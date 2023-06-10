截肢之后 他又回到战场

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
自从俄罗斯发动侵略战争以来，乌克兰人一直在坚强地为保卫国家而战。一些士兵甚至在受伤截肢之后还继续战斗。DW记者在前线见到了一名20岁的年轻战士，他在左腿小腿截肢之后又带着假肢回到了部队。
英国国防部通报，乌克兰过去48小时内正进行「重大行动」。这是否表明乌克兰展开大反攻？与此同时，《华尔街日报》报道称，一个破坏小组曾利用波兰作为破坏北溪天然气管道的行动基地。
科隆地方法院6月6日做出一审判决，认定一名亲俄人士去年5月在一次游行期间接受采访发表的言论“赞同侵略战争”，超出了言论自由的边界。这名被告已经通过律师表示将提起上诉。
乌克兰南部一座重要水坝崩塌，俄乌互指是对方所为。德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）称，此事符合俄国发动此次战争的模式，美国则称暂无法确定发生了什么事。
据美国《华盛顿邮报》报道，去年北溪海底天然气输气管线爆炸案件发生3个月前美国中情局已经掌握情报，乌克兰计划执行这样的破坏行动。而且，德国对此也知情。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版