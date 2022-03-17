战火连天 乌克兰代孕婴儿怎么办？

（德国之声中文网）目前在乌克兰，有很多通过代孕出生的婴儿仍在等待父母接他们回家。战火之下，有多少婴儿无法跟父母团聚，具体的数字尚不清楚。

德广联记者走访了基辅一处防空洞里的一家代孕产科医院。一对德国夫妇冒着炮火危险，千里迢迢来到乌克兰，要把刚出世的儿子接回家。母亲Heka说，"这太可怕了。"父亲Gerhard希望一家人能尽快安全返回，"或许我们以后能告诉他，这里发生的一切。为了他，我们冒了生命危险。"

像这对夫妇这样勇敢的父母是少数，这里还有20名新生儿在等待。一位护理人员说，要照顾这么多无助的小生命，让她感到担忧害怕。

欧盟呼吁撤离代孕宝宝

乌克兰的代孕产业发达。在这里，获得代孕相关服务手续便捷，费用相对便宜，因此受到很多盼子心切的外国准父母的青睐。据法新社报道，迄今平均每年有2500到3000名代孕婴儿在乌克兰出生，他们的父母来自欧盟、美国和中国等国家。在中国和很多欧盟国家，法律不允许代孕行为，或限制条件极为苛刻。

基辅 一个特殊地下掩体里的代孕婴儿护理室

新冠疫情爆发以来，国际旅行变得十分困难，让这一行业一度陷入困境。而俄罗斯入侵乌克兰后，进入乌克兰的国际航线全部中断，许多地方的边境也关闭了。

欧盟内政委员约翰逊（Ylva Johansson）已发出呼吁，要求重点疏散乌克兰代孕母亲生下的婴儿。她在布鲁塞尔表示，这些为外国父母生下的婴儿目前无法被接走，因此迫切需要被转移到安全地点。

她还补充说，有报道称，俄罗斯军队清空了一些孤儿院，没有人知道原本生活在里面的儿童现在身在何处。

中国男子带婴儿出境被拘

据包括中央社在内的一些媒体报道，乌克兰边防当局发布的消息显示，在乌克兰西南部与罗马尼亚接壤的切尔诺夫策州（Czernowitz）的波鲁布内（Porubne）检查站，边防警察3月14日阻止了两名中国人将两名婴儿带出境。

报道称，两名中国男子试图携带两名三个月大的女婴从乌克兰步行至罗马尼亚。他们没有任何关于婴儿的文件和身份证明。据称这两名中国人不久之前入境乌克兰时并没有孩童随行，而在遭截查时，他们无法解释孩子来自哪里。

两名中国人被捕后已交由乌克兰及罗马尼亚警方进行调查。乌克兰检察当局称中国人是在基辅学习的大学生，婴儿系代孕妈妈所生。不过"没有任何文件可以证明，这些孩子是被合法带往国外的。"

(综合报道)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。