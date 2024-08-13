战火一触即发？美称伊朗恐本週袭击以色列

中东紧张情势持续升级，美国白宫週一示警，伊朗近期可能对以色列发动“重大”攻击；以色列军方表示处于“最高戒备状态”。此前，中国外交部长王毅称，中方支持伊朗“依法捍卫主权安全和民族尊严”。

（德国之声中文网）美国国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）週一（8月12日）表示，伊朗最快可能在本週就会对以色列发动“重大”攻击。

柯比在记者会上称，美方认可以色列的情报评估，认为伊朗最快可能“本週”对以色列采取行动，“我们必须为可能发生的一系列重大攻击做好准备”。

在柯比公布消息前，美国总统拜登与英国、法国、德国及意大利领袖针对加沙停火的前景，以及如何缓解中东紧张局势举行会谈。

拜登与4位欧洲领导人会后发表联合声明，呼吁伊朗“停止对以色列发动军事袭击的持续威胁”，并指出会中也讨论了以色列及伊朗若发生武力冲突，对中东地区安全将造成严重后果。

柯比表示，五国领导人发出的呼吁除了欲强化以色列的防御之外，也“发出一个强烈信息，即我们不希望看到暴力事件增加，也不希望看到任何来自伊朗或其代理人的袭击事件”。

以色列军方发言人证实，以色列目前处于“高度戒备”状态，严肃看待伊朗的威胁。有鉴于距离黎巴嫩边境以南约30公里的以色列港口城市海法（Haifa），完全暴露在真主党火箭的射程内，该地区已开始为伊朗及其盟友可能的攻击行动进行准备。

中伊外长通话

週日（11日），中国外交部长王毅与伊朗代理外交部长巴盖里（Ali Bagheri Kani）通话。根据中方声明，巴盖里向王毅传达伊方对哈马斯领袖哈尼亚（Ismail Hanija）在德黑兰遭暗杀的立场，以及伊朗对于中东当前局势的看法，强调伊朗将坚决捍卫国家主权，并表示期待中方对促进中东安全“发挥更大作用”。

王毅则回应，“中方坚决反对并强烈谴责暗杀行为”，称中国支持伊朗依法捍卫主权安全和民族尊严。

中国宣称在中东冲突持中立立场，并致力于结束战争。不过，对于哈马斯去年在以色列发动的恐攻，北京并未作出明确谴责，仅呼吁“立即停止敌对行动，保护平民”，并主张平息巴以冲突的根本出路在于落实“两国方案”。

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美国强化中东军事部署

伊朗、以色列战火一触即发，美国也正迅速加强中东地区的军事部署。

五角大厦11日宣布，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）已命令舰载F-35战斗机的航空母舰“林肯号”及其随行舰艇加速部署至波斯湾，搭载飞弹的格鲁吉亚号潜水艇也在前往该区域途中。

12日，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）与伊朗新任总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）通话，强调加沙停火和释放哈马斯扣押人质的必要性。

根据德国政府的声明，肖尔茨向佩泽希齐扬说：“这将对地区局势缓和做出重要贡献……现在必须打破中东暴力螺旋；任何事情都会给该地区的国家和人民带来不可估量的风险。”

上个月底，哈马斯的重要政治领袖哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡，引发中东情势震荡。

哈马斯称，该起攻击是由以色列发动；以方既没有证实也没有否认，不过以色列政府此前曾誓言将除掉哈尼亚及其他哈马斯高阶成员，报复该组织在去年10月7日对以色列发动的跨境恐怖攻击。

伊朗外交部曾扬言，哈尼亚的血将导致以色列灭亡。巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）亦谴责对哈尼亚的刺杀是“懦夫行为”，并称此为“危险的事态发展”。

巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事团体哈马斯（全称“伊斯兰抵抗运动”）被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等国认定为恐怖组织。中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

（路透社、法新社、美联社、新华社）

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