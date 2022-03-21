战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡

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从2月24日至今，俄罗斯一直在对乌克兰进行攻击。对于乌克兰民众而言，这意味着苦难，意味着黑暗和动荡，意味着失去亲人、家园被毁和背井离乡。
图中，基辅一位老妇人在她被毁的房子里：乌克兰人民已经感受到了战争的严重后果。根据联合国的估计，如果俄罗斯的入侵持续下去，乌克兰大约90%人口可能在未来12个月内受到贫困的影响。乌克兰的经济可能会倒退近20年。
这里是乌克兰第二大城市哈尔科夫，一些饥饿的人抢劫了这里的一个购物中心。目前，乌克兰东北部和东部的哈尔科夫、切尔尼戈夫等城市的情况很不稳定。居民们面临着持续的炮击以及空袭。
尽管俄罗斯方面声称只攻击军事目标，但每天都有平民伤亡和民宅被毁的报道。因为许多医院被炸毁，一些孕妇不得不在位于地下、临时搭建起来的设施中分娩。图中是哈尔科夫的一个产科病房地下室，一位母亲正抱着她的新生儿。
乌克兰港口城市马里乌波尔遭遇俄军轰炸已接近四周，这个被围困的城市已经无法居住。据该地城市管理部门称，80%的公寓已经被摧毁。从该市的许多图片中可以看出，到处是被摧毁、烧毁的居民楼。
那些想离开被围困的马里乌波尔的人必须依靠人道主义通道。而俄罗斯分离主义分子也控制着邻近的顿涅茨克，他们监视着逃亡路线，只对希望离开被围困城市的非武装平民开放。
图中的这个年轻人已经从马里乌波尔逃到了乌克兰西部的利沃夫。他的母亲正在那里等着他。俄罗斯军队也已经炮击利沃夫。对于许多难民来说，利沃夫是他们前往欧盟邻国的的一个中转站。
由于俄罗斯对乌克兰平民的攻击，一些西方政治家指责俄罗斯犯下“战争罪行”。这其中包括德国外长贝尔博克和欧盟外交政策负责人博雷尔。博雷尔3月21日表示，俄罗斯正在摧毁乌克兰，完全不尊重战争规则。
这是乌克兰西部城市利沃夫的阵亡士兵葬礼上。迄今为止，也有许多平民丧生。据联合国人权事务高专办统计，截至3月20日，在乌克兰已经有2361名平民伤亡，其中902人死亡，1459人受伤。而实际数字可能还要高得多。
持续轰炸也迫使成百上千万人踏上逃亡之路。联合国方面3月21日警告，自俄罗斯2月24日入侵以来，已有超过1000万乌克兰人失去家园，几乎占该国人口的四分之一。国际移民组织表示，这其中包括大约650万在乌克兰国内流离失所的男女老少。根据联合国难民署的数据，近350万人逃往他国，成为难民。
在俄罗斯对基辅的一次炮击后，一名店员开始清理其受损的店铺，这看起来像是无望的努力。这家店铺何时能重新开业？日常生活何时才能重启？这一切目前都没有答案。
大多数逃离战火的乌克兰难民历经一路磨难，身心状况受到极大的摧残，这也使他们更容易受到各类传染病的袭扰，因此在难民当中开展针对包括新冠病毒在内的防疫工作就显得更加重要了。
这里阳光明媚，法律灰暗；政治稳定，透明度低；购买房产可以获得居住签证，也不容易被引渡——这就是阿联酋，俄罗斯寡头和富人们逃避制裁的首选之地。
乌克兰的代孕产业比较发达。战事发生后，航线中断，边境关闭，很多代孕母亲生下的婴儿无法与亲生父母团聚。
俄罗斯入侵乌克兰后，中国拒绝谴责俄罗斯，甚至拒绝称其为"入侵"。随着俄罗斯在乌克兰袭击居民区造成越来越多平民伤亡，中国的立场面临更大的压力。就中国的角色，德国之声电视部记者在习近平和拜登18日通话前采访了美国战略与国际问题研究中心（CSIS）中国问题专家葛莱仪 (Bonnie Glaser) 。
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