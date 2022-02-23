战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰

逃离基辅：出城的车队长龙

对于乌克兰人来说，这是惊心动魄的一个早晨。在俄罗斯入侵的消息传开之后，乌克兰多地被俄军火箭弹击中，其中也包括首都基辅。许多人开始准备逃离。在军队的装甲车开进基辅大街的同时，民众纷纷把一些家当装到车上试图离开，这导致出城的公路严重拥堵，排起了长龙。