 战火转向俄罗斯？乌克兰的自卫权是否有红线？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2023

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时政风云

战火转向俄罗斯？乌克兰的自卫权是否有红线？

根据国际法，在战争中，受攻击的国家有权进行自卫。但乌克兰的西方支持者要求基辅对侵略者俄罗斯进行反击时，只能使用自己的武器。

无人机袭击莫斯科办公楼：乌克兰目前并未宣称对此事件负责

无人机袭击莫斯科办公楼：乌克兰目前并未宣称对此事件负责

(德国之声中文网)俄罗斯军队持续使用导弹和无人机对乌克兰进行大规模攻击，甚至包括民用目标，德国国内则就乌克兰是否可以、以及应当如何对俄罗斯发动攻击展开辩论。引发这一辩论的起因是乌克兰总统泽连斯基发表声明称战火将逐渐转回俄罗斯。

上周末，莫斯科遭到两架无人机袭击。泽连斯基表示，对俄罗斯的军事目标和具有象征意义的中心进行袭击是一个“不可避免的、自然的、绝对公正的过程”。

周二凌晨，莫斯科再次发生一起无人机袭击事件。

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乌克兰是否可以攻击俄罗斯境内的目标？

根据国际战争法，受到攻击的国家有权进行自卫。“在目前情况下，俄罗斯越过边境发动攻击，乌克兰有权进行自卫，”美国亚利桑那州立大学法学教授、前外交官戴维·谢弗（David Scheffer）解释说，他同时是具有影响力的智库“外交关系协会”（Council on Foreign Relations）的成员。

“这种权利包括对俄罗斯领土进行军事打击，以威慑、阻止或制止侵略行为”，谢弗说。这些攻击也可以深入俄罗斯后方，而不仅限于前线。

根据“国际战争法”，袭击民用目标是不被允许的。“如果无人机袭击莫斯科民用目标，那将是违法的，”法律专家谢弗说。“那将接受法庭的审判。”然而，目前无法确认是谁派遣了这些无人机，也无法核实它们的打击目标为何以及是否击中了目标。

攻击被俄罗斯占领的领土，如法律上属于乌克兰的克里米亚半岛，也是被允许的。在黑海对俄罗斯海军进行攻击也在国际法允许范围之内，但不可对民用商船发动攻击。

美国国际法专家戴维·谢弗表示：“自卫权包括对俄罗斯领土上的军事打击，以威慑、阻止或制止侵略行为。”

美国国际法专家谢弗表示：“自卫权包括对俄罗斯领土上的军事打击，以威慑、阻止或制止侵略行为。”

基辅可以用什么武器攻击俄罗斯境内目标？

原则上，可以使用各种合适的武器，包括无人机、导弹、飞机和巡航导弹。但乌克兰政府与西方盟国之间存在政治协议，不允许使用西方生产的武器对俄罗斯后方发动攻击。

北约成员国担心俄罗斯可能以使用西方生产的武器作为借口，进一步升级战争。美国参谋长联席会议主马克·米利（Mark Milley）在五月份表示，双方有一个明确的共识,即不允许在俄罗斯境内使用美国提供的武器。

“这是乌克兰的战争。这不是美国与俄罗斯之间的战争。这也不是北约与俄罗斯之间的战争。这是俄罗斯与乌克兰之间的战争。我们提供支持、装备、援助、建议和培训。但不是与俄罗斯发生直接冲突。”

7月底与乌克兰国防联络小组的线上会议：美国参谋长联席会议主席马克·米利（右）、国防部长劳埃德·奥斯汀（中）和负责国际安全事务的助理防长塞莱斯特·沃兰德参与了该会议

7月底与乌克兰国防联络小组的线上会议：美国参谋长联席会议主席马克·米利（右）、国防部长劳埃德·奥斯汀（中）和负责国际安全事务的助理防长塞莱斯特·沃兰德参与了该会议

使用西方武器的红线在哪里？

其他国家对美国所划定的“红线”解读不一。英国和法国愿意向乌克兰提供巡航导弹，这种导弹可以深入俄罗斯，以攻击俄军后方基地和军营的。法国总统马克龙在七月初的北约峰会上表示：“我们决定提供新型导弹，使乌克兰能够进行纵深打击。”

乌克兰目前从西方国家获得的火炮，射程在逐渐增大。这些远程火炮用于打击俄军导弹发射地和机场。

乌克兰驻德国大使奥列克西·马基耶夫(Oleksii makiev)还要求柏林提供巡航导弹。德国联邦议院绿党联盟的安全政策专家阿格涅斯卡·布鲁格(Agnieszka Brugger)在德意志广播电台的节目中表示对此并不排斥。然而，来自社民党的国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）迄今为止拒绝了这一要求。

俄罗斯几乎每晚都会使用远程武器袭击乌克兰的民用目标，这是2023年7月20日的敖德萨

俄罗斯几乎每晚都会使用远程武器袭击乌克兰的民用目标，这是2023年7月20日的敖德萨

提供武器的国家会成为“交战方”吗？

国际战争法没有对一个国家成为交战方的门槛做出明确规定。许多专家认为，仅提供武器和军火只是帮助乌克兰进行自卫，并未直接参与战争。

对于向乌克兰士兵提供武器训练是否构成直接参与战争则存在争议。许多法律专家认为，如果武器提供国对远程武器在俄罗斯境内的使用以及打击目标的选择产生了直接影响，他们等同于与乌克兰一起行使“集体自卫权”。

这同样适用于美国、波兰或任何其他国家派遣自己的军队进入到战区的情况。西方国家空军进行干预也被视为“集体自卫”，从而成为战争参与方。

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西方国家是否成为“交战方”，对乌克兰有何影响？

俄罗斯已经将许多向乌克兰提供武器的北约成员国视为战争参与方。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）一年多前在莫斯科表示，支持乌克兰的国家是“敌对国家”，因为“他们所做的就是参与战争”。

俄罗斯政界人士一再威胁称，俄罗斯可能被迫使用核武器来反击西方。俄罗斯领导层可能进一步对向乌克兰提供武器和支持的国家进行攻击。这将是对乌克兰侵略性战争的延伸和扩大。西方绝对不希望发生这种情况。

从法律角度来看，战争不仅发生在前线，比如巴克穆特，而是包含了侵略国和被侵略国的全部领土区域

从法律角度来看，战争不仅发生在前线，比如图中的巴克穆特，而是包含了侵略国和被侵略国的全部领土区域

欧盟如何评估事态发展？

欧盟委员会发言人纳比拉·马斯拉利（Nabila Massral）在接受德国之声采访时表示，目前尚不清楚在莫斯科附近被击落的无人机是否确实来自乌克兰，俄罗斯的说法并不可信。

马萨拉利在布鲁塞尔表示：“俄罗斯不应将该事件作为另一个借口，以进一步升级其对乌克兰及其人民的非法且野蛮的攻击。”她说，乌克兰有权进行自卫。各方已达成共识：由欧盟委员会资助的武器应仅用于自卫。

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