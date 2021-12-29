戴不住了 美国多州宣布放宽口罩令

美国确诊人数持续下降，多个民主党州政府认为疫情高峰已过，决定松绑口罩规定，室内或校园不需要配戴口罩，但美国疾病管制暨预防中心（CDC）建议，因入院与死亡率仍高，尚未到全国松绑的时候。
（德国之声中文网）历经因变种病毒奥密克戎（Omicron）造成的疫情高峰后，美国确诊数逐渐下降，多个由民主党执政的州，最近几天分别宣布将解除强制戴口罩的规定。
对于是否强制戴口罩，在美国仍是争议议题，全国没有统一规定。许多民主党执政州有颁布戴口罩的命令，许多共和党保守派掌政的州如德州及佛罗里达州则没有强制口罩命令，或早已废除相关规定。
根据官方统计，全美过去7天平均日增23万例新冠确诊病例，较前一周大幅下将47%。有鉴于此，美国多个民主党执政的州政府宣布，即将松绑口罩规定。纽约州州长凯西·霍赫尔（Kathy Hochul ）周三（2月9日）表示，将解除在公共场所必须戴口罩的规定，不过在学校则仍须戴口罩。
更早前，同是民主党籍的加州州长纽森（Gavin Newsom）7日也宣布，接种疫苗的民众从15日起，在室内不再强制规定戴口罩，但未接种疫苗者仍需继续戴口罩。
另外，新泽西州州长墨菲（Phil Murphy）也已经宣布，3月7日起学校内无须配戴口罩。墨菲说：「这不是在宣告胜利，而是承认我们可以负责任地与这件事(疫情)共存。」
随后，包括康涅狄格州、特拉华州和俄勒冈州的民主党州长也各自宣布，他们将终止校内戴口罩的规定。
纽约州府是在去年12月开始规定强制戴口罩，当时是为了因应奥密克戎变种病毒造成的大规模感染。
霍赫尔向记者表示，纽约的感染率和住院人数已下降到允许撤除口罩令标准，不过「这场战斗还没有结束，我们没有投降，但整体趋势是正面的」。
目前，在纽约部分地方仍然需要戴口罩，包括医疗场所和公共交通等。而私营企业则可自由订定针对员工和顾客的口罩规定。霍赫尔指出，纽约州将重新考虑学校是否需要戴口罩。
纽约州5至11岁的儿童目前仅有30%完整接种疫苗疫，而12至17岁的儿童中有超过三分之二接种了疫苗。
眼见疫情高峰似乎已过，其他民主党执政州也陆续宣布要解除口罩配戴的规定，伊利诺伊州州长普利兹克（J.B. Pritzker）周三（9日）表示，他将在本月底取消在大多数室内空间佩戴面罩的要求，不过中小学仍需要戴口罩。
普利兹克说，从2月28日起，进入餐馆、超市将不再需要戴口罩。他并引用数据称住院人数正在下降，并称疫情爆发后三周，民众疫苗接种及谨慎防疫以对抗病毒。
普利兹克乐观表示，面对这次的疫情风暴，情况甚至比医生预期的要好。芝加哥公共卫生局在一份声明中说，如果住院人数和其他病毒指标继续像全州那样下降，该市可能会同时取消其口罩规定。
「不是疫情结束，也不会恢复正常......。」芝加哥大学医学博士Emily Landon称，「病毒不会与我们协商或谈判，也不关心我们对它的感受。我们必须适应它，并好好利用疫情空档，我们现在就正朝向这个『空档』。」
相较于各州松绑口罩规定，美国疾病管制暨预防中心（CDC）强调，因入院与死亡率仍高，尚未到全国松绑防疫规定的时候。联邦卫生官员仍然建议，所有的美国人在大多数的室内都要戴上口罩。
CDC主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）说，确诊数和住院率下降令人鼓舞，「在此情况下，现在仍还没有到取消校内和其他公共场所配戴口罩规定的阶段。」他并称任何有关口罩的决定，应由各地方政府决定。
瓦伦斯基受访时说：「我知道人们希望不再戴口罩，我也很希望，因为这标志我们已经摆脱疫情的影响」不过她强调，「现在CDC的指引仍没有改变......我们继续支持在学校戴口罩」。
美国白宫发言人莎琪 (Jen Psaki) 周三（9日）表示，所有国民都应继续在学校等室内环境中配戴口罩，以防止新冠病毒传播。她说：「虽然大家对戴口罩感到厌倦，我们理解这样的情绪，但政府必须听取医学专家的建议，并依靠科学数据决定是否改变政策。」
美联社指出，多个民主党州长过去几天自行松绑口罩的命令，已反映出民众对「走出疫情」的期待与情绪，而对此，拜登政府也正面临政治压力，至今联邦政府与CDC都尚未明确表明任何松绑时间表与建议政策。
（路透社、美联社）
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