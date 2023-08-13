战事持续，乌克兰为过冬做准备

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位于乌克兰扎波罗热的核电站遭到俄罗斯占领后从国家电网断开。其他发电站对于乌克兰能源安全变得更为重要。DW取得进入许可进入乌克兰的一座核电站，这里对该国度过寒冬时期至关重要。
今年年初，中国党和国家领导人习近平发出号召，要求各级学校清除三权分立、司法独立等西方错误思想的影响，"绝不容许西方价值观占据我们的课本和课堂。"但这一切似乎并不影响中国政府每年派出数以万计的年轻学者前往西方留学深造。
俄罗斯中止了多边协议，不再承诺乌克兰粮食出口船只的安全，本就高企的国际粮价很有可能进一步上涨。根据德广联的一项独家调查，早在战争开始前数月，俄罗斯就开始试图操纵国际粮价，而中国也在整个过程中扮演了并不光彩的角色。
过去几十年来，东京和莫斯科一直就千岛群岛的主权归属争执不下。而俄乌战争的爆发，也让一些日本人看到了重新收回千岛群岛主权的希望。那么，中国又在这场领土争端中扮演着怎样的角色呢？
基辅警告称，俄罗斯可能计划在扎波罗热核电站进行爆炸袭击。如果不幸发生，这场核威胁造成的最大危害将是什么？
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