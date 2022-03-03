 战火下的乌克兰百姓 | 所有节目 | DW | 08.03.2022

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时政风云

战火下的乌克兰百姓

俄罗斯入侵乌克兰，双方连续激战，房屋被毁、食物短缺、超市的货架被一扫而空。截至3月8日，已有200万乌克兰民众绝望地逃离战火。

  • Ukraine, Kiew | Soldaten helfen einer Familie bei der Flucht

    200万人逃离乌克兰

    在乌克兰首都基辅附近，乌克兰士兵正在帮助一户带着婴儿的家庭逃离家园。在这个地区，大多数桥梁已经被毁。这样的景象如今随处可见。越来越多的乌克兰城镇遭到俄军袭击。

  • BdTD | Ukraine, Kiew | Menschen sammeln sich während ihrer Flucht unter einer Brücke

    躲避炮火

    这是距离基辅以西仅有几公里的伊尔平（Irpin）。俄军在上周六轰炸了整整一天，民众们躲在被毁的桥梁下寻求庇护。甚至一些原本不打算离开的人也动摇了信念，加入到了逃亡的队伍。

  • Ukraine-Russland Krieg Irpin

    艰难的撤离

    一些民众试图搭乘巴士离开。在乌克兰士兵的护送下，民众使用旧木板搭成的临时桥梁过河。

  • Ukraine-Russland Krieg

    拥挤的火车站

    许多人选择乘坐火车逃亡。这张照片摄于3月4日伊尔平火车站。大批民众计划先赶往基辅，希望从那里能够找到出路。

  • Ukraine-Russland Krieg Evakuierung Irpin

    最后一瞥

    逃离战火和炮击的人们不知道他们家园变成什么样子，也不知道他们是否或者何时能够重返故土。许多火车都过于拥挤，比如这趟从伊尔平开往基辅的火车，这意味着人们无法携带太多行李。

  • BdTD | Ukraine | Kriegseindrücke aus Irpin

    遭受炮击

    这所房子被迫击炮击中着火，以前住在这里的居民试图从燃烧的房子里抢救一些个人财物。根据联合国估计，已有140多万人逃离乌克兰。一些专家表示，总共可能会有多达1000万人会离开这个国家。

  • Ukraine | Zerstörte Gebäude in Irpin

    战争的痕迹

    伊尔平的这座公寓楼在遭到炮击后几乎完全坍塌。俄罗斯军方对公寓楼和其他民用基础设施的袭击越来越多，这是观察人士预测难民人数将大幅上升的一个主要原因。

  • Ukraine | Soldaten sammeln Lebensmittel in einem Supermarkt ein um sie zu verteilen

    供应枯竭

    就在几天前这里还是一家普通的超市。但现在，它已成为战时短缺的一个象征，被抢购一空的货架。乌克兰士兵集中剩下的食物和水，分发给当地居民。

  • BdTD | Ukraine | Waffentraining für Anwohner in einem Kino in Lviv

    电影院的新用途

    留下来保卫祖国的乌克兰人都在接受一些基本的战斗训练。在西部城市利沃夫(Lviv)的这家电影院暂时成为平民演练的场所，这里给民众发放武器，并简要介绍如何使用它们。对许多人来说这都是人生中第一次拿枪。

  • Slowakai Vysne Nemecke | Ukrainische Flüchtlinge an der Grenze zur Slowakai

    等待入境斯洛伐克

    只要能离开乌克兰就安全了！许多人抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

  • Ukraine Kiew | Von Geschossen getroffenes Wohnhaus

    被击中的民宅大楼

    基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

  • Ukraine Krise | Menschen im Schutzbunker

    寻找掩护

    基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

  • Ukraine | Menschen in Kiew suchen Schutz in Metro-Stationen

    暂时的栖身之所

    基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

  • Ukraine Krieg l Präsident Selenskyi, Facebook Selfie

    泽连斯基：“我们都在这里”

