝牙的APP不同，德国国家科学院建议应当效仿韩国，允许手机APP记录用户的卫星定位移动数据。对于由此带来的隐私数据受侵犯之隐忧，撰写者甚至建议，必要时应当推动欧盟隐私保护法规修订，以便今后在疫情危机中可以适度调用隐私敏感数据。不过，报告同时也强调，这一切都必须基于用户自愿原则。

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在经济方面，国家科学院则呼吁必须坚持市场经济原则。报告指出，虽然在当前疫情危机时刻，德国政府大幅提高了负债，但是在危机过后，负债率必须重新减低。目前出台的一系列经济应急措施，应当尽快取消或进行调整，从而过渡到自由市场框架下的可持续经济秩序。

国家科学院还强调，气候保护、生物多样性保护等议题不应在疫情后被忽视，政界必须在国家层面以及国际层面上坚持可持续发展原则，疫后经济重建方案应当与欧盟的"绿色目标"相一致。

利奥波第那科学院成立于1652年，以神圣罗马帝国皇帝利奥波德一世命名，是当今世界上最古老的学术机构和科学院。德国一直未有全国性的科学院，直至2007年11月，利奥波第那科学院升格为德国国家科学院。

利奥波第那科学院是当今世界上最古老的学术机构和科学院

为政界提供重要参考

本周三(4月15日)，德国总理默克尔将与16名州长召开视讯会议，商讨全国的下阶段防疫措施，其中就包括如何逐步降低防控力度。默克尔此前已经多次表示，国家科学院今天发布的评估报告将会是政治决策的重要参考依据。而多名州长最近都公开表示，"可以想象"在不久后逐步降低防控力度。

也有不少学者强烈反对过早解封。基尔大学传染病医学院院长菲肯舍尔(Helmut Fickenscher)对德新社表示，如果现在解除管控，"不久之后我们的医院就会人满为患，届时连普通的交通事故伤员也无法得到适当救治。"他呼吁，当前的"制动措施"必须维持，现阶段疫情增速放缓正是靠严格防控措施才得以实现。