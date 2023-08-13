 战事持续，乌克兰为过冬做准备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.08.2023

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时政风云

战事持续，乌克兰为过冬做准备

位于乌克兰扎波罗热的核电站遭到俄罗斯占领后从国家电网断开。其他发电站对于乌克兰能源安全变得更为重要。DW取得进入许可进入乌克兰的一座核电站，这里对该国度过寒冬时期至关重要。

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