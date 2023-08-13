战事持续，乌克兰为过冬做准备

乌克兰战火连天 中国闷声大发财?

俄罗斯中止了多边协议，不再承诺乌克兰粮食出口船只的安全，本就高企的国际粮价很有可能进一步上涨。根据德广联的一项独家调查，早在战争开始前数月，俄罗斯就开始试图操纵国际粮价，而中国也在整个过程中扮演了并不光彩的角色。