战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰

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周四清晨，俄罗斯对乌克兰发起进攻。火箭弹击中了乌克兰多个地区，俄军地面部队长驱直入——乌克兰民众奔走逃亡。DW用图片展示战争阴云笼罩下的乌克兰。
对于乌克兰人来说，这是惊心动魄的一个早晨。在俄罗斯入侵的消息传开之后，乌克兰多地被俄军火箭弹击中，其中也包括首都基辅。许多人开始准备逃离。在军队的装甲车开进基辅大街的同时，民众纷纷把一些家当装到车上试图离开，这导致出城的公路严重拥堵，排起了长龙。
首都基辅是俄军火箭弹袭击的地区之一。从图上看来，这里应该是一个巨大的广告牌被火箭弹炸毁，玻璃渣散落一地。
在基辅另一处遭到轰炸的广场，乌克兰士兵在检查一枚火箭弹的残体。
在其它一些遭到俄罗斯炮火袭击的地方，浓黑的烟雾在空中升起。图中黑烟的来源地是乌克兰东部重镇哈尔科夫附近的一座军用机场。
据悉也有住宅区被炮火击中。在紧邻哈尔科夫东部的小城丘古耶夫，消防人员在扑灭一幢住宅楼的大火。据称该建筑也在空袭中被击中。
这是乌克兰边防军发布的监控图像，可以看到俄罗斯装甲车穿越边界线，从克里米亚半岛开进乌克兰。
俄军入侵造成的影响在乌克兰到处可见。哪怕是在该国最西部的70万人口城市利沃夫，银行自动取款机前也排起了长队。在战争的阴影下，人们显然都想要尽可能地多提取一些现款。
当冷战结束、苏东阵营土崩瓦解之后，作为其对立军事联盟的北约却持续扩张。这一战略究竟是对维护和平做出了贡献，还是对和平构成了威胁，至今仍然争论不休——而这也成为促使俄罗斯对乌克兰采取军事行动的主要因素之一。
基辅市长克里琴科表示，基辅已经进入“防御阶段”。俄罗斯媒体称，俄军已经封锁了基辅西部。另有消息指出，俄军占领了基辅附近的一座机场。欧盟外长午后召开紧急会议，消息人士称欧盟将冻结普京及拉夫罗夫资产。
俄罗斯军队深夜进军乌克兰，各国紧张关注局势发展。中国政府在第一时间表示不认同俄罗斯“入侵”的说法，称“理解俄方在安全问题上的合理关切”。舆论主调认为乌克兰“自食其果”。
蔡英文政府2月25日表示，台湾将与「民主国家」一起对入侵乌克兰的俄罗斯实施制裁。全球最大的合约芯片制造商台积电也表示，该公司将遵守所有出口管制规则。
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