    乌克兰总统泽连斯基二月末发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

  • Ukraine Lviv Flüchtlinge aus Ostukraine

    逃离战火

    部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚都开始接收来自乌克兰的难民 。

  • BdTD | Ukraine

    搭火车前往波兰

    乌克兰人口为4400万人。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

  • Polen | Ukrainische Flüchtlinge am Grenzübgang Korczowa

    大排长龙的逃难人潮

    前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

  • Ukraine | Ukraine Krise | Menschen auf dem Weg zur ungarischen Grenze

    逃往匈牙利

    一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。


  • Ukraine, Kiew | Soldaten helfen einer Familie bei der Flucht

    200万人逃离乌克兰

    在乌克兰首都基辅附近，乌克兰士兵正在帮助一户带着婴儿的家庭逃离家园。在这个地区，大多数桥梁已经被毁。这样的景象如今随处可见。越来越多的乌克兰城镇遭到俄军袭击。

  • BdTD | Ukraine, Kiew | Menschen sammeln sich während ihrer Flucht unter einer Brücke

    躲避炮火

    这是距离基辅以西仅有几公里的伊尔平（Irpin）。俄军在上周六轰炸了整整一天，民众们躲在被毁的桥梁下寻求庇护。甚至一些原本不打算离开的人也动摇了信念，加入到了逃亡的队伍。

  • Ukraine-Russland Krieg Irpin

    艰难的撤离

    一些民众试图搭乘巴士离开。在乌克兰士兵的护送下，民众使用旧木板搭成的临时桥梁过河。

  • Ukraine-Russland Krieg

    拥挤的火车站

    许多人选择乘坐火车逃亡。这张照片摄于3月4日伊尔平火车站。大批民众计划先赶往基辅，希望从那里能够找到出路。

  • Ukraine-Russland Krieg Evakuierung Irpin

    最后一瞥

    逃离战火和炮击的人们不知道他们家园变成什么样子，也不知道他们是否或者何时能够重返故土。许多火车都过于拥挤，比如这趟从伊尔平开往基辅的火车，这意味着人们无法携带太多行李。

  • BdTD | Ukraine | Kriegseindrücke aus Irpin

    遭受炮击

    这所房子被迫击炮击中着火，以前住在这里的居民试图从燃烧的房子里抢救一些个人财物。根据联合国估计，已有140多万人逃离乌克兰。一些专家表示，总共可能会有多达1000万人会离开这个国家。

  • Ukraine | Zerstörte Gebäude in Irpin

    战争的痕迹

    伊尔平的这座公寓楼在遭到炮击后几乎完全坍塌。俄罗斯军方对公寓楼和其他民用基础设施的袭击越来越多，这是观察人士预测难民人数将大幅上升的一个主要原因。

  • Ukraine | Soldaten sammeln Lebensmittel in einem Supermarkt ein um sie zu verteilen

    供应枯竭

    就在几天前这里还是一家普通的超市。但现在，它已成为战时短缺的一个象征，被抢购一空的货架。乌克兰士兵集中剩下的食物和水，分发给当地居民。

  • BdTD | Ukraine | Waffentraining für Anwohner in einem Kino in Lviv

    电影院的新用途

    留下来保卫祖国的乌克兰人都在接受一些基本的战斗训练。在西部城市利沃夫(Lviv)的这家电影院暂时成为平民演练的场所，这里给民众发放武器，并简要介绍如何使用它们。对许多人来说这都是人生中第一次拿枪。

  • Slowakai Vysne Nemecke | Ukrainische Flüchtlinge an der Grenze zur Slowakai

    等待入境斯洛伐克

    只要能离开乌克兰就安全了！许多人抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

  • Ukraine Kiew | Von Geschossen getroffenes Wohnhaus

    被击中的民宅大楼

    基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

  • Ukraine Krise | Menschen im Schutzbunker

    寻找掩护

    基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

  • Ukraine | Menschen in Kiew suchen Schutz in Metro-Stationen

    暂时的栖身之所

    基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

  • Ukraine Krieg l Präsident Selenskyi, Facebook Selfie

    泽连斯基：“我们都在这里”

    乌克兰总统泽连斯基二月末发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

  • Ukraine Lviv Flüchtlinge aus Ostukraine

    逃离战火

    部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚都开始接收来自乌克兰的难民 。

  • BdTD | Ukraine

    搭火车前往波兰

    乌克兰人口为4400万人。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

  • Polen | Ukrainische Flüchtlinge am Grenzübgang Korczowa

    大排长龙的逃难人潮

    前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

  • Ukraine | Ukraine Krise | Menschen auf dem Weg zur ungarischen Grenze

    逃往匈牙利

    一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。


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