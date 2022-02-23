 战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 | 所有节目 | DW | 24.02.2022

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时政风云

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰

周四清晨，俄罗斯对乌克兰发起进攻。火箭弹击中了乌克兰多个地区，俄军地面部队长驱直入——乌克兰民众奔走逃亡。DW用图片展示战争阴云笼罩下的乌克兰。

  • Ukraine | Kiew - Einwohner verlassen die Stadt nach Luftangriff

    逃离基辅：出城的车队长龙

    对于乌克兰人来说，这是惊心动魄的一个早晨。在俄罗斯入侵的消息传开之后，乌克兰多地被俄军火箭弹击中，其中也包括首都基辅。许多人开始准备逃离。在军队的装甲车开进基辅大街的同时，民众纷纷把一些家当装到车上试图离开，这导致出城的公路严重拥堵，排起了长龙。

  • Ukraine Konflikt | Luftangriff auf Kiew

    满地碎片

    首都基辅是俄军火箭弹袭击的地区之一。从图上看来，这里应该是一个巨大的广告牌被火箭弹炸毁，玻璃渣散落一地。

  • Ukraine | Luftangriff auf Kiew

    现场勘察

    在基辅另一处遭到轰炸的广场，乌克兰士兵在检查一枚火箭弹的残体。

  • Ukraine Konflikt | Rauchwolke über Militärflughafen in Chuguyev

    硝烟浓雾

    在其它一些遭到俄罗斯炮火袭击的地方，浓黑的烟雾在空中升起。图中黑烟的来源地是乌克兰东部重镇哈尔科夫附近的一座军用机场。

  • Ukraine Konflikt | Luftangriff auf Tschuhujiw

    民用住宅也未能幸免

    据悉也有住宅区被炮火击中。在紧邻哈尔科夫东部的小城丘古耶夫，消防人员在扑灭一幢住宅楼的大火。据称该建筑也在空袭中被击中。

  • Ukraine-Konflikt - russisches Militär überquert Grenze

    长驱直入

    这是乌克兰边防军发布的监控图像，可以看到俄罗斯装甲车穿越边界线，从克里米亚半岛开进乌克兰。

  • Ukraine Menschen stehen Schlange vor einer Bank, um Bargeld abzuheben

    民众忙挤兑

    俄军入侵造成的影响在乌克兰到处可见。哪怕是在该国最西部的70万人口城市利沃夫，银行自动取款机前也排起了长队。在战争的阴影下，人们显然都想要尽可能地多提取一些现款。


  • Ukraine | Kiew - Einwohner verlassen die Stadt nach Luftangriff

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    对于乌克兰人来说，这是惊心动魄的一个早晨。在俄罗斯入侵的消息传开之后，乌克兰多地被俄军火箭弹击中，其中也包括首都基辅。许多人开始准备逃离。在军队的装甲车开进基辅大街的同时，民众纷纷把一些家当装到车上试图离开，这导致出城的公路严重拥堵，排起了长龙。

  • Ukraine Konflikt | Luftangriff auf Kiew

    满地碎片

    首都基辅是俄军火箭弹袭击的地区之一。从图上看来，这里应该是一个巨大的广告牌被火箭弹炸毁，玻璃渣散落一地。

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    现场勘察

    在基辅另一处遭到轰炸的广场，乌克兰士兵在检查一枚火箭弹的残体。

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    硝烟浓雾

    在其它一些遭到俄罗斯炮火袭击的地方，浓黑的烟雾在空中升起。图中黑烟的来源地是乌克兰东部重镇哈尔科夫附近的一座军用机场。

  • Ukraine Konflikt | Luftangriff auf Tschuhujiw

    民用住宅也未能幸免

    据悉也有住宅区被炮火击中。在紧邻哈尔科夫东部的小城丘古耶夫，消防人员在扑灭一幢住宅楼的大火。据称该建筑也在空袭中被击中。

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    这是乌克兰边防军发布的监控图像，可以看到俄罗斯装甲车穿越边界线，从克里米亚半岛开进乌克兰。

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