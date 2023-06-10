时政风云

截肢之后 他又回到战场

自从俄罗斯发动侵略战争以来，乌克兰人一直在坚强地为保卫国家而战。一些士兵甚至在受伤截肢之后还继续战斗。DW记者在前线见到了一名20岁的年轻战士，他在左腿小腿截肢之后又带着假肢回到了部队。