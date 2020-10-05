 战火再起 卡拉巴赫山区大教堂遭轰炸 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2020

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时政风云

战火再起 卡拉巴赫山区大教堂遭轰炸

南高加索卡拉巴赫山区的战事再次造成人员伤亡。亚美尼亚国防部称，舒沙市（Schuscha）著名的圣救世主大教堂遭轰炸，严重受损。

Berg-Karabach Schuscha | Zerstörung in der Ghasantschezoz-Kathedrale (David Ghahramanyan/NKR InfoCenter PAN/AP Photo/picture-alliance)

大教堂内损毁严重

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陷入混战的亚美尼亚和阿塞拜疆互相批评对方袭击平民地区。阿塞拜疆总统发表激烈讲话，宣誓将夺回争议地区的主权。人道救援组织红十字会则认为任何无差别攻击行为都违反国际法。

亚美尼亚与阿塞拜疆在纳戈尔诺-卡拉巴赫地区（Bergkarabach）的冲突再次升级。种种迹象表明，这次的战争不容易解决。

（德国之声中文网）圣救世主大教堂始建于19世纪下半叶，见证过阿塞巴将和亚美尼亚100多年来的多次冲突。如今，这座历史性建筑屋顶被炸出一个大洞，教堂的地上满是瓦砾。亚美尼亚政府在脸书上发布照片，展示了教堂受损情况。

阿塞拜疆则称与这起轰炸事件毫无关系。该国国防部在一项声明中称，阿塞巴疆军队不会瞄准历史性、文化性、尤其是宗教性的建筑。

多年争端

亚美尼亚和阿塞拜疆之间存在多年领土争端。9月27日，这两个前苏联国家在纳戈尔诺-卡拉巴赫地区再次爆发严重冲突。该地区主要处于亚美尼亚的控制下，但来自叙利亚和利比亚的亲土耳其武装团体也参加了战斗。土耳其在这场战争中向阿塞拜疆提供了武器和人员支持。俄罗斯虽然和亚美尼亚及阿塞拜疆都有联系，但被视为亚美尼亚的保护伞。尽管具体死伤人数不详，新近爆发的冲突已造成数百人丧生，成千上万人流离失所。两国都指责对方应对袭击平民和民用设施负责。

阿塞拜疆所辖，现处于独立状态的"纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国"的"首都"斯捷潘纳克特（Stepanakert ）周四遭到多次导弹袭击。南部和伊朗交接地区也发生新的战斗。

Berg-Karabach Konflikt (Dmitri Lovetsky/AP/dpa/picture-alliance)

平民是战争冲突中最大的受害者

卡拉巴赫山区（Berg-Karabach）生活着14.5万人。在30年前苏联解体后的一场战争中，阿塞拜疆失去了对该地区的控制权。那里现在主要生活着信仰基督教的卡拉巴赫亚美尼亚人，从1994年以来处于脆弱的停火状态。

目前，俄罗斯、美国和法国正在欧安组织明斯克小组的框架内进行调停，奥地利表示愿为谈判提供场所。

 

乐然／凝炼（德新社、法新社、路透社）

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