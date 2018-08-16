 戴伊斯兰头巾竞逐“英国小姐” | 文化经纬 | DW | 05.09.2018

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文化经纬

戴伊斯兰头巾竞逐“英国小姐”

一名参与英国小姐选美的竞争者将穿戴伊斯兰头巾进行最后一轮的角逐。对筹办方而言，这是从未出现过的新事。

Facebook Screenshot: Sara Iftekhar (Facebook.com/sara.iftekhar.16)

萨拉在社交媒体上发布的照片

（德国之声中文网）这名竞逐英国小姐的女士名为萨拉·伊夫特克哈（Sara Iftekhar），年方20，是攻读法律的大学生。本次共有50名美女竞争英国小姐皇冠，萨拉志在成为获取这一殊荣的第一名穆斯林女性。

《每日邮报》报道，英国小姐竞选机构的发言人比斯利（Angie Beasley）说，"这是一次对英国小姐能否体现当今英国风貌的检验。"

此前，萨拉在英国北部城市已赢得了"哈德斯菲尔德小姐"（Miss Huddersfield）的称号。萨拉还是一名美容与化妆专家，常常在社交媒体上分享她自己身穿巴基斯坦传统服饰的形象。她在16岁还是一名中学生时，就开办了一家服装店。

萨拉对BBC说，"我也许是第一个穿伊斯兰头巾参加选美的人。但我只是个普通女孩，在这场竞争中每个人都有公平的机会。""如果我愿意穿戴简朴，为什么它要成为一个事件呢？我同其他参赛者一样呀。"

今年7月已举办了第一轮比赛。

《英国独立报》写道，"一名活跃、自信的年轻女子在大舞台上展现自己，她的美有着不同的表现，穆斯林妇女穿伊斯兰头巾可以是美丽的，我们都是美丽的。"    

文章还写道，"她进入英国小姐比赛的决赛，这一事实本身就值得穆斯林社区以及大多数妇女的庆贺。"

周二英国小姐选美的第二轮在该国中部城市诺丁汉郡的Kelham Hall举行，围绕这场选美赛当地还举办了一系列时装展示活动。

世界小姐的选美赛开始于1951年。2018年的这一活动将于11月和12月在中国三亚市举行。

李鱼/凝炼（法新社）

  • Infografik Kopftücher Islam - Schaila

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    莎依拉（Schaila）

    莎依拉是长方形围巾，包住头和头发。落在肩上的两边，一长一短，长的那边从前身绕到另一肩膀上，向后摆，也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘，佩戴也很随意，常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。

  • Infografik Kopftücher Islam - Hijab

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    喜佳伯（Hidschab）

    喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部，肩部也略有掩饰，但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征，可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式，被广为接受，认为是国际大众化。

  • Infografik Kopftücher Islam - Al Amira

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    阿米拉（Al-Amira）

    阿米拉是双层头巾，里面是一顶帽子，稍有露边，拢住头发，外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔，过双肩，覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的，多出现在阿拉伯海湾国家。

  • Infografik Kopftücher Islam - Chimar

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    喜玛尔（Chimar）

    喜玛尔是连着头巾的帽子，头巾很长，可以达到腰部并遮盖半背，但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色，在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

  • Infografik Kopftücher Islam - Überblick

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    卡多尔（Tschador）

    卡多尔是全身罩袍外套，里面用深色头巾拢住头发，露出全部面庞，但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。

  • Infografik Kopftücher Islam - Nikab

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    尼卡布（Nikab）

    尼卡布几乎盖住全脸，只留下眼睛部位。黑色的尼卡布也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡布在北非、中东部分地区较为常见。

  • Infografik Kopftücher Islam - Burka

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    布卡（Burka）

    布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍，头上有一顶帽子，顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位，留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色，流行于阿富汗和巴基斯坦山区。

    作者: Uta Steinwehr


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