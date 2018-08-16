戴伊斯兰头巾竞逐“英国小姐”

（德国之声中文网）这名竞逐英国小姐的女士名为萨拉·伊夫特克哈（Sara Iftekhar），年方20，是攻读法律的大学生。本次共有50名美女竞争英国小姐皇冠，萨拉志在成为获取这一殊荣的第一名穆斯林女性。

《每日邮报》报道，英国小姐竞选机构的发言人比斯利（Angie Beasley）说，"这是一次对英国小姐能否体现当今英国风貌的检验。"

此前，萨拉在英国北部城市已赢得了"哈德斯菲尔德小姐"（Miss Huddersfield）的称号。萨拉还是一名美容与化妆专家，常常在社交媒体上分享她自己身穿巴基斯坦传统服饰的形象。她在16岁还是一名中学生时，就开办了一家服装店。

萨拉对BBC说，"我也许是第一个穿伊斯兰头巾参加选美的人。但我只是个普通女孩，在这场竞争中每个人都有公平的机会。""如果我愿意穿戴简朴，为什么它要成为一个事件呢？我同其他参赛者一样呀。"

今年7月已举办了第一轮比赛。

《英国独立报》写道，"一名活跃、自信的年轻女子在大舞台上展现自己，她的美有着不同的表现，穆斯林妇女穿伊斯兰头巾可以是美丽的，我们都是美丽的。"

文章还写道，"她进入英国小姐比赛的决赛，这一事实本身就值得穆斯林社区以及大多数妇女的庆贺。"

周二英国小姐选美的第二轮在该国中部城市诺丁汉郡的Kelham Hall举行，围绕这场选美赛当地还举办了一系列时装展示活动。

世界小姐的选美赛开始于1951年。2018年的这一活动将于11月和12月在中国三亚市举行。

李鱼/凝炼（法新社）