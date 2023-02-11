战火中的一年：一名乌克兰军人的反思

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去年此时，面对俄罗斯大军压境，安东感到忧心忡忡。当时他向DW记者讲述道，自己曾经在2014年亲历过顿巴斯的硝烟，并不情愿再上前线。然而一年过后，记者又在顿涅茨克遇到了一身戎装的他。这期间他走过了怎样的心路历程，又经历了多少血雨腥风？
美国总统拜登绝不是第一个乘火车突访基辅的人：自乌克兰战争爆发以来，不少国家首脑政要乘火车前往该国首都进行拜访会晤。这样的基辅之旅是如何进行的?
乌克兰战争进行到一年之际，一项问卷调查显示，在不同国家，人们对这场战争的认知也有着惊人的差异。在中国和印度，很多人认为乌克兰可以牺牲领土换取和平，而俄罗斯仍然是一个伙伴。
准军事组织“瓦格纳集团”的领导人普里戈任被视为俄罗斯总统普京的亲信，但是近来他对俄军方高层的一些指责却显示出双方关系的紧张。在普里戈任指责莫斯科拒绝为其雇佣兵提供弹药之后，俄国防部出面驳回了这一指控。
据科隆德国经济研究所（IW）的一项研究，乌克兰战争去年给全球经济造成了超过1.6万亿美元的损失。
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