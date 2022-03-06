战火背景下：原油每桶价格突破140美元

（德国之声中文网）据德新社报道，本周一（3月7日）早盘交易，北海布伦特原油价格升至140 美元/桶，为2008 年以来最高。这样，自俄罗斯入侵乌克兰，该种原油价格上涨近三分之一。美国德克萨斯轻质原油WTI情况类似，价格已超 126 美元/桶。

鉴于战事进一步升级，美国国务卿布林肯宣布，将考虑对俄采取更多惩罚措施，其中包括中止进口俄罗斯石油。

与此同时，在欧洲，天然气价格也创新高。周一上午，有天然气价格"风向标"之称的荷兰欧洲基准天然气期货交易市场 TTF，交易价升至 345 欧元/ 兆瓦时，涨 60%。在英国，俗称的"Therm"（当地使用的热量单位）价格涨至 800 便士。

俄罗斯是重要的能源来源国。因此，俄对乌战争已对能源市场造成巨大影响，并在西方引发重新定位能源政策的辩论。

事实上，还在俄罗斯燃起战火之前数月，天然气价格即已大幅上涨。作为能源进口大国的德国深受影响，消费成本和通货膨胀率明显趋高，过去一周，天然气价格升至 200 欧元/兆瓦时；2021 年底，门户网站的比较数据显示，价格已近150 欧元/兆瓦时 。而此前，长期价格均值仅 10至 25 欧元。

除原油和天然气之外，据《世界报》报道，同今年年初时相比，小麦价格增长了80%，玉米38%。乌克兰和俄罗斯两国小麦出口量占全球的三成以上，玉米则占两成。

观看视频 01:32 地缘政治紧张 欧洲国家挥别俄罗斯天然气

（德新社）

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