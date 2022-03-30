 戰事重心轉向烏東 拜登稱普丁「被孤立」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.04.2022

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时政风云

戰事重心轉向烏東 拜登稱普丁「被孤立」

烏克蘭總統澤連斯基31日表示由於俄羅斯將戰事重心轉移至烏東，所以該地區將面臨極其困難的局勢。與此同時，消息顯示仍有數千名烏克蘭人受困於被圍攻的港口城市馬里烏波爾，烏克蘭官員稱俄羅斯部隊尚未停火。

Ukraine | Angriff auf Mariupol

自從俄烏戰爭爆發後，烏克蘭東部城市馬里烏波爾遭到俄羅斯部隊的猛烈襲擊。

(德國之聲中文網) 在俄羅斯上週宣布將把戰事重心轉往烏克蘭東部後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週四（3月31日）在一段視訊談話中說，烏克蘭南部和東部的頓巴斯地區的局勢仍然極其困難。

他表示，俄羅斯持續在遭圍困的馬里烏波爾市集結其部隊。他說：「未來該地區將有戰鬥，我們仍需要走一條非常艱難的道路來獲得我們所想要的一切。」

澤連斯基也在談話中提到烏克蘭軍事防禦的最新情況。他確認俄羅斯部隊持續離開烏克蘭北部，但他將此舉描述為「戰術性撤退」。他說烏克蘭軍隊持續在首都基輔以北的地區嘗試驅逐俄羅斯部隊。他稱，俄羅斯部隊明白自己無法持續自3月便展開的攻擊行動的強度。

他表示：「但我們也必須了解，對俄羅斯部隊來說，這是他們戰術的一部分。所有新的發展都不是偶然的。我們知道他們的計劃。我們知道他們在計劃什麼，在做什麼。他們正從我們擊敗他們的區域轉移到其他非常重要的區域。目前那些地區的形式對我們來說是有困難的。」

澤連斯基還稱俄羅斯部隊正在南部赫爾松地區的臨時占領區集結。他說：「他們正試圖想辦法鞏固在該地區的影響力。」

同日，法新社援引一位美國高級國防官員的話說，俄羅斯將其戰事重點重新轉移至烏克蘭東部的頓巴斯地區，這可能會導致俄烏戰爭的時間變得更長。

這位官員說：「俄羅斯將在頓巴斯地區投入更多的部隊，但這並不意味著達到這個目標對其部隊來說會很容易。這可能是俄烏戰爭拖的更久的預兆，因為俄羅斯試圖獲得一些籌碼，獲得一些進展，讓這些進展成為談判桌上的籌碼。」

法新社在報導中指出，頓巴斯地區自2014年起便出現親俄的反抗行動，後來演變成分離主義叛亂，當地親俄的分離份子在頓涅茨克和盧甘斯克建立了分離的「人民共和國」。雖然俄羅斯多年來一直在公開場合否認支持該地區的行動，但在一個多月前，俄羅斯政府聲稱承認這兩個「人民共和國」。

美稱俄陷「戰略上的災難」

Ukraine Der Präsident Volodymyr Zelenskyy

在俄羅斯部隊宣布將戰事重心轉移至烏克蘭東部後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週四（3月31日）在一段視訊談話中說，烏克蘭南部和東部的頓巴斯地區的局勢仍然極其困難。

白宮通訊主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）31日向記者表示，美國有證據表明，俄烏戰爭對俄羅斯來說是「一場戰略上的災難」。她還透露，俄羅斯將因入侵烏克蘭面臨進一步的制裁。

她說：「普丁本人表示，這些制裁將給俄羅斯經濟帶來前所未有的壓力，而美國將會持續強化對烏克蘭在戰場上的援助。」

貝丁菲爾德說，目前美國政府沒有計劃讓拜登與普丁進行直接會談，並重申美國需要看到「俄羅斯切實地緩和戰爭」，然後才會考慮讓雙方展開會談。她也預告，未來幾天，美國的制裁名單上將增加120個來自俄羅斯與白俄羅斯的實體，這波制裁主要會針對兩個國家的國防、航空、與海事部門。

同日美國總統拜登在白宮接受媒體提問時表示，俄羅斯總統普丁已經「被孤立」，且有跡像表明他已經解雇了一些顧問，或者將他們軟禁起來。

拜登稱普丁似乎是在執行自我孤立。而且有一些跡像表明，他已經解雇或軟禁了他的一些顧問。

而在提到他之前對俄羅斯減兵承諾提出的質疑時，拜登說，目前仍沒有明確證據顯示俄羅斯已開始從烏克蘭將部隊撤出。他說：「我有點懷疑普丁是否真的在撤軍。」

數千名人受困馬里烏波爾

在俄羅斯承諾停火後，烏克蘭官員31日仍向媒體表示，俄羅斯部隊並未實踐其承諾。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）向英國《金融時報》表示，俄羅斯部隊繼續用空襲摧毀馬烏里波爾剩餘的基礎設施。

DW.COM

俄罗斯总统普京签署一道行政命令，宣布从周五（4月1日）起俄罗斯天然气只能通过支付卢布的方式购买，否则将终止执行合同。这一规定是否也适用于德国，目前仍不明朗。

烏克蘭總統澤連斯基30日駁斥俄羅斯前一日做出的減兵承諾。同日，烏東遭包圍多日的馬里烏波爾傳出俄羅斯部隊轟炸紅十字會設施的消息。聯合國方面則持續行動援烏。

俄烏代表29日紛紛對在土耳其的談判做出正面評價。雖然俄羅斯承諾減少在兩個大城周圍的軍事行動，但美國為首的西方國家卻對承諾抱持懷疑態度。美國總統拜登稱，他不認為這些舉動會讓俄烏衝突發生重大變化。

她也補充道，俄羅斯軍隊還沒有完全開放一條從該市疏散的路線，該市已有5000多人死亡，目前受困於馬里烏波爾的烏克蘭人仍然沒有食物、水或熱量，並不斷受到轟炸的威脅。根據路透社統計，目前已有7.5萬名的烏克蘭人從馬里烏波爾被疏散，紅十字會也正努力疏散其他10萬人。不過，他們正在等待俄羅斯遵守其停火承諾，才能安全的疏散烏克蘭人民。

路透社31日援引俄羅斯塔斯社的報道說，俄羅斯說將在週五（4月1日）從馬里烏波爾市開放人道主義走廊。該報導引述俄羅斯國防管理中心主任米津采夫上校（Mikhail Mizintsev）的說法，表示俄羅斯市根據法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）與俄羅斯總統普丁通話時提出的要求來行事的。

路透社31日公布的數據顯示，自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯軍隊已經通過炮擊和空襲殺害了148名兒童。據烏克蘭國防部稱，俄羅斯軍隊發射了1370枚導彈，摧毀了15個烏克蘭機場。該報告說，有超過1000萬烏克蘭人逃離該國，但路透社無法獨立核實這些數字。

（路透社、法新社、美聯社）

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