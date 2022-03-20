战火中的乌克兰难民如何防疫？

(德国之声中文网）俄军入侵乌克兰后，已有大约近三百万人流离失所成为难民。其中逃往波兰的难民人数最多，其他接纳乌克兰难民的国家还包括匈牙利、斯洛伐克以及罗马尼亚和摩尔多瓦。逃难过程中，难民们往往要躲在潮湿的地下室或阴冷的地铁站里，卫生条件之差可想而知。因此很多难民急需医疗救助，其中也包括接种疫苗。

世界卫生组织和欧洲疾控中心ECDC 认为，为乌克兰难民接种新冠疫苗是当务之急。按照 Our world in data提供的数据，乌克兰总人口中新冠疫苗接种率只有35.6%。

而其中大多数人所接种的疫苗是俄罗斯产的"卫星五号"或中国产的"国药疫苗"。由于上述两款疫苗均没有获得欧盟的批准，因此在官方层面看来，这些逃入欧盟境内的乌克兰难民也就成了未接种疫苗者。世界卫生组织和欧盟疾控中心建议，应尽快为乌克兰难民接种辉瑞或莫得纳生产的新冠疫苗。

但上述两款疫苗都需要接种两次以上，而且难民一般也不会长期滞留在同一个地点。这就给日后接种第二剂或第三剂疫苗增添了难度。基于上述原因，欧盟疾控中心更倾向于为乌克兰难民提供只需接种一次的强生疫苗。2021年三月开始，这款疫苗已经在欧盟获准使用。

接纳国也应推动疫苗接种

不仅需要为出逃的乌克兰难民提供疫苗，接纳难民的国家也应推动疫苗接种。世界卫生组织提出的建议是"接纳难民的国家应该全面接种疫苗"，而乌克兰难民也应被纳入新冠疫苗和常规疫苗接种的计划当中，除新冠之外，还应接种麻疹、风疹以及脊髓灰质炎疫苗。

遗留问题众多

受新冠疫情的影响，很多常规疫苗的接种也没有得到像以往一样的重视。至于何时应当接种何种疫苗，罗伯特科赫研究所提出了详细的建议。其中有些疫苗需要多次接种，有些则只需接种一次。

欧盟疾控中心也为乌克兰难民发布了相应的疫苗接种建议。其中包括乙型肝炎、脑膜炎、肺炎、流感及肺结核等。但很多情况下，人们并不清楚自己已经接种过何种疫苗。

在持有疫苗证书的情况下，了解疫苗接种情况相对容易一些。罗伯特科赫研究所建议，对于没有疫苗证书的人，应被视为未接种相关疫苗。但该研究所网站上也写道："如果有关疫苗接种情况的口头陈述令人信服，也应予以考虑。"

世界卫生组织在其官网上写道："难民和移民被传染疾病的风险更大，因为他们在迁徙过程中更容易接触病毒，而且又无法获得充分的医疗保健。"有鉴于此，难民群体需要获得更多的保护，为难民服务的医务人员也应加强防疫意识。

不伦瑞克传染病防控中心主任朗格（Berit Lange）表示，为了遏制传染性疾病在难民群体中迅速传播，应简化防疫程序，并在翻译人员的帮助下，尽可能在短期内提高难民群体的疫苗接种率。

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