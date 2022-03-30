戰事重心轉向烏東 拜登稱普丁「被孤立」

(德國之聲中文網) 在俄羅斯上週宣布將把戰事重心轉往烏克蘭東部後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週四（3月31日）在一段視訊談話中說，烏克蘭南部和東部的頓巴斯地區的局勢仍然極其困難。

他表示，俄羅斯持續在遭圍困的馬里烏波爾市集結其部隊。他說：「未來該地區將有戰鬥，我們仍需要走一條非常艱難的道路來獲得我們所想要的一切。」

澤連斯基也在談話中提到烏克蘭軍事防禦的最新情況。他確認俄羅斯部隊持續離開烏克蘭北部，但他將此舉描述為「戰術性撤退」。他說烏克蘭軍隊持續在首都基輔以北的地區嘗試驅逐俄羅斯部隊。他稱，俄羅斯部隊明白自己無法持續自3月便展開的攻擊行動的強度。

他表示：「但我們也必須了解，對俄羅斯部隊來說，這是他們戰術的一部分。所有新的發展都不是偶然的。我們知道他們的計劃。我們知道他們在計劃什麼，在做什麼。他們正從我們擊敗他們的區域轉移到其他非常重要的區域。目前那些地區的形式對我們來說是有困難的。」

澤連斯基還稱俄羅斯部隊正在南部赫爾松地區的臨時占領區集結。他說：「他們正試圖想辦法鞏固在該地區的影響力。」

同日，法新社援引一位美國高級國防官員的話說，俄羅斯將其戰事重點重新轉移至烏克蘭東部的頓巴斯地區，這可能會導致俄烏戰爭的時間變得更長。

這位官員說：「俄羅斯將在頓巴斯地區投入更多的部隊，但這並不意味著達到這個目標對其部隊來說會很容易。這可能是俄烏戰爭拖的更久的預兆，因為俄羅斯試圖獲得一些籌碼，獲得一些進展，讓這些進展成為談判桌上的籌碼。」

法新社在報導中指出，頓巴斯地區自2014年起便出現親俄的反抗行動，後來演變成分離主義叛亂，當地親俄的分離份子在頓涅茨克和盧甘斯克建立了分離的「人民共和國」。雖然俄羅斯多年來一直在公開場合否認支持該地區的行動，但在一個多月前，俄羅斯政府聲稱承認這兩個「人民共和國」。

美稱俄陷「戰略上的災難」

白宮通訊主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）31日向記者表示，美國有證據表明，俄烏戰爭對俄羅斯來說是「一場戰略上的災難」。她還透露，俄羅斯將因入侵烏克蘭面臨進一步的制裁。

她說：「普丁本人表示，這些制裁將給俄羅斯經濟帶來前所未有的壓力，而美國將會持續強化對烏克蘭在戰場上的援助。」

貝丁菲爾德說，目前美國政府沒有計劃讓拜登與普丁進行直接會談，並重申美國需要看到「俄羅斯切實地緩和戰爭」，然後才會考慮讓雙方展開會談。她也預告，未來幾天，美國的制裁名單上將增加120個來自俄羅斯與白俄羅斯的實體，這波制裁主要會針對兩個國家的國防、航空、與海事部門。

同日美國總統拜登在白宮接受媒體提問時表示，俄羅斯總統普丁已經「被孤立」，且有跡像表明他已經解雇了一些顧問，或者將他們軟禁起來。

拜登稱普丁似乎是在執行自我孤立。而且有一些跡像表明，他已經解雇或軟禁了他的一些顧問。

而在提到他之前對俄羅斯減兵承諾提出的質疑時，拜登說，目前仍沒有明確證據顯示俄羅斯已開始從烏克蘭將部隊撤出。他說：「我有點懷疑普丁是否真的在撤軍。」

數千名人受困馬里烏波爾

在俄羅斯承諾停火後，烏克蘭官員31日仍向媒體表示，俄羅斯部隊並未實踐其承諾。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）向英國《金融時報》表示，俄羅斯部隊繼續用空襲摧毀馬烏里波爾剩餘的基礎設施。

她也補充道，俄羅斯軍隊還沒有完全開放一條從該市疏散的路線，該市已有5000多人死亡，目前受困於馬里烏波爾的烏克蘭人仍然沒有食物、水或熱量，並不斷受到轟炸的威脅。根據路透社統計，目前已有7.5萬名的烏克蘭人從馬里烏波爾被疏散，紅十字會也正努力疏散其他10萬人。不過，他們正在等待俄羅斯遵守其停火承諾，才能安全的疏散烏克蘭人民。

路透社31日援引俄羅斯塔斯社的報道說，俄羅斯說將在週五（4月1日）從馬里烏波爾市開放人道主義走廊。該報導引述俄羅斯國防管理中心主任米津采夫上校（Mikhail Mizintsev）的說法，表示俄羅斯市根據法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）與俄羅斯總統普丁通話時提出的要求來行事的。

路透社31日公布的數據顯示，自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯軍隊已經通過炮擊和空襲殺害了148名兒童。據烏克蘭國防部稱，俄羅斯軍隊發射了1370枚導彈，摧毀了15個烏克蘭機場。該報告說，有超過1000萬烏克蘭人逃離該國，但路透社無法獨立核實這些數字。

（路透社、法新社、美聯社）

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