戰爭罪究竟如何定義？

（德國之聲中文網）1899年和1907年的《海牙公約》確立了交戰各方必須遵守的法律和規則。針對平民的戰爭犯罪的定義，載於《國際刑事法院羅馬規約》第8條，並以1949年的《日內瓦公約》為基礎。

多國政治家和觀察人士稱烏克蘭發生了戰爭罪行。倫敦國王學院戰爭罪研究小組的負責人之一，國際法專家瑪麗亞·瓦拉其（Maria Varaki）對此表示：“在證據得到充分證實，並經過反複檢查和確認之前，我們只能稱之為據稱的戰爭罪行。”

律師會將嚴重違反《日內瓦公約》的行為稱為戰爭罪。瓦拉其說，“我們所說的是故意殺害平民、酷刑、強制驅逐、不加區別的攻擊。因為戰爭法則的基本原則之一是不應該以平民為目標。”

就這一點看，襲擊基輔的學校和產科醫院或馬里烏波爾的一家劇院，都是違反這些法律的行為。瓦拉其說：“過去48小時，我們看到（布查）街道上的那些身穿平民服裝的死者，有的人是背後或頭部中彈。根據國際人道主義法，這些都是殘忍的暴行。”

基辅附近布查镇的道路上发现了很多平民尸体

法律的灰區

如同戰爭的絕大多數方面，對於什麼能構成戰爭罪，也存在定義上的灰色區域。為此，國際人道主義法有三項指導原則：有區分、比例適度和作預防，規定衝突各方不能以平民或民用設施為目標。

雖然在字面上，這些原則似乎是明確無誤的，但它們也可以有不同的解讀。例如，一個民用設施是否可根據其用途、目的和功能被認為是一個軍事目標。 瓦拉其舉了一個購物中心被轟炸的例子：“烏克蘭方面稱這顯然是一個民用基礎設施。可俄羅斯方面說，他們掌握的情報顯示，它被用作軍用物資的倉庫。”

雖然對降低人員損傷是有規則的，但這些原則經常被濫用和操控。 “任何事情都是建立在解讀和個人判斷的基礎上的：什麼時候、對什麼以及多大程度上攻擊目標”，瓦拉其說。

強姦和性侵

強姦和性侵被視為戰爭罪行和對國際人道主義法的破壞。這一點在1949年的《日內瓦公約》第27條中有所體現。特設法庭和《國際刑事法院羅馬規約》詳細列出了與性別有關的罪行。 2008年的一項聯合國決議（1820號）中重申，強姦可被視為戰爭罪和一種戰爭武器。

有性别指向的暴力犯罪也是战争罪行

烏克蘭總檢察院和國際刑事法院都表示，將對報導指稱的性暴力行為展開調查。然而瓦拉其指出，問題就出在這裡。 “問題是，將這些記錄在案的難度有多大。我們面對的是處於極端弱勢的受害者。我的理解是，俄羅斯軍人試圖對性暴力的受害者焚屍滅跡。”

儘管有這些掩蓋罪行的企圖，她預計會有越來越多的事件被曝光並受到調查。“已有受害者從俄軍控制的地區逃離，現在告訴全世界他們經歷的恐怖遭遇。”

“種族滅絕”

烏克蘭總統澤連斯基指控俄羅斯軍隊犯下種族滅絕罪行。這指的是蓄意毀滅一個民族、族裔、種族或宗教群體。 然而，我們再次陷入了法律定義的模糊難局。從技術上講，種族滅絕是一種反人類罪，也可以在和平時期發生，而不僅僅是在戰爭或衝突情況下。

“從法律上，要證明種族滅絕的罪行是非常困難的。根據《國際刑事法院羅馬規約》以及1948年的《防止及懲治種族滅絕罪公約》，你需要找到種族滅絕的主觀意圖，以證明他們（被控方）想滅絕一個特定的群體。”

她指出，從符號學的意義來評估種族滅絕這個概念很重要。 “它有一種特別的情感分量。當政治家們使用這個詞時，會引發一種特殊的情感反應。” 瓦拉其接著說：“因此，政治家會用種族滅絕這個詞來達到其它的目的。但從法律上來講，證明種族滅絕罪是非常非常困難的。”

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