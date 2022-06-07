 战争阴影下 柏林纪念1953年“6.17”起义 | 德国新闻 | DW | 18.06.2022

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德国新闻

战争阴影下 柏林纪念1953年“6.17”起义

德国政要参加了“6.17”起义69周年纪念活动，指出乌克兰战争沉痛地提醒人们，民主价值观需要一次又一次地争取和捍卫。

图为1953年苏军坦克暴力镇压起义的情景

图为1953年苏军坦克暴力镇压起义的情景

（德国之声中文网）德国官方周五（6月17日）在柏林举办活动，纪念前共产主义东德（正式名称为德意志民主共和国）“6.17”起义69周年。

今年这场纪念1953年6月17日人民起义的活动，是在俄罗斯入侵乌克兰的战争阴影下进行的。

当天，柏林市长吉费（Franziska Giffey）和几位德国政府官员一起，在柏林的一个公墓献上了纪念花圈，纪念69年前在那场抗争中牺牲的人们。

当时，东德各地的人民走上街头，抗议生活水平的恶化并要求德国统一。这次示威活动遭到了苏联军队和东德警察的暴力镇压。

“自由必须一次又一次地争取”

德国文化部长罗斯(Claudia Roth)说，起义周年纪念活动表明，民主价值和人权不能被视为理所当然，需要加以捍卫。

她说：“俄罗斯坦克横行乌克兰的照片沉痛地提醒我们，这些价值观在21世纪仍然是多么脆弱。”

柏林市长吉费参加纪念东德“6.17”起义69周年的花圈敬献仪式

柏林市长吉费参加纪念东德“6.17”起义69周年的花圈敬献仪式

柏林市长吉费还指出，乌克兰人民与俄罗斯军队的斗争，与当年东德示威者呼吁民主之间存在相似之处。

“最后，苏联坦克的残暴力量在柏林市中心血腥地镇压了这场运动。” 吉费说，“对我们的未来来说，要吸取的教训是，自由必须一次又一次地争取。”

这位柏林市长说，民主价值观在今天的乌克兰“仍然处于危险之中”。

1953年的起义经过

1953年的“6.17”起义开始于东柏林300名建筑工人的罢工，他们抗议苏联支持的东德执政党德国统一社会党（SED）提高工作定额而不加薪的改革。当年5月，莫斯科就在开始酝酿这些改革方案。

6月16日，抗议浪潮发展为全国性的大罢工。苏联方面决定取消新的工作定额，但是抗议活动仍在继续，并通过西方媒体的报道传播开来。

1953年6月17日上午，数万东德人民在柏林走上街头抗议。苏联的坦克进入东柏林周边地区。

抗议者要求东德政府辞职，释放政治犯，进行自由选举和德国统一。

全东德的700多个城市和小镇都举行了抗议和罢工活动。

这次示威抗议意义重大，它是民众运动第一次挑战东欧集团国家的共产专制政府的统治。

东德政府要求苏联军队协助东德警方镇压起义。苏联坦克开上街头向人群射击，造成巨大伤亡。

至少有55人被证实死亡。人们能相信实际死亡人数更多，可能多达250人。

同时，估计有15000人被逮捕。据称，一些抗议者在事后遭到处决。 

为了纪念这次起义，前西德将6月17日定为国家假日，称为 “德国统一日”。 

1990年10月东德和西德统一后，“德国统一日”改为10月3日。

  • Volksaufstand in der DDR 17. Juni 1953

    1953年6月17日-东德反政府起义

    那是一场向往自由的抗议

    罢工、示威、愤怒：1953年6月17日，东德人民向社会统一党直接表达了他们的不满。但苏联坦克开进镇压了东德人民的反抗。此后，包括东西德人民在内的所有人都清醒了头脑：苏联决不容忍在他们的势力范围内出现反抗。

  • Parteikonferenz der SED 1952

    1953年6月17日-东德反政府起义

    建设社会主义

    人民何以对政治领导层如此愤怒？一个原因在于“社会主义建设进展缓慢”。乌尔布里希特（左）领导的社会统一党于1952年7月作出提高生产力的决定。东德领导希望提高人民的生活水平。但希望落空。

