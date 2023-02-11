时政风云

战火中的一年：一名乌克兰军人的反思

去年此时，面对俄罗斯大军压境，安东感到忧心忡忡。当时他向DW记者讲述道，自己曾经在2014年亲历过顿巴斯的硝烟，并不情愿再上前线。然而一年过后，记者又在顿涅茨克遇到了一身戎装的他。这期间他走过了怎样的心路历程，又经历了多少血雨腥风？