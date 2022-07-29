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俄乌战争已经摧毁了乌克兰的两千余所学校。现在，部分地区开始艰难地在满目疮痍中复课。德国之声记者Fanny Facsar在基辅州的一座村庄走访了一间学校。
乌克兰粮食外运迈出第一步：首艘满载乌克兰粮食的一艘商船从乌克兰敖德萨港口顺利启航。有乌克兰官员表示，目前还有十几艘船等待离港。与此同时，战火继续，乌克兰南部港口城市尼古拉耶夫遭到俄罗斯猛烈袭击，乌粮食大亨夫妇在家中丧生。
2月底俄乌战争爆发之后，西方国家已经出台了数轮针对俄罗斯的制裁措施。耶鲁大学的一项最新研究显示，俄罗斯经济正因此蒙受严重损失。不过，德国黑森-图林根州立银行则指出，西方对俄制裁“伤敌八百、自损一千”。
德国《明镜周刊》撰文指出，期待北京成为乌克兰冲突的和平调解方，这只是一厢情愿。评论分析认为，中国缺少动用全部力量寻求解决和平解决方案的动力。《南德意志报》分析北京在能源方面的超前部署策略。
围绕滞留在乌克兰的粮食的争端似乎有了解决方案，该国同俄罗斯就恢复粮食出口达成协议。对世界而言，它意味着什么？
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