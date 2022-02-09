戛纳电影节落幕 亚洲影片有所斩获

（德国之声中文网）第75届戛纳电影节本周六（5月28日）落下帷幕，瑞典电影《无限悲情》（Triangle of Sadness，又译《悲情三角》）获得最佳影片金棕榈奖。这是该片导演鲁本·奥斯特伦德（Ruben Östlund）第二次获此殊荣。《无限悲情》是一部讽刺资本主义的喜剧片，讲述的是一艘载有一群超级富豪的游艇被海盗劫持，乘客们被困在一个荒岛上。清洁女工是唯一一个懂得钓鱼和点火的人，并成为这群人的领导者。

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韩国导演朴赞郁（Park Chan-wook）斩获了最佳导演奖，他的作品《分手的决心》（Decision To Leave）讲述了一名侦探爱上了一起谋杀案主要嫌疑人的故事。主演是中国女星汤唯和韩国男星朴海日（Park Hae-il）。另外，曾主演过横扫奥斯卡的韩国电影《寄生虫》的男演员宋康昊（Song Kang-ho）收获了影帝头衔，这位韩国演员凭借在日本导演是枝裕和（Hirokazu Kore-eda）执导的首部韩语电影《婴儿转运站》（Broker）的精湛演出，夺得最佳男主角奖。

10部意义非凡的“金棕榈”获奖影片 《阿黛尔的生活》 （英文：Blue is the Warmest Color） (2013) 这部法国导演柯西胥（Abdellatif Kechiche）指导的女同主题的影片，4年前拿下“金棕榈”，并成为媒体广为关注的作品。影片中大尺度的女同性爱场面震撼了不少观众。而影片的主旨是讲爱情可以带来的美好和痛苦。

10部意义非凡的“金棕榈”获奖影片 《巴黎，德州》Paris, Texas (1984) 1979年，德国导演施伦多夫（Volker Schlöndorff）根据《铁皮鼓》改编拍摄的影片首次将“金棕榈奖”捧回德国。1984年，德国导演温德斯（Wim Wenders）指导的《巴黎，德州》（也译“德州巴黎”）再度征服戛纳电影节评委，荣获“金棕榈”。该片女主娜塔莎·金斯基（图）也一举成名，跻身好莱坞巨星之列。

10部意义非凡的“金棕榈”获奖影片 《白丝带》Das weiße Band (2009) 奥地利导演哈尼克（Michael Haneke）的德语影片《白丝带》是一部战争剧情影片，讲述一战前夕德国北部一座小村庄发生的一系列离奇故事，并毫不修饰地展现当年德国社会发生在家庭内部的并非罕见的悲剧。

10部意义非凡的“金棕榈”获奖影片 《低俗小说》Pulp Fiction (1994) 也译为《黑色追缉令》的这部电影出自大导演塔伦蒂诺（Quentin Tarantino）之手，是一部1994年美国黑色幽默犯罪片。剧中一些角色成了影坛经典人物，该片也对之后几代电影人有深远影响。

10部意义非凡的“金棕榈”获奖影片 《钢琴课》（The Piano） (1993) 新西兰女导演坎皮恩（Jane Campion）1993年的作品《钢琴课》摘取当年的“金棕榈奖”，也是首位获此殊荣的女导演。影片讲述了聋哑人少妇埃达远嫁他乡，她带来了女儿和心爱的钢琴。在教钢琴的过程中发生婚外恋、丈夫发现婚外情并砍断妻子的手指作为惩罚和阻止钢琴课的残忍手段，但仍未能阻止真爱的继续。

10部意义非凡的“金棕榈”获奖影片 《我心狂野》Wild at Heart (1990) 美国导演大卫·林奇（David Lynch）指导、尼古拉斯·凯奇（Nicolas Cage)主演的《我心狂野》是一部集爱情、惊悚和侦探题材于一身的影片，1990年荣获“金棕榈”并非在评委成员中没有争议。

10部意义非凡的“金棕榈”获奖影片 《自由之路》Yol (1982) “金棕榈奖”并非只是欧洲和北美等西方影片独霸的奖项，1982年，土耳其影片《自由之路》也获此殊荣。影片反映了当时土耳其政治和社会的种种问题，通过几位阶下囚获得假释的一回想探亲的剧情，展现土耳其当年阶级斗争、民族矛盾等问题。

10部意义非凡的“金棕榈”获奖影片 《维莉蒂安娜》Viridiana (1961) 西班牙黑白影片《维莉蒂安娜》1961年摘取“金棕榈奖”，是导演布纽尔（Luis Bunuel）最有争议的影片之一。该片在西班牙被禁播10余年之久。影片挑战了宗教、爱情、犯罪等几大经久不衰的题材。

10部意义非凡的“金棕榈”获奖影片 《现代启示录》Apocalypse Now (1979) 1979年戛纳电影节的评委在“金棕榈”颁发给哪部影片问题上意见不一致，以至于最终颁发两个“金棕榈奖”，一部影片是德国作品《铁皮鼓》，一部是美国导演科波拉指导的《现代启示录》。后者根据小说《黑暗之心》改编，讲故事背景设在越战期间的越南。

10部意义非凡的“金棕榈”获奖影片 《出租车司机》Taxi Driver (1976) 1976年荣获“金棕榈”的美国影片《出租车司机》是一部反战争题材作品，男女主角罗伯·狄尼洛和朱迪·福斯特因本片一举成名。后者在出演本片时只有13岁。 作者: Jochen Kürten



戛纳电影节是全球最重要的电影节之一，多部华语电影曾在电影节上斩获过奖项，比如1994年凭借张艺谋电影《活着》获得最佳男主角的葛优，2000年凭借王家卫导演的《花样年华》摘得戛纳影帝的梁朝伟。今年汤唯也入围最佳女主角提名，不过，最佳女主角奖颁给了流亡法国的伊朗女演员易卜拉希米（Zar Amir Ebrahimi），她主演的是伊朗导演阿里阿巴斯（Ali Abbasi）执导的《圣蛛》（Holy Spider）。

青年导演陈剑莹执导，华为创始人任正非小女儿姚安娜主演的《海边升起一座悬崖》，获戛纳短片金棕榈奖。陈剑莹上台领奖时先用英文发表了获奖感言，她最后用中文感谢了自己的团队、天浩盛世和她的父母，并表示片中描述就是她站在中国土地上感受到的诗意和深情。

姚安娜去年签约天浩盛世出道受到争议，这次参演的电影获奖的消息也引起网民热议。有网民评论道：“资本家亲生女儿就是不一样，内娱就算最有资源的小花还在互相扯头花呢，人家一上来起点就是戛纳，这怎么比啊。” 有人说：“投胎确实是技术活”，还有人指出“得奖的是导演跟公主没有一毛钱关系”。

2021年戛纳电影节上获得这个奖项的也是一部华语作品：香港青年导演唐艺的短片《天下乌鸦》获得短片金棕榈奖。

（德新社，法新社等）

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