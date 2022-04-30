战火方殷 德国经济显示抗冲击力

（德国之声中文网）乌克兰战争、供应瓶颈、通货膨胀、能源短缺。尽管如此，德国经济界高层乐观情绪出人意料有所增加，当然， 仍处于低水平。根据著名的慕尼黑Ifo经济研究所周一（4月25日）公布的对约9000名经理的月度调查结果，在3月份的90.8点之后，商业环境晴雨表4月份竟略有回升，至91.8点。

所长福斯特（Clemens Fuest ）解释说，指数的这一发展主要是由于企业对未来6个月的预期不太悲观，对眼下情况的评估微好些，"经历了俄罗斯攻击的最初休克后，德国经济显示出抵抗力。”

尚无趋势逆转迹象

巴符州银行（LBBW ）首席经济学家福尔克（Elmar Völker ）强调，“战争带来的最初冲击似乎已有所缓解，但考虑到众多风险依然存在，说趋势开始逆转似乎为时过早”。 他指出，乌战进程难以预测，其中包括可能的天然气供应冻结，恶性通胀已严重影响经济景气，而中国国内一再出现疫情反弹亦可能给贸易带来更为长期的额外压力。他认为：德国经济何时能重入稳定航道，实现后疫情复苏，目前无法预料。

德国商业银行首席经济学家克雷默（Jörg Krämer ）认为，二季度工业生产仍将下降，尽管抗疫限制放宽，但国内生产总值仍是停滞不前。Hauck Aufhäuser Lampe公司首席经济学家克吕格尔（Alexander Krüger ）表示：“即使没有能源危机，对经济衰退的忧虑也会继续存在。”

警告：秋季或现新一波疫情

德国复兴信贷银行首席经济学家科勒-盖布（Fritzi Köhler-Geib ）指出，有增无减的战火上海的严格封城措施造成的全球供应链的新混乱、联邦德国问世以来最高的生产者价格上涨，成为目前影响经济情绪的主因。不过，她认为，企业已部分消化4月份以来的某些冲击性下跌，而“这与目前的经济预测相当吻合，尽管全面下调，但仍有望在2022年实现平均2%的可观增长。”

她同时强调，目前的所有预测都具高度不确定性。因此，她建议，“我们最好是未雨绸缪，同时，全力以赴，确保良好愿景成为现实！” 她指出， 为此，必须遏止俄罗斯的侵略、通过社会手段缓冲通胀和制裁给人们带来的负担、尽快实现能源供应多样化。她还表示，有必要为秋季出现新一波疫情做好准备，面对恐怖的战争画面，此话题易被忽视。

能源价格压抑投资意愿

根据Ifo研究所对1100家企业的另一项调查结果，40%的企业已受到能源成本爆涨的全面影响，只因很多企业订有能保障自身利益的长期供应合同，价格上涨尚未对所有生产造成直接影响。四分之一企业称，预计今年下半年的主要负担将来自能源价格上涨；另有四分之一企业预期这将在2023年发生。

近90%的受访企业表示，作为应对措施，可能将不得不提价。四分之三的企业计划增加拨款， 用于增进能源效率；约46%的企业计划减少投资。

计划将业务迁往海外的企业为数不多。根据调查结果，11%的企业考虑彻底放弃能源密集型业务，14%的企业考虑国内裁员。

（德新社，路透社，Ifo经济研究所）

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