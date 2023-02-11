 战火中的一年：一名乌克兰军人的反思 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2023

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时政风云

战火中的一年：一名乌克兰军人的反思

去年此时，面对俄罗斯大军压境，安东感到忧心忡忡。当时他向DW记者讲述道，自己曾经在2014年亲历过顿巴斯的硝烟，并不情愿再上前线。然而一年过后，记者又在顿涅茨克遇到了一身戎装的他。这期间他走过了怎样的心路历程，又经历了多少血雨腥风？

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May 28, 2022, London, England, United Kingdom: 'War rape is a crime' sign and a Ukrainian flag on a fence outside the embassy. Demonstrators gathered outside the Embassy of Russia in London in protest against the rape of Ukrainian women during the Russian war in Ukraine. (Credit Image: Â© Vuk Valcic/ZUMA Press Wire

乌克兰的清算项目：追究俄罗斯的责任 11.02.2023

德国与乌克兰之间大约有80对友好城市。自俄罗斯入侵乌克兰之后，这样的联系通道对于援助战火中的民众来说，变得格外重要。而雷根斯堡和敖德萨这对「姐妹」就是其中一例。

姊妹城市——德国援乌的重要通道 09.02.2023

乌克兰粮食滞留欧盟 波兰农民叫苦不迭！

乌克兰粮食滞留欧盟 波兰农民叫苦不迭！ 12.02.2023

乌克兰士兵开始在波兰接受德制豹2坦克的驾驶训练。第一批豹2将在三月底抵达前线。专家表示，坦克本身不会改变战场上的形势，但能让乌克兰再次发动进攻。

乌克兰士兵接受豹2坦克培训 14.02.2023

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Russia Putin Military Support Concert 8375898 22.02.2023 Russian President Vladimir Putin attends a concert dedicated to Russian servicemen taking part in the military operation in Ukraine on the eve of Defender of Fatherland Day at the Luzhniki stadium in Moscow, Russia. Alexander Vilf / Sputnik Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xAlexanderxVilfx

西方對俄羅斯的制裁究竟有沒有用？ 23.02.2023

有媒体报导称，俄罗斯总统普京如今已经不再乘坐飞机，而是乘坐防弹火车出行。

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乌克兰战事毫无平息迹象，越来越多的乌克兰军人担心自己无法活着回家。因此，他们中的不少人选择冷冻精子。

上战场前冷冻精子的乌克兰军人 21.02.2023

欧洲的狂欢节有多疯狂呢？从匈牙利毛茸茸的生物到苏格兰的神秘维京游行，从热情醉人的科隆到神秘而性感的威尼斯，我们将向您展示欧洲六个狂欢节气氛特别疯狂的地方。您最想去哪里撒野呢？

狂欢节！整个欧洲疯起来！ 20.02.2023

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US President Joe Biden walks down a train corridor to his cabin after a surprise visit with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, in Kyiv on February 20, 2023. - Biden took a nearly 10-hour train ride from Poland into Kyiv. (Photo by Evan Vucci / POOL / AFP) (Photo by EVAN VUCCI/POOL/AFP via Getty Images)

拜登夜访基辅：一场冒险之旅 22.02.2023

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DOLINA, DONETSK, UKRAINE - SEPTEMBER 24: Ukrainian flag waves in a residential area heavily damaged in the village of Dolyna in Donetsk Oblast, Ukraine after the withdrawal of Russian troops on September 24, 2022. Many houses and St. George's Monastery were destroyed in the Russian attacks. Ukraine said on Saturday that its soldiers were entering the city of Lyman in the eastern region of Donetsk, which Russia had annexed a day earlier. Metin Aktas / Anadolu Agency

调查：如何看乌克兰战争，各国差别大 23.02.2023

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ARCHIV - 24.12.2022, Russland, St. Petersburg: Der Leiter der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, nimmt an der Beerdigung eines Kämpfers der Wagner-Gruppe, der während des Kriegs in der Ukraine ums Leben kam, auf einem Friedhof außerhalb von St. Petersburg teil. Die Aktivitäten der russischen Söldnergruppe Wagner und von Regierungstruppen in Mali sollen nach dem Willen unabhängiger UN-Menschenrechtsexperten untersucht werden. (zu dpa «UN-Experten: Menschenrechtsverletzungen durch Wagner-Gruppe prüfen») Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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准军事组织“瓦格纳集团”的领导人普里戈任被视为俄罗斯总统普京的亲信，但是近来他对俄军方高层的一些指责却显示出双方关系的紧张。在普里戈任指责莫斯科拒绝为其雇佣兵提供弹药之后，俄国防部出面驳回了这一指控。

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据科隆德国经济研究所（IW）的一项研究，乌克兰战争去年给全球经济造成了超过1.6万亿美元的损失。