戴不住了 美国多州宣布放宽口罩令

（德国之声中文网）历经因变种病毒奥密克戎（Omicron）造成的疫情高峰后，美国确诊数逐渐下降，多个由民主党执政的州，最近几天分别宣布将解除强制戴口罩的规定。

对于是否强制戴口罩，在美国仍是争议议题，全国没有统一规定。许多民主党执政州有颁布戴口罩的命令，许多共和党保守派掌政的州如德州及佛罗里达州则没有强制口罩命令，或早已废除相关规定。

根据官方统计，全美过去7天平均日增23万例新冠确诊病例，较前一周大幅下将47%。有鉴于此，美国多个民主党执政的州政府宣布，即将松绑口罩规定。纽约州州长凯西·霍赫尔（Kathy Hochul ）周三（2月9日）表示，将解除在公共场所必须戴口罩的规定，不过在学校则仍须戴口罩。

更早前，同是民主党籍的加州州长纽森（Gavin Newsom）7日也宣布，接种疫苗的民众从15日起，在室内不再强制规定戴口罩，但未接种疫苗者仍需继续戴口罩。

另外，新泽西州州长墨菲（Phil Murphy）也已经宣布，3月7日起学校内无须配戴口罩。墨菲说：「这不是在宣告胜利，而是承认我们可以负责任地与这件事(疫情)共存。」

随后，包括康涅狄格州、特拉华州和俄勒冈州的民主党州长也各自宣布，他们将终止校内戴口罩的规定。

紐約感染率下降

纽约州府是在去年12月开始规定强制戴口罩，当时是为了因应奥密克戎变种病毒造成的大规模感染。

霍赫尔向记者表示，纽约的感染率和住院人数已下降到允许撤除口罩令标准，不过「这场战斗还没有结束，我们没有投降，但整体趋势是正面的」。

目前，在纽约部分地方仍然需要戴口罩，包括医疗场所和公共交通等。而私营企业则可自由订定针对员工和顾客的口罩规定。霍赫尔指出，纽约州将重新考虑学校是否需要戴口罩。

纽约州5至11岁的儿童目前仅有30%完整接种疫苗疫，而12至17岁的儿童中有超过三分之二接种了疫苗。

欲与病毒共处?

眼见疫情高峰似乎已过，其他民主党执政州也陆续宣布要解除口罩配戴的规定，伊利诺伊州州长普利兹克（J.B. Pritzker）周三（9日）表示，他将在本月底取消在大多数室内空间佩戴面罩的要求，不过中小学仍需要戴口罩。

普利兹克说，从2月28日起，进入餐馆、超市将不再需要戴口罩。他并引用数据称住院人数正在下降，并称疫情爆发后三周，民众疫苗接种及谨慎防疫以对抗病毒。

普利兹克乐观表示，面对这次的疫情风暴，情况甚至比医生预期的要好。芝加哥公共卫生局在一份声明中说，如果住院人数和其他病毒指标继续像全州那样下降，该市可能会同时取消其口罩规定。

「不是疫情结束，也不会恢复正常......。」芝加哥大学医学博士Emily Landon称，「病毒不会与我们协商或谈判，也不关心我们对它的感受。我们必须适应它，并好好利用疫情空档，我们现在就正朝向这个『空档』。」

CDC：仍得戴口罩

相较于各州松绑口罩规定，美国疾病管制暨预防中心（CDC）强调，因入院与死亡率仍高，尚未到全国松绑防疫规定的时候。联邦卫生官员仍然建议，所有的美国人在大多数的室内都要戴上口罩。

CDC主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）说，确诊数和住院率下降令人鼓舞，「在此情况下，现在仍还没有到取消校内和其他公共场所配戴口罩规定的阶段。」他并称任何有关口罩的决定，应由各地方政府决定。

瓦伦斯基受访时说：「我知道人们希望不再戴口罩，我也很希望，因为这标志我们已经摆脱疫情的影响」不过她强调，「现在CDC的指引仍没有改变......我们继续支持在学校戴口罩」。

艺术家们手中的“新冠口罩” 涂鸦口罩 街头艺术家早已将新冠病毒和口罩当作了自己涂鸦艺术的装饰成份。此图显示一名16岁涂鸦者在雅典一屋顶平台上喷出一副大尺寸图像。这一题材正出现在欧洲众多城市，而街头艺术家们肯定很快还会有新的创意。

