 战斗持续 土叙政府军直接交火 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2019

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时政风云

战斗持续 土叙政府军直接交火

迄今，叙利亚和土耳其回避直接对抗。然而，它们现在似乎越过了这条红线。人权活动人士首次报告，在叙利亚北部边境地区，土叙军队之间爆发发生直接交火。

Syrien Region Manbidsch Türkei M60 Panzer (AFP/A. Tammawi)

进入叙利亚北部的土耳其军队坦克（资料图片）

（德国之声中文网）据叙利亚人权观察站报告，土耳其对边界线附近的叙利亚军队实施了炮火攻击，由此，在Assadija村镇附近爆发交火。该组织称，这是自本月初土军对库尔德人民保护军（YPG）发动攻势以来首次发生类似交火行为。

国际上引起争议的土军攻势旨在将叙利亚库尔德民兵逐出边境地区。面对土耳其进攻、美军撤离，库尔德自治区行政当局请求叙军救援。叙总统阿萨德由此向叙土边境地区派遣了军队。不过，双方迄今回避直接对抗。

安卡拉："战斗尚未过去"

此前，在交战8天后，土耳其与库尔德人民保护军达成停火，使库尔德战士有机会撤离该地区。土耳其方面后来又与俄罗斯达成协议，延长停火期至本周二，并沿边界共同巡逻。

然而，距撤离期限到期前数小时，安卡拉称，边境地区仍还有库尔德民兵。土耳其国防部长阿卡尔（Hulusi Akar）对该国《晨报》（Sabah）表示，"战斗尚未过去。我们清楚，它不会终止。"土耳其政府视库尔德人民保护军是恐怖主义组织，与土耳其东南部的库尔德叛乱组织有联系。

边境地区仍有大量武装分子

阿卡尔称，在边境城市曼比季（Manbidsch）及其附近的利法特（Rifat）谷地，仍各有约1000名库尔德人民保护军成员未撤离。这两个地区虽处于土耳其意欲设置所谓叙利亚难民安全区的地带以西，但土耳其方面要求叙利亚和俄罗斯部队确保库尔德人民保护军也从这两个地方撤出。

  • Over the past years, US troops have supported Kurdish fighters as they battled radical Islamic State (IS) militants to take back control of large areas of northern Syria. In what was seen as a surprising turnaround, US President Donald Trump announced in early October that he was withdrawing US troops from the region's border with Turkey. This pullback left a vacuum for others to act and react.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    美军撤退

    过去几年中，美军为库尔德人武装提供支持，协助后者抗击“伊斯兰国”恐怖组织，并且成功控制了叙利亚北部的大片区域。10月初，美国总统特朗普突然宣布美军将撤离与土耳其接壤的地区。这一突然之举，搅乱了叙利亚北部的格局。

  • Trump's troop withdrawal was a de-facto go-ahead for Turkey to launch an offensive into northeast Syria. The region is home to a largely autonomous Kurdish population and Kurdish militants known as the YPG, who are tied to an outlawed Kurdish party in Turkey. Turkey, who has faced a Kurdish insurgency, sees the Syrian Kurds as a threat to its security, hence the military action.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    土军出击

    美军撤离相当于送给土耳其一张出兵许可。叙利亚北部有着大量的库尔德人，现在出于实质上的自治状态。库尔德武装“人民保护军”(YPG)与土耳其境内的“库尔德工人党”有着密切联系，后者被土耳其认为是煽动分裂的恐怖组织。因此，土耳其认为YPG对其国家安全造成了威胁，需要跨境打击。

  • The YPG was one of the US' main allies in the fight to drive out IS from north Syria, but since October it has been fighting the Turkish forces that crossed into Syria. The YPG lacks strong air capabilities and defenses, putting it at a decided disadvantage in comparison to the Turkish army.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    抗击土军

    YPG曾是美军在该地区打击“伊斯兰国”恐怖组织的重要盟友，现在他们直面土耳其大军压境。YPG武装人员缺少防空力量，更无空中力量，在面对装备精良的土耳其军队时，处于绝对劣势。

  • The YPG is the largest component of the Syrian Democratic Forces (SDF), which also includes Arab and Christian militias. The SDF, which fought IS, controls northeastern Syria and feels betrayed by the US pullback. It is now fighting Turkish troops and their allies. It has warned that the Turkish offensive could distract from making sure IS fighters do not renew their strength in Syria.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    遭到背叛

    YPG是“叙利亚民主力量”(SDF)中最大的一支，除此之外还有阿拉伯、基督徒等团体的民兵武装，目前控制着叙利亚东北部国土。SDF在打击“伊斯兰国”的战斗中作出了重要贡献，现在他们则觉得遭到了美国的背叛。SDF警告，土耳其的攻势会让“伊斯兰国”恐怖分子在该地区死灰复燃。

  • The relationship between Syrian President Bashar Assad's troops and the SDF is a tricky one that shifts between cooperation, live-and-let-live and skirmishes, depending on the current situation. After Turkey launched its offensive, the Kurds struck a deal with the government that saw Syrian troops mobilized to fight the Turkish forces, allowing them to enter a region they had ceded to the SDF.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    默契交易

    多年来，阿萨德政府军与SDF之间的关系十分微妙，既有合作，也有冲突，还有默契。在土耳其发动越境军事行动之后，库尔德人与政府军达成了一项交易，让后者开进北部地区，抗击土军。

  • Russia has consistently backed the government of Syrian President Assad (L, with Putin in 2018) and assisted its forces. After US troops pulled out of the Kurdish areas, Russia moved its troops in to act as a buffer for Syrian government forces advancing towards the Turkish army. Moscow wants Syria to remain united and has accused the US of creating parallel structures in the Kurdish region.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    普京偷笑？

    俄罗斯一直是阿萨德政权的重要盟友。在眼下的乱局中，俄罗斯俨然成了阿萨德政权与土耳其之间的中间人，俄军也迅速开进，成为了叙利亚政府军与土耳其军队之间的缓冲。俄罗斯此前指责美国在北部扶持库尔德人是在分裂叙利亚。

  • Turkey also has allies among Syrian fighters. The Syrian National Army (SNA), also known as the Free Syrian Army, is a Syrian rebel group that has fought against the SDF and Assad's government. Backed by Turkey, SNA fighters took part in previous Turkish offensives against Kurdish militias inside Syria. Currently, thousands of SNA fighters are fighting the YPG alongside Turkish forces.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    土军盟友

    土耳其在叙利亚境内也有盟友：叙利亚国民军(SNA)。这个武装组织脱胎于前些年的叙利亚反对派武装“自由叙利亚军”，他们既与阿萨德政府军为敌，也打击库尔德人为主的SDF。在土耳其的协助下，SNA武装人员现在也在攻击库尔德人武装。

  • One possible future actor is IS. While it was essentially defeated in March 2019, tens of thousands of its fighters and their families remain in prisons or guarded camps in the Kurdish area of the country. Nearly a thousand alone have already escaped from a camp that was caught in the fighting between Kurdish militias and Turkish forces. Should the situation grow more unstable, IS could regroup.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    死灰复燃?

    恐怖组织“伊斯兰国”有可能再次走向前台。本来，他们已经在今年3月被基本击溃，数万武装人员以及他们的家属被看押在库尔德控制区的俘虏营里。土军发动对库尔德武装的袭击后，估计已经有近千名“伊斯兰国”成员逃离了俘虏营。如果局势进一步混乱，“伊斯兰国”很有可能在该地区重新组织起武装力量。

    作者: Uta Steinwehr, Cristina Burack


凝炼/乐然（法新社、路透社）

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