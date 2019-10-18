战斗持续 土叙政府军直接交火

迄今，叙利亚和土耳其回避直接对抗。然而，它们现在似乎越过了这条红线。人权活动人士首次报告，在叙利亚北部边境地区，土叙军队之间爆发发生直接交火。
（德国之声中文网）据叙利亚人权观察站报告，土耳其对边界线附近的叙利亚军队实施了炮火攻击，由此，在Assadija村镇附近爆发交火。该组织称，这是自本月初土军对库尔德人民保护军（YPG）发动攻势以来首次发生类似交火行为。
国际上引起争议的土军攻势旨在将叙利亚库尔德民兵逐出边境地区。面对土耳其进攻、美军撤离，库尔德自治区行政当局请求叙军救援。叙总统阿萨德由此向叙土边境地区派遣了军队。不过，双方迄今回避直接对抗。
安卡拉："战斗尚未过去"
此前，在交战8天后，土耳其与库尔德人民保护军达成停火，使库尔德战士有机会撤离该地区。土耳其方面后来又与俄罗斯达成协议，延长停火期至本周二，并沿边界共同巡逻。
然而，距撤离期限到期前数小时，安卡拉称，边境地区仍还有库尔德民兵。土耳其国防部长阿卡尔（Hulusi Akar）对该国《晨报》（Sabah）表示，"战斗尚未过去。我们清楚，它不会终止。"土耳其政府视库尔德人民保护军是恐怖主义组织，与土耳其东南部的库尔德叛乱组织有联系。
边境地区仍有大量武装分子
阿卡尔称，在边境城市曼比季（Manbidsch）及其附近的利法特（Rifat）谷地，仍各有约1000名库尔德人民保护军成员未撤离。这两个地区虽处于土耳其意欲设置所谓叙利亚难民安全区的地带以西，但土耳其方面要求叙利亚和俄罗斯部队确保库尔德人民保护军也从这两个地方撤出。
凝炼/乐然（法新社、路透社）
在北叙利亚的军事行动使安卡拉在外交上进一步孤立。政府的代表们辨称，这一孤立弥足珍贵。记者Bülent Mumay认为，这并不奇怪，因为，只有土耳其当局才从中获益。 (17.10.2019)
土耳其对叙利亚的库尔德武装采取军事进攻一周后，越来越多的居民逃离叙利亚北部。根据联合国提供的消息，至少已有19万叙利亚人背井离乡，而且数字还在增加。 (16.10.2019)
德国国防部长克朗普-卡伦鲍尔希望切实采取行动而非仅仅动嘴。在接受德国之声的一次采访中，这位基民盟人士呼吁在叙利亚北部设置国际安全区。不过她并未说明德国士兵是否也将被派遣去那里。 (22.10.2019)