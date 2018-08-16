戴伊斯兰头巾竞逐“英国小姐”

（德国之声中文网）这名竞逐英国小姐的女士名为萨拉·伊夫特克哈（Sara Iftekhar），年方20，是攻读法律的大学生。本次共有50名美女竞争英国小姐皇冠，萨拉志在成为获取这一殊荣的第一名穆斯林女性。
《每日邮报》报道，英国小姐竞选机构的发言人比斯利（Angie Beasley）说，"这是一次对英国小姐能否体现当今英国风貌的检验。"
此前，萨拉在英国北部城市已赢得了"哈德斯菲尔德小姐"（Miss Huddersfield）的称号。萨拉还是一名美容与化妆专家，常常在社交媒体上分享她自己身穿巴基斯坦传统服饰的形象。她在16岁还是一名中学生时，就开办了一家服装店。
萨拉对BBC说，"我也许是第一个穿伊斯兰头巾参加选美的人。但我只是个普通女孩，在这场竞争中每个人都有公平的机会。""如果我愿意穿戴简朴，为什么它要成为一个事件呢？我同其他参赛者一样呀。"
今年7月已举办了第一轮比赛。
《英国独立报》写道，"一名活跃、自信的年轻女子在大舞台上展现自己，她的美有着不同的表现，穆斯林妇女穿伊斯兰头巾可以是美丽的，我们都是美丽的。"
文章还写道，"她进入英国小姐比赛的决赛，这一事实本身就值得穆斯林社区以及大多数妇女的庆贺。"
周二英国小姐选美的第二轮在该国中部城市诺丁汉郡的Kelham Hall举行，围绕这场选美赛当地还举办了一系列时装展示活动。
世界小姐的选美赛开始于1951年。2018年的这一活动将于11月和12月在中国三亚市举行。
李鱼/凝炼（法新社）
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布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！
莎依拉（Schaila）
莎依拉是长方形围巾，包住头和头发。落在肩上的两边，一长一短，长的那边从前身绕到另一肩膀上，向后摆，也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘，佩戴也很随意，常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。
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布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！
喜佳伯（Hidschab）
喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部，肩部也略有掩饰，但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征，可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式，被广为接受，认为是国际大众化。
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阿米拉（Al-Amira）
阿米拉是双层头巾，里面是一顶帽子，稍有露边，拢住头发，外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔，过双肩，覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的，多出现在阿拉伯海湾国家。
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布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！
喜玛尔（Chimar）
喜玛尔是连着头巾的帽子，头巾很长，可以达到腰部并遮盖半背，但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色，在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。
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布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！
卡多尔（Tschador）
卡多尔是全身罩袍外套，里面用深色头巾拢住头发，露出全部面庞，但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。
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布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！
尼卡布（Nikab）
尼卡布几乎盖住全脸，只留下眼睛部位。黑色的尼卡布也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡布在北非、中东部分地区较为常见。
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布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！
布卡（Burka）
布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍，头上有一顶帽子，顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位，留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色，流行于阿富汗和巴基斯坦山区。
作者: Uta Steinwehr