战火中的乌克兰难民如何防疫？

大多数逃离战火的乌克兰难民历经一路磨难，身心状况受到极大的摧残，这也使他们更容易受到各类传染病的袭扰，因此在难民当中开展针对包括新冠病毒在内的防疫工作就显得更加重要了。
(德国之声中文网）俄军入侵乌克兰后，已有大约近三百万人流离失所成为难民。其中逃往波兰的难民人数最多，其他接纳乌克兰难民的国家还包括匈牙利、斯洛伐克以及罗马尼亚和摩尔多瓦。逃难过程中，难民们往往要躲在潮湿的地下室或阴冷的地铁站里，卫生条件之差可想而知。因此很多难民急需医疗救助，其中也包括接种疫苗。
世界卫生组织和欧洲疾控中心ECDC 认为，为乌克兰难民接种新冠疫苗是当务之急。按照 Our world in data提供的数据，乌克兰总人口中新冠疫苗接种率只有35.6%。
而其中大多数人所接种的疫苗是俄罗斯产的"卫星五号"或中国产的"国药疫苗"。由于上述两款疫苗均没有获得欧盟的批准，因此在官方层面看来，这些逃入欧盟境内的乌克兰难民也就成了未接种疫苗者。世界卫生组织和欧盟疾控中心建议，应尽快为乌克兰难民接种辉瑞或莫得纳生产的新冠疫苗。
但上述两款疫苗都需要接种两次以上，而且难民一般也不会长期滞留在同一个地点。这就给日后接种第二剂或第三剂疫苗增添了难度。基于上述原因，欧盟疾控中心更倾向于为乌克兰难民提供只需接种一次的强生疫苗。2021年三月开始，这款疫苗已经在欧盟获准使用。
接纳国也应推动疫苗接种
不仅需要为出逃的乌克兰难民提供疫苗，接纳难民的国家也应推动疫苗接种。世界卫生组织提出的建议是"接纳难民的国家应该全面接种疫苗"，而乌克兰难民也应被纳入新冠疫苗和常规疫苗接种的计划当中，除新冠之外，还应接种麻疹、风疹以及脊髓灰质炎疫苗。
遗留问题众多
受新冠疫情的影响，很多常规疫苗的接种也没有得到像以往一样的重视。至于何时应当接种何种疫苗，罗伯特科赫研究所提出了详细的建议。其中有些疫苗需要多次接种，有些则只需接种一次。
欧盟疾控中心也为乌克兰难民发布了相应的疫苗接种建议。其中包括乙型肝炎、脑膜炎、肺炎、流感及肺结核等。但很多情况下，人们并不清楚自己已经接种过何种疫苗。
在持有疫苗证书的情况下，了解疫苗接种情况相对容易一些。罗伯特科赫研究所建议，对于没有疫苗证书的人，应被视为未接种相关疫苗。但该研究所网站上也写道："如果有关疫苗接种情况的口头陈述令人信服，也应予以考虑。"
世界卫生组织在其官网上写道："难民和移民被传染疾病的风险更大，因为他们在迁徙过程中更容易接触病毒，而且又无法获得充分的医疗保健。"有鉴于此，难民群体需要获得更多的保护，为难民服务的医务人员也应加强防疫意识。
不伦瑞克传染病防控中心主任朗格（Berit Lange）表示，为了遏制传染性疾病在难民群体中迅速传播，应简化防疫程序，并在翻译人员的帮助下，尽可能在短期内提高难民群体的疫苗接种率。
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