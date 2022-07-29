 战火下的乌克兰学校 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2022

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时政风云

战火下的乌克兰学校

俄乌战争已经摧毁了乌克兰的两千余所学校。现在，部分地区开始艰难地在满目疮痍中复课。德国之声记者Fanny Facsar在基辅州的一座村庄走访了一间学校。

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乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 29.07.2022

俄军攻势集中在乌克兰东部，战火不那么激烈的其他地区，则吸引越来越多的乌克兰难民重返家园。德国之声记者在柏林长途大巴总站遇到了许多准备回家的乌克兰家庭。

战争未止 乌克兰难民依旧重返家园 21.06.2022

乌军高层说，他们还需要至少1000门火炮、500台坦克，才有望将俄罗斯侵略军驱赶回2月24日之前的位置。现在，缺枪少炮的乌军伤亡率急剧上升，而西方国家在供应武器问题上，却依然拖拖拉拉。

武器弹药告急 乌克兰军队伤亡率陡增 20.06.2022

在俄乌战争中，白俄罗斯站在侵略者一边。但是，许多白俄罗斯人却没有像他们的政府一样，而是选择自愿加入乌克兰军队。现在，乌克兰军队已经专设了一支“白俄罗斯团”。

为乌克兰而战的白俄罗斯士兵 23.06.2022

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在微塑料污染严重的水里游泳，以此提高大众对水污染的重视——这是一名化学教授的勇敢尝试。他一路沿着多瑙河，游经十个欧洲国家，期间，因为污染严重，他无法完成贝尔格莱德一段的行程。

化学教授的疯狂项目 游泳跨越十国唤醒对水污染关注 31.07.2022

你担心末日降临吗？如果真有那么一天，或者是，社会秩序出现崩溃大乱了怎么办？Drew Miller打造的避难所设备齐全，人们可以花钱申请会员，万一那一天真的来临，他们可以在一个残酷的世界里生存下来。

为世界末日做准备 新兴商业模式受欢迎 31.07.2022

俄罗斯入侵乌克兰也让不少分析人士担心，台湾是否会是下一个，外界担心，北京可能会对金门出手，接管这个靠近大陆的岛屿。那么，当地民众怎么看？

北京或对金门出手？当地居民怎么看 30.07.2022

MIRROR为何如此受到港人欢迎

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In diesem Bild aus einem Video, das vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellt und auf Facebook gepostet wurde, spricht Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, in Kiew, Ukraine. Selenskyj sagte am frühen Mittwoch, dass die Forderungen Russlands während der Verhandlungen nach fast drei Wochen Krieg realistischer werden. Er sagte, die Gespräche, die per Videokonferenz geführt werden, bräuchten mehr Zeit. Wir müssen uns noch anstrengen, wir müssen Geduld haben, sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache an die Nation. Jeder Krieg endet mit einer Einigung. +++ dpa-Bildfunk +++ ++++++ (211210) -- BEIJING, Dec. 10, 2021 (Xinhua) -- Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, Chinese president and chairman of the Central Military Commission, speaks during the annual Central Economic Work Conference in Beijing, capital of China. The conference was held from Wednesday to Friday. (Xinhua/Wang Ye) +++++ FILE - In this image made from video released by the Russian Presidential Press Service, Russian President Vladimir Putin addressees the nation in Moscow, Russia, on Feb. 24, 2022. Putin is raising fears that he has become more reckless, more committed to restoring the USSR, perhaps more likely to set off a world-altering war. There's no way to determine from a distance whether the Russian president is becoming unstable or if he is simply preying on the West's fears. (Russian Presidential Press Service via AP)

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