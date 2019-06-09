战狼外交引反弹 瑞典再解中国友城关系

(德国之声中文网) 根据《香港自由新闻》引用瑞典当地媒体报导，瑞典第二大城市已经在结束与上海的双城协议后以决定不再续签。瑞典日前也关闭了境内所有的孔子学院。

报导内容提到，瑞典哥德堡市市长约瑟夫森 (Axel Josefson)告诉瑞典公共广播电台，两市之间的交流并不多。他说：「过去两三年来的交流很少。而且考虑到我们所处的时代，我们认为不适合延长双城协议。」

哥德堡在34年前与上海签署协议，并在2003年将谅解备忘录扩大到文化、经济、贸易和体育领域的交流。

该协议不断续签，但2019年底正式到期。执政的社民党建议以后再考虑续签，但其他党派则提出应该终止协议。

虽然两市姐妹关系不再，但哥德堡市的贸易局和港务局将被允许继续与上海和中国保持原有关系。

哥德堡是最近几个月来砍掉与中国的双城关系的瑞典其他许多城市之一。此前林克平与广东，卢莱拉和西安、瓦斯特拉斯与济南、达拉纳和武汉也都解除了双城关系。

林克平市长维金格（Lars Vikinge）在2月份告诉瑞典《Dagens Samhalle报》，由于中国大使馆威胁瑞典政府，他们决定断绝与中国的所有的政治联系。

他也提到，广东的代表团原定于2019年12月月访问该市，但被告知不受到欢迎。

同样是在2月，瓦斯特拉斯与市长塔里耶别克(Anders Teljeback)告诉《金融时报》决定停止和中国城市合作是因为「在过去的几年里，中国打压加剧。」

瑞典孔子学院全关

在去年最后一所孔子学院关闭后，瑞典也于上周关闭了由中国国家赞助的最后一所孔子学院的教室。这所学校被认为是中国语言和文化课程的文化出口，但一直有人认为它是北京宣传网络的一部分。

据《泰晤士报》报道，上周，位于西海岸法尔肯贝格的一所中学的最后一间孔子课堂被关闭。过去这堂课一直都由北京赞助中文课的经费和课本。

瑞典国际事务研究所亚洲项目负责人耶尔登 (Björn Jerden )对该报说，结束这些课程显示出瑞典对中国的态度越来越强硬。「公众对中国的舆论在瑞典变得更加负面......这是相当重要的，因为瑞典曾经是欧洲最积极与中国交流的国家之一。在这些协议的数量上，瑞典是最多的一个。」

邹宗翰/张慈 (综合报导)