战时经济：欧盟计划补贴弹药生产 支持乌克兰

（德国之声中文网）乌克兰弹药不足，这是数月以来的新闻头条。欧盟周三推出新动议，在未来12个月内加快军火生产。

欧盟内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）过去数周对生产弹药的工厂进行了视察。他在布鲁塞尔向媒体表示：“欧盟防御工业必须看一看，我们如何转入战时经济模式。”

他说：“我们所指的是，扩大现有生产，并进行现代化改造，或许开设新的生产线和新车间。此外，启用经过改造后能重新投产的工厂。”

按照该计划，欧盟共同预算将拨款最多5亿欧元作为补贴，欧盟经济界将从中获利。布雷顿表示，所有项目都必须由成员国共同出资，这意味着总金额可能再增加5亿欧元。

布雷顿说：“我认为，在12个月内，在支持之下，我们每年在欧盟的弹药产能将增加到100万枚。”

这位欧盟高级官员称，他希望该议案能在6月签署。这一为期两年的动议也将允许成员国调拨欧盟新冠纾困基金用于特定的投资。

周三宣布的动议是欧盟成员国3月达成的一项计划中三大支柱中的最后一个。这三个支柱各价值约10亿欧元。

第一个支柱是使用基金，对欧盟成员国从本国军火库向基辅提供武器进行部分补偿。事实上，爱沙尼亚近来数周受到批评，被指责用老旧军火占了欧盟联合基金的便宜，——塔林予以坚决否认。

第二个支柱包括共同为乌克兰采购军火，但因是否应允许非欧盟军火商获得这些利润丰厚的合约——如果他们能更快交货，而引发幕后的政治争议，此前暂时搁置。据欧盟轮值主席国瑞典消息，周三，欧盟各国大使排除歧见、达成妥协，为共同采购扫清道路。

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欧盟武器补贴是新形势下的产物

自俄罗斯去年2月对乌克兰发动全面侵略以来，欧盟打破了许多此前的禁忌。欧盟的成立是作为一个维护和平的项目，是在二战的灾难性后果之上产生的。通常，欧盟禁止将共同基金用于冲突区域的军事装备。

然而，欧盟门前的这场战争的爆发、以及对支持基辅对抗俄罗斯的决心，引发了思维的转换，以及设立“预算外”的大规模军事援助出资机制。

欧洲外交关系委员会分析人士格兰德（Camille Grand）向德国之声表示：“我想我们必须认识到，欧委会在开创先河。事实上，欧盟首次将资金用于防御工业，不仅是研发，而且的确用于对防御工业提供支持。”

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专家：需要时间

格兰德表示，5亿欧元是一大笔资金，但是否能如欧盟官员所愿产生立竿见影的效果，还须观望。

格兰德说，增加军火生产是一个漫长的过程。一方面，弹药比坦克、飞机的制造更简单快速，但仍需要时间扩充复杂的供应链、并培训高技能的工作人员。他说，产量的提升可能需要数月时间。

格兰德说，从根本上说，欧盟的产能并不是为发生一场大规模战争而做准备的。“所谓‘战时经济’的说法可能略有夸张，但也的确告诉我们需要作出多么大的改变。”

与此同时，防御工业对于大幅提高产能也感到不安，因为担心一旦乌克兰战争结束，需求将骤降。

格兰德说，北约和欧盟提出的各项动议向军火工业发出信号，投资是值得的。“首先，因为部分投资将由欧盟出资，同时也因为需求将持续数年，而不是数周或数月。”

欧盟可能开创了新的思路，但欧盟新冠纾困基金可能用于防御工业的想法，并不让人人满意。欧盟议会的德国左翼党成员米歇斯（Martina Michels）在一份声明中批评说：“欧盟结构基金是我们的战略长期投资工具。其用途是推进平衡各国不同的生活水准，同时推动有利于气候保护的结构性变革。无论如何都不应用于军火。战时经济无论在社会上、生态上还是经济上都是不可持续的。”

布雷顿指出，成员国将自行决定，是否以共同出资的方式使用欧盟基金扩大本国弹药生产，比如提高一个近年来规模下降的弹药厂的产能。

他说：“我们必须在资金方面以及允许工业领域扩充产能上迅速行动。”

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