艺术家们手中的“新冠口罩” 时髦饰品 时装师们此间也倾心于设计出形式丰富多彩的新一代饰品。并非所有草案都能通过世卫组织的检验。在2020年2月举行的纽约时装周期间，这名模特儿展示了一种极富装饰性但不符合卫生标准的柔软的欧根纱口罩。

艺术家们手中的“新冠口罩” T台上的口罩 这个美国时装品牌口罩是否可在日常生活中使用，尚需在T台之外验证。在二月份举行的纽约2020时装周上，这款口罩更像是饰品。然而，有口罩总比没口罩强。有时尚意识的人们正努力用各种个性化的产品取代无聊的白口罩。

艺术家们手中的“新冠口罩” 创意设计口罩 包括德国在内，一些著名设计师已将口罩作为一种暂新的生意模式，拯救遭受重创的时装业。柏林、科隆和慕尼黑那些年轻的、不知名的、以及大名鼎鼎的时装设计师、时装新创企业现在都在缝制充满艺术性和想象力的口罩。或许，它们会作为2020的冠状病毒时装被馆藏。

艺术家们手中的“新冠口罩” 与领结很般配 穿着讲究，但与时髦不沾边普通男子，在冠状病毒时代也注意简约雅致。柏林领带制作坊也提供和领带、领结般配的口罩，采用专为制作领带的织丝物。一些款式很快销售一空。

艺术家们手中的“新冠口罩” 民族风情的口罩 身处冠状病毒危机，各联邦州的戴口罩规定曾各有不同。自2020年4月27日起，德国实行全国统一规定。各地民族服装团体马上就将口罩作为体现地区特色的手段。它们的口号是：“我在哪里，家乡就在哪里”。在巴伐利亚州，口罩当然用蓝白色——有路德维希头像的用于男士；有茜茜公主头像的用于女士。

艺术家们手中的“新冠口罩” 有创意的多样化口罩 个性化口罩的设计空间辽阔无垠。重要的是所用的材料可以洗涤。这些种精心设计的模式最好不要反复进洗衣机。用滚开的水浇一下也就可以啦，然后，凉一下，小心卷入手巾压平，晾干，完事。

艺术家们手中的“新冠口罩” 从周一到周日不重样 谁若特别讲究，则可每天换一个设计独特的口罩。一份星期计划可以让当事人避免出错，不知哪个口罩刚洗过，哪个已经用过。周六一般是足球日，因此戴上有足球图案的口罩；为表达与自己所喜欢的球队的团结立场，粉丝们亦可戴上有球队标志性颜色的口罩——在电视机前。

艺术家们手中的“新冠口罩” 环保型 谁若认为时髦饰品是纯属多余的消费品，也可以使用大自然提供的材料，自己去摘便是，只要能遮住鼻子和嘴就行。例如，用一根本用于捆扎花束的柔软的橡皮筋就可以把一张大叶子变成口罩。加沙地带的这位巴勒斯坦少女示范在前。

艺术家们手中的“新冠口罩” 戴口罩的雕塑 在欧洲，人们在都市各处表达对冠状病毒的态度。在德国北部城市不来梅，著名的四个“不来梅城市乐手”也戴上了口罩。《格林兄弟童话》让这个驴、狗、猫和公鸡的组合名扬四海，每年吸引来成千上万游人。不过，目前，观光客寥寥可数。

艺术家们手中的“新冠口罩” 新冠时代的艺术 “新冠口罩”也早已作为素材进入了绘画艺术：在油画上传诸永远、印在招贴画上，或者，给漫画上的蒙娜丽莎戴上一只口罩。波兰雕刻家米托拉吉（Igor Mitoraj）给他在克拉科夫一个广场上巨大的室外雕像打上现时包装。或许，这一包装会长期保存——作为“警示”。 作者: Heike Mund



美国白宫发言人莎琪 (Jen Psaki) 周三（9日）表示，所有国民都应继续在学校等室内环境中配戴口罩，以防止新冠病毒传播。她说：「虽然大家对戴口罩感到厌倦，我们理解这样的情绪，但政府必须听取医学专家的建议，并依靠科学数据决定是否改变政策。」

美联社指出，多个民主党州长过去几天自行松绑口罩的命令，已反映出民众对「走出疫情」的期待与情绪，而对此，拜登政府也正面临政治压力，至今联邦政府与CDC都尚未明确表明任何松绑时间表与建议政策。

（路透社、美联社）

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