  • Bauern in der DDR 1956

    1953年6月17日-东德反政府起义

    供应短缺，情绪跌落

    农业企业的国有化造成东德食品紧缺，东德人的生活水平整体没有改善，于是，政府提高了劳动标准：人民应更多更艰苦地工作。很多人担心，生活水准还将继续下降。

  • Nikita Sergejewitsch Chruschtschow 1960

    1953年6月17日-东德反政府起义

    新路线

    斯大林去世后，现行路线开始大转弯。以赫鲁晓夫为首的苏联新领导层指示东德收回多项现行政策。东德宣布了新路线。1953年6月初，东德领导层将提高人民生活视为工作的重点。但这已为时过晚。

  • Deutschland Geschichte DDR Aufstand 17. Juni Berlin Leipziger Platz

    1953年6月17日-东德反政府起义

    斯大林大街的建筑工人

    人们对这突来的转变充满狐疑。6月初，东德国内抗议呼声四起。6月16日一篇报上文章掀起了抗议热潮，该文为人们痛恨的提高劳动标准10%的措施进行辩护。斯大林大街的建筑工地上，工人自发组织了抗议，千人参加。

  • Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953

    1953年6月17日-东德反政府起义

    政府解散，自由选举

    到了6月17日，人们的诉求已不再是围绕劳动标准。他们要求解散政府、自由选举、统一德国。现在，人们的要求更具政治色彩，抗议的不仅有工人，而是包括了各界人士。

  • DDR Volksaufstand Leipzig 17.06.1953

    1953年6月17日-东德反政府起义

    抗议浪潮席卷全国

    鲜为人知的是，东德各地都举行了抗议活动。全国超过700个市县都有人举行抗议，比如图上显示的是莱比锡市的情景。抗议的风暴中也有打砸抢现象。

  • Deutschland Geschichte DDR Aufstand 17. Juni Berlin Mitte

    1953年6月17日-东德反政府起义

    用坦克镇压抗议者

    东德领导层躲进了苏军驻德总部，而苏军则公然调遣兵力。6月17日早晨，苏军坦克已开进东柏林和其他城市。东德全国开始戒严，军队开枪，50多人死亡。晚上9点后实施宵禁。

  • Walter Ulbrich

    1953年6月17日-东德反政府起义

    为权力付出的代价

    在军队的强力干预下，东柏林和莫斯科确保了乌尔布里希特的统治。起义镇压后开始清算。苏军军事法庭判处示威者，有人甚至被判死刑。东德国家机器在后来数周内逮捕约15000人，许多人身陷囹圄多年。

  • Berliner danken den sowjetischen Soldaten

    1953年6月17日-东德反政府起义

    国家机器的宣传

    镇压起义的同时，东德政府对6月17日开始重新解释：受到蛊惑的工人事实上受到西方间谍的操纵。国家宣传机器开足马力。这幅照片想传达的意思是，东柏林居民向苏军献花，感谢他们的功绩。

  • Trauerkundgebung an den Särgen der Berliner Opfer

    1953年6月17日-东德反政府起义

    他们是自由斗士

    西德认为抗议示威者均是为民主奋斗的自由斗士。在一次西柏林为死者举行的悼念仪式上，当时的西德总理阿登纳称死者是“为自由献身的烈士”。在当年8月，西德就将6月17日定为统一日，该日成为法定节日。

  • Deutschland Geschichte Kapitel 4 1979 – 1989 Die Mauer fällt Grenzöffnung

    1953年6月17日-东德反政府起义

    渴望自由

    1953年6月17日让人清楚地看到，苏联不会在它的势力范围内容忍民主运动。后来，匈牙利、捷克、波兰等东欧国家都经历了这番经验。36年过去后，德国终于迎来了国家的统一。

    作者: Marie Todeskino、李鱼


（德新社、基督教通讯社)

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