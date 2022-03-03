为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
俄罗斯入侵乌克兰，双方连续激战，房屋被毁、食物短缺、超市的货架被一扫而空。截至3月8日，已有200万乌克兰民众绝望地逃离战火。
在乌克兰首都基辅附近，乌克兰士兵正在帮助一户带着婴儿的家庭逃离家园。在这个地区，大多数桥梁已经被毁。这样的景象如今随处可见。越来越多的乌克兰城镇遭到俄军袭击。
这是距离基辅以西仅有几公里的伊尔平（Irpin）。俄军在上周六轰炸了整整一天，民众们躲在被毁的桥梁下寻求庇护。甚至一些原本不打算离开的人也动摇了信念，加入到了逃亡的队伍。
一些民众试图搭乘巴士离开。在乌克兰士兵的护送下，民众使用旧木板搭成的临时桥梁过河。
许多人选择乘坐火车逃亡。这张照片摄于3月4日伊尔平火车站。大批民众计划先赶往基辅，希望从那里能够找到出路。
逃离战火和炮击的人们不知道他们家园变成什么样子，也不知道他们是否或者何时能够重返故土。许多火车都过于拥挤，比如这趟从伊尔平开往基辅的火车，这意味着人们无法携带太多行李。
这所房子被迫击炮击中着火，以前住在这里的居民试图从燃烧的房子里抢救一些个人财物。根据联合国估计，已有140多万人逃离乌克兰。一些专家表示，总共可能会有多达1000万人会离开这个国家。
伊尔平的这座公寓楼在遭到炮击后几乎完全坍塌。俄罗斯军方对公寓楼和其他民用基础设施的袭击越来越多，这是观察人士预测难民人数将大幅上升的一个主要原因。
就在几天前这里还是一家普通的超市。但现在，它已成为战时短缺的一个象征，被抢购一空的货架。乌克兰士兵集中剩下的食物和水，分发给当地居民。
留下来保卫祖国的乌克兰人都在接受一些基本的战斗训练。在西部城市利沃夫(Lviv)的这家电影院暂时成为平民演练的场所，这里给民众发放武器，并简要介绍如何使用它们。对许多人来说这都是人生中第一次拿枪。
只要能离开乌克兰就安全了！许多人抱着这样的念头，走上逃亡的道路。
基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。
基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。
基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。
乌克兰总统泽连斯基二月末发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”
部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚都开始接收来自乌克兰的难民 。
乌克兰人口为4400万人。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。
前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。
一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。
莫斯科宣布本周一在乌克兰首都基辅等多个城市建立“人道主义走廊”，但乌克兰政府明确拒绝了俄罗斯提出的疏散路线。
俄罗斯表示，俄军将在乌克兰两个城市暂时停火让平民疏散。与此同时，乌克兰军方称俄罗斯正试图包围基辅。乌克兰总统泽连斯基周六抨击北约不在乌克兰设禁飞区的决定。
中国外交部长王毅3月7日在两会记者会上表示，中俄两国是“彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴”。德国政治学者桑德施奈德分析指出，为中国在乌克兰战争的问题上不会很快就摆出一个清晰的态度。
无辜平民被杀、投放集束炸弹，在乌俄军涉嫌战争罪行的图片和视频在网络上广泛传播，相关事件也引起了德国总检察院的关注。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版