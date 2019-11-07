战败、分裂：两德如何重新成为统一主权国家？

柏林墙倒塌30周年、两德统一29周年系列

（德国之声中文网）1980年代中期，戈尔巴乔夫在苏联开启政治路线转向；1989年，东欧爆发和平革命--历史潮流势不可挡，国际峰会上开始在幕后讨论所谓的"德国问题"。自1949年起分裂的德国重新统一，成为一个仍旧遥远、但不再不可能的话题。

柏林墙倒塌让一切成为可能

德国政治家态度谨慎。自从二战战败后，德国原本就失去了对自己未来的决定权。1945年波茨坦公约规定，只有在四个战胜国法、苏、美、英的同意之下，才能让德国重新统一。即便是1989年11月9日的柏林墙倒塌，对这一格局仍影响甚少。不过，在一夜之间成为冷战结束标志的这一历史性事件，的确迫使各方尽快作出反应。在波恩、柏林，在莫斯科、华盛顿，在巴黎、伦敦--各地当权者都担心形势失控、最终不可收拾。

科尔走出第一步棋

柏林墙倒塌后的数日和数周，人们心情紧张地把目光投向莫斯科和华盛顿。因此，当1989年11月底首先是德国总理科尔迈出第一步时，这便更令人惊讶。在没有与战胜国磋商的情况下，他在联邦议会提出一项十点计划，事实上描述了走向德国统一的步骤。巴黎、伦敦十分震惊。莫斯科也对科尔无预警的行动毫无准备。华盛顿不明就里。不过，很快，各国政府便意识到，这位德国总理所走的这步棋为欧洲新秩序提供了一个机遇。

德国统一的外交层面

那么，此后欧洲的边界该如何界定？是否允许两德都加入北约？是否要签署和平协议、正式结束二战？苏军从东德撤出该如何实现？数月之久，世界强国就德国的命运谈判。由于影响深远，谈判十分艰难，伦敦和巴黎也对于德国统一表示出强烈的反对。

最终，谈判达成一项妥协，各方、特别是苏联也予以同意：德国成为欧洲整体安全战略的一部分，盟军在德国放弃占领权。签字后的该条约，为德国的统一创造了前提。

欧洲历史里程碑

条约中规定了所有欧洲边界，也包括数十年争执不下的德波边界--奥德河、尼斯河界线问题。德国失去了奥德河、尼斯河界线以外的所谓"东部地区"。不过，最终这是德国所发起并以失败告终的二战的结果。

此外，德国放弃拥有核武和生化武器，并同意削减联邦国防军人数至37万人。与此同时约定，苏联红军在1994年以前撤出前东德。各签字国在莫斯科还达成一致，1945年和1946年在东德进行的土地改革将不会宣布为无效。

德国主权

作为回报，盟军在德国的权利宣告终结。作为二战的结果，同盟国军队在1945年占领了德国。1949年两德成立后，法、英、美在西德驻军，苏联在东德驻军。他们在德国拥有军事和政治力量，并行使国家权力（Hoheitsrechte）。两德并不拥有完全的主权，并且受制于各自占领国的地缘政治考虑。如今，这一状态结束。特别是对苏联来说，这意味着在中欧权力的显著丧失。克里姆林宫首脑的政治影响力曾一直延伸到勃兰登堡门，如今，他的触手只伸到乌克兰和白俄罗斯边界便须作罢。

等同和平条约

该条约不单规定了"德国统一的外交方面"，同时也等同于二战各方之间的和平条约。签字国在莫斯科达成一致，此后既不会向德国索要战争赔款，也不会对德国主权施加任何限制。