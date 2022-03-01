戰爭現場:俄大軍逼近 基輔居民恐慌無助

(德國之聲中文網) 週一 (2月28日)，俄羅斯大規模進攻烏克蘭的第五天，基輔的守軍似乎已經成功地將俄羅斯的進攻者逼退到烏克蘭首都郊外。而在城內，烏克蘭軍方正在追捕俄羅斯破壞者。

對於平民百姓來說，現在已經到了為基本生存奮鬥的階段--不僅僅是因為軍事攻擊震撼全城。更令人擔憂的是，這是幾十年來基輔首次出現藥品、麵包和其他基本食品短缺。

28日早上，城市街道上的人和車輛比前幾天多了很多。在經過一天半的全面宵禁後，許多居民紛紛離家，補充食品、飲用水和藥品的庫存。

市政府表示，他們已向商店運送食品，但整座城市還是缺乏基本物資。在基輔市中心，當地人需要在超市前排隊長達2小時。既沒有麵包，也沒有新鮮水果和蔬菜。唯一還能買到的乳製品是那些保質期較長的產品。在許多超市裡，只有蛋糕、糕點和煙草以及酒類產品可供選擇。

圖說:基輔的當地人排隊使用銀行機器。基輔的雜貨店、藥店和自動取款機前的隊伍越來越長。

大多數購物者對他們無法得到自己想要的東西表示理解，但也非常關心這個擁有300萬人口的城市要如何繼續獲得雜貨供應。 2月24日，在基輔郊區的第一次砲擊發生後，最近的農貿市場已經關閉。

城市服務仍在運轉

藥局前的排隊時間稍短。但即使在這裡，也有20至30人在等待。

「為什麼藥局不被視為關鍵的基礎設施？」一位年長的婦女問道，她顯然很害怕。她說，自己是糖尿病患者，其他家庭成員也有高血壓。 「我妹妹有心臟病，我的女婿有癲癇，」她補充說。 「藥局應該24小時營業，尤其是現在！」

到目前為止，基輔的市政當局設法在很大程度上保持城市服務運作。除了一些發生過戰鬥的街區，其他地區的電力、供暖和熱水都可以使用，

光纖和移動網路服務保持穩定。公共交通則勉強維持運行。但一個日益嚴重的問題是幾乎無法清除的垃圾。

在與軍方領導協商後，市政當局在3月1日延長了夜間宵禁的時間，有別於之前晚上10點的開始時間，現在從晚上8點開始到隔天早上8點實施12小時宵禁。

獵殺破壞者

基輔當局不允許私人車輛使用為公共交通保留的車道，只有貨運車輛、公共交通工具、救護車和軍隊或警察可以在道路上行駛。

當局警告：「在這些車道上行駛的汽車可能被當作屬於破壞者和偵察隊的車輛。」

他們還提醒居民，戒嚴令已經生效，並敦促人們保持冷靜，不要讓自己陷入任何危險。

這樣收緊措施是為了抵禦潛在破壞者帶來的危險，以及少數的搶劫案。

在社交媒體上，軍方警告，想要破壞城市基礎設施的俄羅斯士兵可能會偽裝成烏克蘭軍官或穿著便衣。他們可能會乘坐救護車或掛著烏克蘭牌照的民用車輛四處走動。烏克蘭軍方還公佈了一份據說被俄羅斯破壞者使用過的近30輛繳獲車輛清單。

軍方表示，居民應向軍隊或城市當局通報可疑活動。

地鐵站是少數幾個允許人們在宵禁期間聚集的公共場所之一。4個地鐵站被指定為防空洞，但居民也在其他車站睡覺，如果裡面沒有足夠的空間，那麼他們也會留在車站的入口處。

居民通常在晚上，在宵禁開始前，來地下過夜。這裡有大人和小孩，有些人甚至帶著寵物。其他當地人在他們的地下室或公寓的地下車庫過夜。

人們帶著食物和飲料。車站裡有飲水機和廁所。在這裡，在地底下，聽不見上面的警報和爆炸聲響。

居民在清晨離開地下車站，趕回家補充食物供應，只有一些時間深呼吸，稍微放鬆，因為白天也有空襲警報。

有些人學習不再理會這樣的警報，一位中年男子說：「警報器經常響起，但並不總是真的警告，我不可能一直往回跑。」

這名男子正和他的兩個孩子在自家樓房的後院裡玩耍。就在這時，空襲警報器又開始鳴叫。

採訪記者:Alexander Savitsky

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